మంచు కొండల్లో 50 గంటలు ఒంటరి పోరాటం! తుపానును జయించిన వండర్ డాగ్..
అలాస్కాలోని హిమపాతంలో చిక్కుకుని ఇద్దరు పర్వతారోహకులు తీవ్రంగా గాయపడగా, వారి వెంట ఉన్న 'లూలూ' అనే పెంపుడు కుక్క మంచు కొండల్లో కనుమరుగైంది. మైనస్ డిగ్రీల చలిలో ఏకంగా 50 గంటల పాటు ఒంటరిగా పోరాడి, ఎయిర్ట్యాగ్ సాంకేతికత సాయంతో క్షేమంగా బయటపడిన ఈ మూగజీవి కథ అందరినీ కంటినీరు పెట్టిస్తోంది.
అమెరికాలోని అలాస్కా మంచు కొండల్లో ఒక అద్భుతం చోటుచేసుకుంది. భయంకరమైన మంచు కొండచరిలు విరిగిపడి ఇద్దరు పర్వతారోహకులు తీవ్ర గాయాల పాలైన ఘోర ప్రమాదంలో.. వారితో పాటు ఉన్న నాలుగేళ్ల పెంపుడు కుక్క ఏకంగా 50 గంటల పాటు మంచులో చిక్కుకుపోయింది. తీవ్రమైన చలి, తినడానికి తిండి లేకపోయినా ధైర్యంగా పోరాడి ప్రాణాలతో బయటపడిన ఈ శునకం కథ తెలుసుకుని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లను సెల్యూట్ చేస్తున్నారు.
హిమపాతం సృష్టించిన బీభత్సం!
అలాస్కాలోని ప్రముఖ 'చుగాచ్ స్టేట్ పార్క్' లో అక్టోబర్ 10న ఈ ఘటన జరిగింది. అనుభవజ్ఞులైన ఇద్దరు క్లైంబర్లు తమ వెంట ‘లూలూ’ అనే పూడుల్-హస్కీ జాతికి చెందిన పెంపుడు కుక్కను తీసుకుని పర్వతారోహణకు వెళ్లారు. అయితే పర్వత శిఖరంపై నుంచి వెళ్తున్న సమయంలో అనుకోకుండా ఒక్కసారిగా హిమపాతం విరుచుకుపడింది. ఈ ఉధృతికి ఇద్దరు పర్వతారోహకులు దాదాపు 500 అడుగుల కిందకు కూరుకుపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో బ్రయాన్ అనే క్లైంబర్ దవడ, చేతికి తీవ్ర గాయాలవ్వగా, ఆయన సహచరుడికి పక్కటెముకలు, వెన్నుపూస విరిగాయి. తీవ్ర గాయాలతో ఉన్న వారిని అత్యవసర సహాయక బృందాలు ఆసుపత్రికి తరలించాయి.
అయితే ప్రమాద సమయంలో విడిపోయిన లూలూ మాత్రం మంచు కొండల్లో ఆచూకీ లేకుండా పోయింది.
వేల మైళ్ల దూరం నుంచి సహాయక చర్యలు..
గాయపడిన పర్వతారోహకుల్లో ఒకరైన బ్రయాన్ ప్రేయసి లోరెన్ పదావర్, ఆ సమయంలో తన తండ్రి 80వ పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం విదేశాల్లో ఉంది. ప్రమాదం గురించి తెలిసిన వెంటనే ఆమె తీవ్ర ఆందోళన చెందింది. స్వయంగా అక్కడికి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉండటంతో, వేల మైళ్ల దూరంలో ఉంటూనే లూలూను రక్షించేందుకు ప్రణాళిక రచించింది. స్థానిక రెస్క్యూ బృందాలు, హైకింగ్ గ్రూపులతో పాటు సోషల్ మీడియా వేదికగా 20 మందికి పైగా వాలంటీర్లను ఏకం చేసింది.
ఎయిర్ట్యాగ్ సిగ్నల్స్.. మంచు కొండల్లో సెర్చ్..
లూలూ మెడలో అప్పటికే యాపిల్ 'ఎయిర్ట్యాగ్' అమర్చి ఉంది. అయితే రాతి కొండలు, భయంకరమైన వాతావరణం కారణంగా మొదట చూపించిన ఎయిర్ట్యాగ్ సిగ్నల్ అసలు ప్రదేశం కంటే అర మైలు దూరంలో తప్పుగా చూపించింది. పర్వత ప్రాంతాల్లో అర మైలు తేడా అంటే పూర్తిగా వేరొక కొండ లేదా లోయలోకి వెళ్లడమే! అయితే విమాన పైలట్లు అమాండా బార్కర్, డేవ్ బెకెట్ హెలికాప్టర్ ద్వారా గాలిస్తుండగా మరోసారి ఎయిర్ట్యాగ్ సిగ్నల్ అందింది. విదేశాల్లో ఉన్న లోరెన్ ఉపగ్రహ చిత్రాలు ద్వారా సిగ్నల్ వచ్చిన ప్రాంతాన్ని సరిపోల్చి పైలట్లకు కచ్చితమైన వివరాలను అందించింది.
50 గంటల తర్వాత సురక్షితంగా బయటకు!
ప్రమాదం జరిగిన 50 గంటల తర్వాత పైలట్లు కొండచరియల మధ్య లూలూ సజీవంగా ఉండటాన్ని గుర్తించి సురక్షితంగా కిందకు తీసుకువచ్చారు.
"లూలూ రెస్క్యూ ఫొటో చూసినప్పుడు నేను నమ్మలేకపోయాను. నా కళ్ల వెంట నీళ్లు తిరిగాయి," అని లోరెన్ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది.
అంతటి భయంకరమైన చలిని తట్టుకోవడానికి లూలూ ఒంటిపై ఉన్న మందపాటి జుట్టు, గతంలో కొండ ప్రాంతాల్లో తిరిగిన అనుభవమే కారణమని లోరెన్ తెలిపింది. ఈ ప్రమాదంలో లూలూ కాలి వేలు, ఒక పన్ను మాత్రమే విరిగినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం లూలూ ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ కోలుకుంటోంది.
ఈ క్లిష్టమైన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ను విజయవంతం చేసిన పైలట్లు అమాండా, డేవ్లను లోరెన్ రియల్ హీరోలుగా కొనియాడింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More