చిన్న పట్టణాల్లో బీమా సేవలకు బ్రేక్? ఏజెంట్ల కమీషన్లపై ఐఆర్డీఏఐ ప్రతిపాదనలతో ఇక్కట్లు
భారత బీమా నియంత్రణ మండలి (ఐఆర్డీఏఐ) ఏజెంట్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ల కమీషన్ పరిమితుల్లో మార్పులు చేస్తూ నూతన ప్రతిపాదనలను తీసుకువచ్చింది. అయితే, కమీషన్ల కోత వల్ల టైర్-2, టైర్-3 నగరాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చిన్న మొత్తాల పాలసీల విక్రయం ఆర్థికంగా నష్టదాయకంగా మారే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఐఆర్డీఏఐ ప్రతిపాదించిన నూతన నిబంధనల ప్రకారం డిస్ట్రిబ్యూటర్ల సంపాదన గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఒక ప్రముఖ బీమా బ్రోకర్ అంచనా ప్రకారం కమీషన్ వ్యత్యాసాలు ఇలా ఉండనున్నాయి.
మోటార్ ఇన్సూరెన్స్: ప్రస్తుతం రూ. 100 నూతన ప్రీమియంపై డిస్ట్రిబ్యూటర్ రూ. 36 నుంచి రూ. 38 వరకు కమీషన్ పొందుతుండగా, ప్రతిపాదిత కొత్త విధానంలో ఇది రూ. 5 నుంచి రూ. 7కి పడిపోయే అవకాశముంది.
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్: రూ. 100 నూతన ప్రీమియంపై ప్రస్తుతం వస్తున్న రూ. 30 నుంచి రూ. 33 కమీషన్, ప్రతిపాదనల అమలు తర్వాత దాదాపు రూ. 15కి తగ్గొచ్చు.
ఈ ప్రభావం చిన్న పట్టణాల్లోని స్థానిక ఏజెంట్లపై తీవ్రంగా పడనుంది. టైర్-3 పట్టణంలో బైక్, కార్, ఫ్యామిలీ హెల్త్ పాలసీలు విక్రయిస్తూ నెలకు రూ. 8,000 నుంచి రూ. 15,000 వరకు సంపాదించే ఒక ఏజెంట్ ఆదాయం, ఈ కొత్త నిబంధనలతో రూ. 3,000 నుంచి రూ. 6,000కి పడిపోవచ్చని నిపుణులు లెక్కిస్తున్నారు. కమీషన్లు తగ్గినా ప్రయాణం, ఫోన్ ఛార్జీలు, లైసెన్సింగ్ ఖర్చులు తగ్గకపోవడం ఏజెంట్లకు సవాలుగా మారనుంది.
శ్రమ ఒకటే.. ఆదాయం మాత్రం వేరు!
"రూ. 3,000 విలువైన ద్విచక్ర వాహన పాలసీ అమ్మాలన్నా, రూ. 30,000 విలువైన ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ పాలసీ అమ్మాలన్నా ఏజెంట్ పెట్టాల్సిన శ్రమ, సమయం దాదాపు ఒక్కటే. చిన్న పట్టణాల్లో కస్టమర్కు సేవలు అందించడానికి అయ్యే కనీస వ్యయం ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటుంది" అని ఒక బీమా బ్రోకర్ వ్యాఖ్యానించారు.
కమీషన్ శాతం తగ్గడం వల్ల తక్కువ ప్రీమియం ఉండే పాలసీలను విక్రయించడం ఏజెంట్లకు ఆర్థికంగా గిట్టుబాటు కాదు. ఫలితంగా ఏజెంట్లు చిన్న మొత్తాల పాలసీలు లేదా మొదటిసారి బీమా తీసుకునేవారికి సేవలు అందించడానికి ఆసక్తి చూపకపోవచ్చు.
చిన్న పట్టణాల్లో పెరుగుతున్న ఇన్సూరెన్స్ ప్రాధాన్యం
మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే చిన్న పట్టణాల్లో పాలసీ ప్రీమియంలు తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ, ఇక్కడి కస్టమర్లు క్రమంగా ఎక్కువ కవరేజ్ ఉన్న పాలసీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. డేటా ప్రకారం.. 2020 నుంచి టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో ఒక్కో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ సగటు ప్రీమియం విలువ 70 శాతానికి పైగా పెరిగింది. ప్రజలు ఉన్నతమైన బీమా కవరేజ్ వైపు మళ్లుతున్న ఈ సమయంలో, స్థానిక ఏజెంట్ నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేయడం ఎంతో అవసరం.
"డిజిటల్ వేదికలు ఎంత పెరిగినా, చిన్న పట్టణాల్లో మొదటిసారి పాలసీ తీసుకునేవారికి స్థానిక ఏజెంట్ సలహా అత్యంత కీలకం" అని పరిశ్రమ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
డిజిటల్ సేవలు స్థానిక ఏజెంట్లను భర్తీ చేయగలవా?
తక్కువ వ్యయంతో కార్యకలాపాలు సాగించేందుకు కంపెనీలు డిజిటల్ లేదా సెల్ఫ్-సర్వీస్ మార్గాలపై దృష్టి పెట్టవచ్చు. కానీ, చిన్న పట్టణాల్లోని ప్రజలకు డిజిటల్ మాధ్యమాలు కేవలం సహాయకారిగా (Assisted Digital) మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి.
వెయిటింగ్ పీరియడ్లు, మినహాయింపులు (Exclusions), క్లెయిమ్ ప్రక్రియల గురించి వివరించడానికి మానవ ప్రమేయం లేదా ఏజెంట్ అవసరం తప్పనిసరి. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఉద్యోగులు స్వయంగా ఆన్లైన్లో పాలసీలు కొనుగోలు చేసినప్పటికీ, గ్రామీణ, చిన్న పట్టణాల కస్టమర్లు ఇప్పటికీ స్థానిక ఏజెంట్లపైనే ఆధారపడుతున్నారు.
పరిష్కార మార్గాలు ఏమిటి?
ఈ సవాళ్లను అధిగమించడానికి బీమా నిపుణులు కొన్ని సూచనలు చేస్తున్నారు:
1. ప్రత్యేక అలవెన్స్: బీమా విస్తరణ తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల (Underserved Areas) కోసం ఇచ్చే ప్రత్యేక అలవెన్స్ను కేవలం కమీషన్ సీలింగ్కు శాతంగా కాకుండా, అక్కడి కస్టమర్లను పొందేందుకు అయ్యే అసలు ఖర్చు ఆధారంగా నిర్ణయించాలి.
2. దీర్ఘకాలిక కమీషన్ల చెల్లింపు: కమీషన్ను ఒకేసారి తగ్గించకుండా, పాలసీ కొనసాగే కాలాన్ని బట్టి చెల్లించాలి. పాలసీ మధ్యలోనే రద్దయితే (Lapse) కమీషన్ను వెనక్కి తీసుకునే నిబంధనలు పెట్టాలి.
3. క్లెయిమ్ సేవలకు గుర్తింపు: అమ్మకంతో పాటు క్లెయిమ్ సహాయం వంటి విక్రయానంతర సేవలకు కూడా తగిన విలువ ఇవ్వాలి.
సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తూనే, స్థానిక ఏజెంట్ల ఉపాధి దెబ్బతినకుండా చూస్తేనే చిన్న పట్టణాల్లో బీమా విస్తరణ నిరంతరాయంగా ముందుకు సాగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More