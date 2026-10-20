దసరా షాపింగ్ ఆఫర్లు: అప్పుల పాలు కాకుండా నిలిపే 5 గోల్డెన్ మనీ రూల్స్
దసరా పండుగ వేళ ఈ-కామర్స్ ఆఫర్లు, ఈజీ ఈఎమ్ఐల ఉచ్చులో పడి అప్పుల పాలు కాకుండా ఉండేందుకు పోషించాల్సిన 5 కీలకమైన ఆర్థిక సూత్రాలను నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీ బడ్జెట్ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించే చిట్కాలు ఇవే.
దసరా పండుగ అంటేనే వెలుగులు, ఆనందాలు, నూతనారంభాల సమాహారం. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే ఈ పండుగ, మన జీవితానికి అవసరమైన ఎన్నో విలువైన పాఠాలను నేర్పుతుంది. అయితే పండుగ సీజన్ రాగానే ఇటు ఇళ్లల్లో సంతోషాలతో పాటు అటు ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు, నో-కాస్ట్ ఈఎమ్ఐల ఆఫర్ల వరద మొదలవుతుంది.
స్మార్ట్ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, దుస్తులు, గృహోపకరణాలపై వచ్చే ఆఫర్లను చూసి ప్రణాళిక లేని ఖర్చులు చేస్తే కుటుంబ బడ్జెట్ తలకిందులయ్యే ప్రమాదం ఉంది. సులభంగా దొరికే క్రెడిట్ కార్డులు, రుణాలు తాత్కాలిక ఊరటనిచ్చినా.. పండుగ ముగిశాక అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టివేస్తాయి. ఈ దసరాకు మీ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలు దెబ్బతినకుండా, సంతోషంగా పండుగ జరుపుకోవడానికి దోహదపడే 5 ప్రాక్టికల్ మనీ రూల్స్ ఇవే.
1. 50-30-20 బడ్జెట్ సూత్రం పాటించండి
పండుగ ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి '50-30-20 సూత్రం' అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ నిబంధన ప్రకారం మీ నెలవారీ ఆదాయంలో 50 శాతాన్ని నిత్యావసరాలు, ఇంటి అద్దె, ఈఎమ్ఐలు వంటి తప్పనిసరి ఖర్చులకు కేటాయించాలి. 20 శాతాన్ని భవిష్యత్తు పొదుపు, పెట్టుబడులకు మళ్లించాలి. మిగిలిన 30 శాతాన్ని మాత్రమే పండుగ షాపింగ్, వినోదం, సరదాల కోసం ఉపయోగించాలి. పొదుపు, నిత్యావసరాల డబ్బును షాపింగ్ కోసం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాడకూడదు.
2. క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగం 30 శాతంలోపే
పండుగ ఆఫర్ల మోజులో పడి క్రెడిట్ కార్డుల పరిమితిని పూర్తిగా వాడేయడం సరికాదు. మీ క్రెడిట్ కార్డ్ పరిమితిలో (Credit Limit) గరిష్ఠంగా 30 శాతానికి మించి వాడకూడదు. ఉదాహరణకు మీ కార్డ్ లిమిట్ రూ.3 లక్షలు ఉంటే, బకాయి మొత్తం రూ.90,000 దాటకుండా చూసుకోవాలి. దీనివల్ల అనవసర ఖర్చులు తగ్గడమే కాకుండా మీ సిబిల్ (CIBIL) స్కోర్ పడిపోకుండా పటిష్టంగా ఉంటుంది.
3. పండుగ ఖర్చులకు ముందే హద్దులు పెట్టుకోండి
షాపింగ్ చేయడానికి ముందే స్పష్టమైన పరిమితిని (Budget Limit) నిర్ణయించుకోండి. మీకు నిజంగా అవసరమైన వస్తువుల జాబితాను ఒక కాగితంపై రాసుకుని, దానికి అనుగుణంగానే ఖర్చులు చేయాలి. పండుగ సీజన్ ముగిసే సమయానికి ఏ ఒక్క అప్పు లేకుండా బయటపడటమే మీ ప్రాథమిక లక్ష్యం కావాలి.
4. ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ను ముట్టుకోవద్దు
అనుకోకుండా వచ్చే వైద్య ఖర్చులు, అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం ప్రత్యేకంగా దాచుకునే నిధే 'ఎమర్జెన్సీ ఫండ్'. కనీసం 3 నుంచి 6 నెలల కుటుంబ ఖర్చులకు సరిపడా మొత్తం ఈ నిధిలో ఉండాలి. ఉదాహరణకు మీ నెలకు అయ్యే ఖర్చు రూ.1 లక్ష అయితే, రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.6 లక్షల వరకు అత్యవసర నిధిగా పక్కన పెట్టాలి. పండుగ షాపింగ్ లేదా ఆఫర్ల కోసం ఈ నిధి నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీయకూడదు.
5. ఖర్చు చేయడానికి ముందే పొదుపును ఆటోమేట్ చేయండి
జీతం రాగానే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీలు (SIPs), ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, ఇతర పెట్టుబడుల సొమ్ము ఖాతా నుంచి ఆటోమేటిక్గా కట్ (Auto-debit) అయ్యేలా సెట్ చేసుకోండి. దీనివల్ల ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అలవడుతుంది. పండుగల పేరుతో పెట్టుబడులను వాయిదా వేయడం మంచిది కాదు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల ప్రణాళికపై సందేహాలు ఉంటే సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.
ఈ దసరా పండుగ వేళ అనవసర ఖర్చులు, ప్రణాళిక లేని ఆర్థిక నిర్ణయాలు అనే 'రావణుడిని' అంతం చేసి.. బాధ్యతాయుతమైన ఆర్థిక ప్రణాళిక వైపు అడుగులు వేద్దాం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More