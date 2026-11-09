ట్రంప్ ఆస్తి $6 బిలియన్లకు చేరిక: క్రిప్టో, విదేశీ డీల్స్తో జాక్పాట్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ నికర ఆస్తి విలువ 6 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది. క్రిప్టోకరెన్సీ, విదేశీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాల ద్వారా ఆయన 1 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఆదాయం ఆర్జించినట్లు 2025 ఆర్థిక నివేదికలు వెల్లడించాయి. భారత్ సహా పలు దేశాల ప్రాజెక్టుల ద్వారా కోట్లాది డాలర్లు లభించాయి.
వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సంపద ఒక్కసారిగా నింగినంటింది. 2025 జనవరిలో రెండోసారి వైట్హౌస్లో అడుగుపెట్టిన నాటి నుంచి ఆయన ఆస్తుల విలువ శరవేగంగా పెరిగింది. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పత్రిక ‘ఫోర్బ్స్’ అంచనాల ప్రకారం.. ట్రంప్ నికర ఆస్తి విలువ ప్రస్తుతం దాదాపు 6 బిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ.56,000 కోట్లు) చేరింది. 2024లో ఆయన ఆస్తి 2.3 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా, కేవలం ఒకే ఏడాది వ్యవధిలో దాదాపు 3.7 బిలియన్ డాలర్ల భారీ వృద్ధి నమోదైంది.
ఆస్తి పెరుగుదలపై ట్రంప్ స్పందన
సీబీఎస్ న్యూస్ (CBS News) నిర్వహించిన '60 మినిట్స్' కార్యక్రమంలో విలేకరి రాస్ దౌతత్ అడిగిన ప్రశ్నలకు ట్రంప్ ఆసక్తికర సమాధానాలిచ్చారు. "మీరు కూడా షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టి ఉండాల్సింది" అని రాస్ దౌతత్తో ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
తన వ్యక్తిగత సంపద గురించి ఆలోచించడానికి తాను అసలు సమయం కేటాయించనని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. "నా నికర ఆస్తి ఎంత ఉందో ఆలోచించేందుకు నేను సమయం కేటాయించను. నాకా పట్టింపు లేదు. నా దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది, నేను ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువే ఉంది. నా ఆస్తి పెరిగిందనే అనుకుంటున్నా, కానీ ఖచ్చితమైన వివరాలు నాకు తెలియవు" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించినట్లు న్యూయార్క్ పోస్ట్ పేర్కొంది.
కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవహారాలను తన కుమారుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ పర్యవేక్షిస్తున్నారని, డబ్బు లావాదేవీలపై ఆయనతో తరచూ చర్చించనని ట్రంప్ వెల్లడించారు. వైట్హౌస్లోకి అడుగుపెట్టక ముందే తన వద్ద పెద్దమొత్తంలో నగదు ఉందని, అధ్యక్షుడికి ఇచ్చే వేతనాన్ని కూడా తాను తీసుకోవడం లేదని గుర్తుచేశారు.
క్రిప్టోతో 1 బిలియన్ డాలర్ల రాబడి
2026 జూన్లో వెలువడిన 2025 నాటి ఆర్థిక నివేదికల ప్రకారం.. క్రిప్టోకరెన్సీ వ్యాపారాలు, పెట్టుబడుల ద్వారా ట్రంప్ గడిచిన ఏడాది 1 బిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ.8,300 కోట్లు) పైగా సంపాదించారు. 2025 జనవరిలో ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి కేవలం మూడు రోజుల ముందు ప్రారంభించిన '$ట్రంప్' ( $Trump ) మీమ్ కాయిన్ ఈ రాబడికి ప్రధాన మూలంగా నిలిచింది.
ట్రంప్కు చెందిన 'సీఐసీ డిజిటల్ ఎల్ఎల్సీ' (CIC Digital LLC) ఈ మీమ్ కాయిన్ విక్రయాల ద్వారా దాదాపు 635 మిలియన్ డాలర్లు ఆర్జించింది. దీనికితోడు 2024లో ట్రంప్, ఆయన ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, వారి కుమారులు సంయుక్తంగా స్థాపించిన 'వరల్డ్ లిబర్టీ ఫైనాన్షియల్' (WLF) క్రిప్టో సంస్థ కూడా భారీ లబ్ధి చేకూర్చింది.
