Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    నీట్ వివాదం: విద్యార్థులను వాడుకుంటున్నారు.. రాహుల్‌పై ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విమర్శలు

    నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, పరీక్షల అక్రమాలపై దేశ రాజధానిలో చెలరేగిన ఆందోళనలపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తీవ్రంగా స్పందించారు. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలను అడ్డుకోవడానికే రాహుల్ గాంధీ విద్యార్థులను రాజకీయాస్త్రంగా వాడుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. 

    Published on: Jul 22, 2026, 08:55:49 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    నీట్ (NEET) పేపర్ లీకేజీ, పరీక్షల నిర్వహణలో అక్రమాలపై కాంగ్రెస్, సీజేపీ (Cockroach Janata Party) చేపట్టిన ఆందోళనలపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సోమవారం తొలిసారిగా నోరు విప్పారు. రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో రాజకీయాలు చేస్తున్నాయని తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

    నీట్ వివాదం: విద్యార్థులను వాడుకుంటున్నారు.. రాహుల్‌పై ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విమర్శలు (AFP)
    నీట్ వివాదం: విద్యార్థులను వాడుకుంటున్నారు.. రాహుల్‌పై ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విమర్శలు (AFP)

    ఢిల్లీలో సీజేపీ నిర్వహించిన 'చలో సన్సద్' ప్రదర్శన ఉద్రిక్తంగా మారడం, ప్రధాని నివాసం ఎదుట కాంగ్రెస్ ధర్నా చేపట్టిన నేపథ్యంలో ఆయన సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' (X) వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు. "పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలను అడ్డుకోవడానికి రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యార్థులను సిగ్గులేకుండా రాజకీయాస్త్రంగా వాడుకుంటున్నారు" అని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆరోపించారు.

    ప్రధానమంత్రి నివాసం వెలుపల ధర్నాకు దిగడం ద్వారా ప్రజలకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలిగించడమే కాకుండా, భద్రతా నిబంధనలను సైతం ఉల్లంఘించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    ప్రజాస్వామ్య చర్చ కంటే రాజకీయ నాటకాలే ముఖ్యం

    నీట్ అంశంపై పార్లమెంట్ వేదికగా సమగ్ర చర్చ జరిపేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని మంత్రి పునరుద్ఘాటించారు. "విద్యార్థుల సమస్యలకు పరిష్కారం చూపడం ప్రతిపక్షాల లక్ష్యం కాదు. రాజకీయ హెడ్‌లైన్లలో నిలవడం, గందరగోళం సృష్టించడమే వారి ప్రధాన ఉద్దేశం" అని ప్రధాన్ వ్యాఖ్యానించారు.

    ప్రభుత్వం చర్చకు అన్ని మార్గాలు తెరిచి ఉంచినప్పటికీ, రాహుల్ గాంధీ కావాలనే వివాదాలను రాజేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. భారతీయ విద్యార్థులకు రాజకీయ ప్రచారాల్లో వస్తువులుగా మారే పరిస్థితి రాకూడదని, వారికి నినాదాల కంటే పరిష్కారాలు, గందరగోళం కంటే స్పష్టత, బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తన అవసరమని స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థులకు సమాధానాలు, సంస్కరణలు, జవాబుదారీతనం అందించేందుకు తమ ప్రభుత్వం 100 శాతం కట్టుబడి ఉందన్నారు.

    ఢిల్లీని కుదిపేసిన 'చలో సన్సద్' నిరసన

    కేంద్ర మంత్రి వ్యాఖ్యల కంటే ముందు దేశ రాజధానిలో తీవ్ర స్థాయి రాజకీయ నాటకం నడిచింది. నీట్ లీకేజీపై జవాబుదారీతనం వహించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వేలాది మంది సీజేపీ మద్దతుదారులు, విద్యార్థులు పార్లమెంట్ ముట్టడికి యత్నించారు. నరేంద్ర మోదీ మూడోసారి ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఇంత పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ నిరసన జరగడం ఇదే తొలిసారి.

    ఆందోళనకారుల సంఖ్యను పోలీసులు మొదట 35,000గా అంచనా వేయగా, వాస్తవానికి నిరసనకారుల సంఖ్య దానికి రెట్టింపు ఉన్నట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. వీరిని అడ్డుకునేందుకు 2,000 మంది పోలీసులు, 20 పారామిలిటరీ కంపెనీలను రంగంలోకి దించారు.

    ర్యాలీని అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. నిరసనకారులు రాళ్లు విసరగా, పోలీసులు కన్నీటి వాయుగోళాలు, లాఠీఛార్జ్ ఉపయోగించారు. ఈ ఘర్షణల్లో 118 మంది పోలీసులు గాయపడగా, సుమారు 60 నుంచి 100 మందికి పైగా నిరసనకారులు గాయపడ్డారు. గాయపడిన పలువురు విద్యార్థులకు రామ్ మనోహర్ లోహియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించారు.

    రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణలు.. బిజెపి ప్రత్యారోపణలు

    ఆందోళనల అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడిన ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ.. పదే పదే జరుగుతున్న పేపర్ లీకేజీలు లక్షలాది మంది యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. పరీక్షల సంక్షోభంపై బాధ్యత వహించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదని విమర్శించారు.

    అయితే, సభలో సమగ్ర చర్చకు తమ వైపు నుంచి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని, కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే ప్రతిపక్షాలు సభను స్తంభింపజేస్తున్నాయని బిజెపి నేతలు తిప్పికొట్టారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/నీట్ వివాదం: విద్యార్థులను వాడుకుంటున్నారు.. రాహుల్‌పై ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విమర్శలు
    Home/News/నీట్ వివాదం: విద్యార్థులను వాడుకుంటున్నారు.. రాహుల్‌పై ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విమర్శలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes