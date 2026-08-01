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    UPI payments : 'డబ్బు విలువ తెలిసొచ్చింది'- యూపీఐ పేమెంట్స్ ఆపేసిన మహిళ ఎక్స్​పీరియెన్స్ ఇది..

    UPI vs cash payments : యూపీఐ డిజిటల్ చెల్లింపులు ఆపేసి రెండు నెలలుగా కేవలం నగదు (క్యాష్) మాత్రమే వాడుతున్న ఒక దిల్లీ మహిళ తన అనుభాన్ని సోషల్​ మీడియాలో పంచుకుంది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. క్యాష్ వాడటం వల్ల తన ఖర్చులు తగ్గి, డబ్బు విలువ తెలిసొచ్చిందని ఆమె వెల్లడించింది.

    Published on: Aug 1, 2026, 10:45:27 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    స్మార్ట్‌ఫోన్ చేతిలో ఉంటే చాలు.. రూపాయి టీ నుంచి వేల రూపాయల షాపింగ్ వరకు ప్రతిదానికీ యూపీఐ స్కాన్ చేయడం మనకు అలవాటైపోయింది. దీని వల్ల తెలియకుండానే ఖర్చులు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. అయితే, డిజిటల్ చెల్లింపులు లేకపోతే జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఎప్పుడైనా ఊహించారా? దిల్లీకి చెందిన సదఫ్ అనే మహిళ సరిగ్గా ఇదే ప్రయోగం చేసింది! రోజువారీ పేమెంట్స్ కోసం యూపీఐ వాడటం పూర్తిగా పక్కనబెట్టి, గత రెండు, మూడ నెలలుగా కేవలం పేపర్ కరెన్సీ (క్యాష్) మాత్రమే వాడుతోంది. ఈ అనుభవంతో తన ఖర్చు చేసే అలవాట్లలో వచ్చిన మార్పులను వివరిస్తూ ఆమె ఇన్​స్టాగ్రామ్‌లో పెట్టిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

    యూపీఐ పేమెంట్స్ ఆపేసిన మహిళ అనుభవాలు.. (Instagram/@rockstarz.gf)
    యూపీఐ పేమెంట్స్ ఆపేసిన మహిళ అనుభవాలు.. (Instagram/@rockstarz.gf)

    "రూపాయి విలువ తెలుస్తోంది.. అనవసర ఖర్చులకు చెక్!"

    "రోజువారీ ఖర్చుల కోసం యూపీఐ వాడటం ఆపేసి, కేవలం నగదు మాత్రమే వాడటం ప్రారంభించి ఇప్పటికి రెండు నెలలు పూర్తయి, మూడో నెలలోకి అడుగుపెట్టాను. దీనివల్ల నా జీవితంలో వచ్చిన అతిపెద్ద మార్పు.. నేను డబ్బు ఎక్కడ, ఎలా ఖర్చు చేస్తున్నాననే దానిపై నాకు స్పష్టమైన స్పృహ వచ్చింది. యూపీఐ ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న ఖర్చులు ఐదారు చేసినా పెద్దగా అనిపించేది కాదు. ఉదాహరణకు రోజుకు మూడు కాఫీలు, ఒక స్నాక్ కొంటే.. తెలియకుండానే వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చయిపోయేవి," అని సదఫ్ తన పోస్ట్‌లో పేర్కొంది.

    క్యాష్‌తో చెల్లింపులు చేసినప్పుడు ఆ అనుభూతి పూర్తిగా వేరుగా ఉంటుందని ఆమె తెలిపింది. "ప్రతిసారీ రూ. 500 నోటు తీసి ఎదుటివారి చేతిలో పెడుతున్నప్పుడు, నా పర్స్ నుంచి డబ్బులు బయటకు వెళ్తున్నాయనే భావన స్పష్టంగా కలుగుతుంది. ఎంత ఖర్చయింది? పర్స్‌లో ఇంకా ఎంత మిగిలింది? అనే విషయం నా కళ్లముందే కనిపిస్తుంది. ఈ ఒక్క అలవాటే నా అనవసరపు, ఆవేశపూరిత ఖర్చులకు దాదాపుగా అడ్డుకట్ట వేసింది," అని వివరించింది.

    అంతేకాకుండా, ప్రతిసారీ యాప్స్ ఓపెన్ చేసి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా, బడ్జెట్‌ను అదుపులో ఉంచుకోవడం క్యాష్ వల్ల చాలా సులువుగా మారిందని ఆమె చెప్పింది.

    క్యాష్ వాడకంలో ఎదురవుతున్న చిక్కులు ఇవే!

    యూపీఐ ఆపేయడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం సమాజం పూర్తిగా డిజిటల్ వైపు మారిపోవడంతో కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఎదురవుతున్నాయని సదఫ్ అంగీకరించింది. ముఖ్యంగా చిల్లర లభించకపోవడమే పెద్ద సమస్యగా మారిందని తెలిపింది.

    "ఉదాహరణకు నా బిల్లు రూ. 470 అయిందనుకోండి.. నా దగ్గర రూ. 500 నోటు మాత్రమే ఉంది. దుకాణదారుడి వద్ద చిల్లర ఇవ్వడానికి రూ. 30 ఉండవు, నా వద్ద కూడా సరైన చిల్లర ఉండదు. ఇలాంటి సమయాల్లో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇప్పటికీ యూపీఐ వాడాల్సి వస్తోంది. అందుకే 100 శాతం క్యాష్‌పైనే ఆధారపడటం ఈ రోజుల్లో ఆచరణాత్మకం కాదు," అని ఆమె వివరించింది.

    భవిష్యత్తు ప్రణాళిక ఏంటి?

    ఈ ఇబ్బందిని అధిగమించేందుకు తాను ప్రస్తుతం 80 శాతం నగదు, 20 శాతం యూపీఐ (కేవలం చిల్లర సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాడేందుకు) విధానాన్ని పాటిస్తున్నట్లు తెలిపింది.

    "ఏది ఏమైనా నేను మళ్లీ పూర్తిస్థాయిలో యూపీఐ వాడకానికి మారే ప్రసక్తే లేదు. ఈ ప్రయోగం నా ఖర్చుల తీరును నిజంగా మార్చేసింది. ప్రస్తుతానికైతే ఎక్కువగా క్యాష్ వాడటానికే మొగ్గు చూపుతాను. రాబోయే నెలల్లో ఇది ఎలా సాగుతుందో చూడాలి," అని సదఫ్ తన ప్రయోగాన్ని ముగించింది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/UPI Payments : 'డబ్బు విలువ తెలిసొచ్చింది'- యూపీఐ పేమెంట్స్ ఆపేసిన మహిళ ఎక్స్​పీరియెన్స్ ఇది..
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