వరల్డ్ లిబర్టీ ఫైనాన్షియల్ టోకెన్ల విక్రయం ద్వారా 236 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా, ఆ సంస్థ ఈక్విటీ విక్రయం ద్వారా మరో 65.6 మిలియన్ డాలర్లు ట్రంప్కు లభించాయి. యూఏఈ (UAE) జాతీయ భద్రతా సలహాదారు షేక్ తహ్నూన్ బిన్ జాయెద్ అల్-నహ్యాన్ అనుబంధ సంస్థలకు 2025 జనవరిలో వాటాలు విక్రయించడం ద్వారా ఈ నగదు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా, స్టేబుల్ కాయిన్ (Stablecoin) పెట్టుబడుల ద్వారా మరో 205 మిలియన్ డాలర్లు సమకూరాయి.
భారత్ సహా విదేశీ ప్రాజెక్టుల ద్వారా కోట్లాది డాలర్లు
క్రిప్టో మాత్రమే కాకుండా, విదేశీ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులు, లైసెన్సింగ్ ఒప్పందాల ద్వారా కూడా ట్రంప్ సంస్థలు పదుల కోట్లలో ఆదాయాన్ని రాబట్టాయి.
ఖతార్: దోహాలో నిర్మాణంలో ఉన్న గోల్ఫ్ క్లబ్ ప్రాజెక్ట్ ఒప్పందం ద్వారా 5.25 మిలియన్ డాలర్లు వచ్చాయి.
రుమేనియా: బుకారెస్ట్లోని ట్రంప్ టవర్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 5 మిలియన్ డాలర్లు లభించాయి.
భారత్: ఢిల్లీ, గుర్గావ్, హైదరాబాద్, నోయిడాలలో చేపట్టిన నాలుగు నిర్మాణ ప్రాజెక్టుల లైసెన్సింగ్ రుసుముల రూపంలో దాదాపు 8.5 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.70 కోట్లు) సమకూరాయి.
వియత్నాం: స్థానిక అధికారులు ఆమోదించిన రిసార్ట్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 5 మిలియన్ డాలర్లు లభించాయి.
దుబాయ్: 80 అంతస్తుల స్కైస్క్రేపర్ ప్రాజెక్ట్ లైసెన్సింగ్, మేనేజ్మెంట్ ఫీజుల కింద దాదాపు 13 మిలియన్ డాలర్లు సమకూరాయి.
అబుదాబి: లైసెన్సింగ్ ఫీజుల కింద 10 మిలియన్ డాలర్లు వచ్చాయి.
సౌదీ అరేబియా: రియాద్, జిద్దాలలో జరుగుతున్న లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్ నిర్మాణాలు 9.2 మిలియన్ డాలర్ల రాబడిని అందించాయి.
కుటుంబ వ్యాపారాలపై విమర్శలకు సమాధానం
తాను అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పటికీ కుటుంబ వ్యాపారాలను కొనసాగించడంపై వస్తున్న విమర్శలను ట్రంప్ తోసిపుచ్చారు. "నాకు ఒక కంపెనీ ఉంది. దానిని నా కుమారులు నడుపుతున్నారు. నేను అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాననే ఏకైక కారణంతో నాలుగేళ్ల పాటు వ్యాపారాలన్నీ ఆపేయమని వారికి చెప్పడం సాధ్యం కాదు" అని రాస్ దౌతత్తో ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
గతంలో కూడా పలువురు అమెరికా అధ్యక్షుల హయాంలో అధికారులకు వ్యాపార సంబంధాలు ఉండేవి కదా అని ట్రంప్ సమర్థించుకున్నారు. అయితే రాస్ దౌతత్ దీనిని విభేదిస్తూ, ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలోనే ఇలాంటి వ్యాపారాలు ఎక్కువ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయని ప్రశ్నించారు. దానికి ట్రంప్ స్పందిస్తూ.. "మిగిలిన అధ్యక్షుల కంటే నా పేరు చాలా పెద్దది, గుర్తింపు ఉన్నది" అని సమాధానమిచ్చారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More