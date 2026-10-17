విజయదశమి వేళ ఈ 6 చెడు ఆర్థిక అలవాట్లకు గుడ్బై చెప్పండి
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక విజయదశమి. అక్టోబర్ 20న దసరా పండుగ జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా, ఆర్థిక పురోగతిని దెబ్బతీసే 6 చెడు అలవాట్లను వదిలేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బడ్జెట్ లేని ఖర్చులు, సోషల్ మీడియా చిట్కాలు నమ్మడం వంటి అలవాట్లకు స్వస్తి పలికి ఆర్థిక సుస్థిరత సాధించండి.
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి సంకేతంగా మనం విజయదశమి పండుగను జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 20న (మంగళవారం) దసరా వేడుకలు జరగనున్నాయి. కేవలం ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యతే కాకుండా, సుదీర్ఘ కాలంలో మన ఆర్థిక ప్రగతిని అడ్డుకుంటున్న చెడు అలవాట్లను వదిలించుకోవడానికి కూడా ఈ పండుగ ఒక మంచి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.
పండుగ వాతావరణం అనగానే షాపింగ్, ప్రయాణాలు, వేడుకల ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఇటువంటి సమయంలో డబ్బును సమర్థవంతంగా నిర్వహించుకోకపోతే అనవసర అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది.
"ఈ దసరా సందర్భంగా చెడుపై మంచి సాధించే విజయంతో పాటు, మీ పోర్ట్ఫోలియోను వెనక్కి లాగుతున్న ఆర్థిక రాక్షసులను కూడా సంహరించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. పరిమితి లేని ఖర్చులు, పొదుపు-పెట్టుబడులు-ఇన్సూరెన్స్ను వాయిదా వేయడం, అప్పులను విలాసాలకు వాడుకోవడం, మార్కెట్లో ఊహాజనిత ట్రేడింగ్ చేయడం, సోషల్ మీడియా హంగామాను నమ్మి డబ్బులు నష్టపోవడం వంటి విషపూరిత అలవాట్లకు స్వస్తి పలికినప్పుడే నిజమైన ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం లభిస్తుంది" అని యుధాజిత్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు యుధాజిత్ బాల్ వివరించారు.
దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక సుస్థిరత కోసం ఈ పండుగ సీజన్లో ప్రతి ఒక్కరూ వదిలించుకోవాల్సిన 6 చెడు అలవాట్లను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
1. బడ్జెట్ లేకుండా ఖర్చు చేయడం
పండుగ వేళ ఆకర్షణీయ డిస్కౌంట్లు, కూపన్లు, క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్లు మనల్ని ఆకర్షిస్తాయి. ఆఫర్లు ఉన్నాయని అవసరం లేని వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తే ఆర్థిక లెక్కలు తలకిందులవుతాయి. అందుకే షాపింగ్కు వెళ్లే ముందే ఒక స్పష్టమైన బడ్జెట్ పరిమితిని నిర్దేశించుకోవాలి. అత్యవసరమైన వస్తువులకే తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం శ్రేయస్కరం.
2. పొదుపు, పెట్టుబడులను వాయిదా వేయడం
ఆర్థిక ఎదుగుదలకు క్రమబద్ధమైన పొదుపు అత్యంత కీలకం. పండుగ సరదాల కోసం పొదుపును వాయిదా వేస్తే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు దెబ్బతింటాయి. అనవసర ఖర్చులు పెంచే ముందే అత్యవసర నిధిని (Emergency Fund) ఏర్పాటు చేసుకోవడం, నిలకడగా పెట్టుబడులు పెట్టడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
3. ఇన్సూరెన్స్ అవసరాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం
సరిపడా ఆరోగ్య, జీవిత బీమా లేకపోతే ఏదైనా అనుకోని విపత్తు వచ్చినప్పుడు కుటుంబం తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో పడుతుంది. పెరుగుతున్న వైద్య ఖర్చుల దృష్ట్యా, పండుగ సమయంలోనే మీ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీని సమీక్షించుకోవాలి. సరైన బీమా ఉంటే అత్యవసర వైద్య పరిస్థితుల్లో అప్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
4. అనవసర రుణాలు తీసుకోవడం
మీ ఆదాయానికి మించిన విలాసవంతమైన వస్తువులు లేదా సేవలు కొనడానికి అప్పులు చేయడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డ్ బాకీలు, అధిక వడ్డీకి తీసుకునే పర్సనల్ లోన్లు నెలవారీ బడ్జెట్ను దెబ్బతీస్తాయి. ఇవి మీ క్రెడిట్ స్కోరును (CIBIL) పాడుచేసి, భవిష్యత్తులో అత్యవసరంగా రుణం కావలసి వచ్చినప్పుడు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తాయి.
5. మార్కెట్లలో ఊహాజనిత ట్రేడింగ్
తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు గడించవచ్చనే ఆశతో మార్కెట్లలో చేసే రిస్కీ ట్రేడింగ్, స్పెక్యులేషన్లు భారీ నష్టాలకు దారితీస్తాయి. త్వరిత లాభాల వెనుక పరుగులు తీయకుండా, సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహాతో మీ రిస్క్ సామర్థ్యం, లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలి.
6. సోషల్ మీడియా స్టాక్ చిట్కాలను గుడ్డిగా నమ్మడం
సాంకేతికత పెరిగిన తర్వాత సోషల్ మీడియా వేదికల్లో స్టాక్ మార్కెట్ చిట్కాల హంగామా ఎక్కువైంది. రాత్రికి రాత్రే భారీ రాబడులు ఇస్తామంటూ ప్రచారం చేసే వైరల్ స్టాక్ రికమండేషన్లను గుడ్డిగా నమ్మి పెట్టుబడులు పెడితే కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు బూడిదలో పోసిన పన్నీరవుతుంది. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సమాచారాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
ఈ విజయదశమి సందర్భంగా క్రమశిక్షణతో కూడిన ఖర్చులు, క్రమబద్ధమైన పొదుపు, అవగాహనతో చేసే పెట్టుబడుల వైపు అడుగులు వేద్దాం. చిన్న చిన్న మార్పులే భవిష్యత్తులో మీ ఆర్థిక భద్రతకు బలమైన పునాదిగా మారతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More