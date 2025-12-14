Edit Profile
    Honda cars discount : డిసెంబర్​ 31 వరకు ఈ హోండా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు..

    ఈ డిసెంబర్‌లో హోండా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. ఈ నెలాఖరు వరకు ఈ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గరిష్ఠంగా రూ. 1.36 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఏ మోడల్‌పై ఎంత తగ్గింపు లభిస్తోంది? పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 14, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఈ 2025 డిసెంబర్ నెలాఖరు వరకు తమ అన్ని మోడళ్లపై ఇయర్​ ఎండ్​ డిస్కౌంట్లను, బెనిఫిట్స్​ని అందిస్తోంది హోండా కార్స్ ఇండియా. క్యాష్​ డిస్కౌంట్స్​, ఎక్స్​ఛేంజ్ బోనస్‌లు, లాయల్టీ రివార్డులు, కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలు, ఎక్స్​టెండేడ్​ వారంటీ ఆఫర్‌లు వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి.

    హోండా ఎలివేట్​..
    ఈ ఆఫర్లు డిసెంబర్ 31 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏ హోండా కారుపై ఎంత తగ్గింపు లభిస్తోందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాము..

    డిసెంబర్​లో హోండా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు..

    1. హోండా ఎలివేట్-

    టాప్-స్పెక్ జెడ్​ఎక్స్​ వేరియంట్‌పై: మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ వెర్షన్‌లు కొనుగోలు చేసే వారికి గరిష్టంగా రూ. 1.36 లక్షల విలువైన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

    క్యాష్​ డిస్కౌంట్​: రూ. 30,000 వరకు.

    ఎక్స్​ఛేంజ్ బోనస్: రూ. 45,000 వరకు.

    అదనపు ప్రయోజనాలు: లాయల్టీ, కార్పొరేట్/స్వయం ఉపాధి ప్రయోజనాలు, కాంప్లిమెంటరీ ఎల్​ఈడీ యాంబియంట్ లైటింగ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, 7-సంవత్సరాల ఎక్స్​టెండేడ్​ వారంటీపై రూ. 19,000 తగ్గింపు.

    ఎంట్రీ-లెవల్ ఎస్​వీ ట్రిమ్‌పై: మొత్తం రూ. 38,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

    స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనాలు అదనం. వీటి విలువ కనీసం రూ. 20,000 (లేదా ఎక్స్​ఛేంజ్​ బోనస్ + రూ. 5,000, వీటిలో ఏది ఎక్కువైతే అది).

    తగ్గింపునకు ముందు ధర: హోండా ఎలివేట్ ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్) రూ. 11 లక్షల నుంచి రూ. 16.46 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి.

    2. హోండా సిటీ-

    హోండా సిటీ సెడాన్​ ఎస్​వీ, వీ, వీఎక్స్​ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లపై: గరిష్టంగా రూ. 1.22 లక్షల విలువైన ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నారు.

    నగదు, ఎక్స్​ఛేంజ్ డిస్కౌంట్లు: కలిపి రూ. 80,000 వరకు.

    లాయల్టీ బోనస్: రూ. 4,000.

    కార్పొరేట్ బెనిఫిట్స్​: రూ. 10,000 వరకు.

    ఎక్స్​టెండెడ్​ వారంటీ: 7-సంవత్సరాల వారంటీపై రూ. 28,700 తగ్గింపు.

    సిటీ హైబ్రిడ్‌పై: రాయితీపై 7-సంవత్సరాల ఎక్స్​టెండెడ్​ వారంటీ ప్లాన్‌పై రూ. 17,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది.

    తగ్గింపునకు ముందు ధర: హోండా సిటీ లైనప్ ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్) రూ. 11.95 లక్షల నుంచి రూ. 19.48 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి.

    3. హోండా అమేజ్-

    థర్డ్​ జనరేషన్​ అమేజ్-

    హోండా అమేజ్​ జెడ్​ఎక్స్​ ఎంటీ వేరియంట్‌పై: మొత్తం రూ. 81,000 వరకు తగ్గింపులను పొందవచ్చు.

    ఇందులో క్యాష్​, ఎక్స్​ఛేంజ్​ బోనస్‌లు ఒక్కొక్కటి రూ. 30,000 చొప్పున ఉన్నాయి.

    వీ ఎంటీ/సీవీటీ, జెడ్​ఎక్స్​ సీవీటీ వంటి ఇతర వేరియంట్లపై: రూ. 28,000 వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    అన్ని వేరియంట్లపై కనీసం రూ. 20,000 విలువైన స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్స్​ అందిస్తున్నారు.

    తగ్గింపునకు ముందు ధర: థర్డ్​ జనరేషన్​ అమేజ్ ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్) రూ. 7.40 లక్షల నుంచి రూ. 10 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి.

    సెకెండ్​ జనరేషన్​ అమేజ్​-

    ఎస్​ ట్రిమ్ (మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్) పై: గరిష్టంగా రూ. 89,000 వరకు ప్రయోజనాలు ఇస్తున్నారు.

    క్యాష్​ డిస్కౌంట్​: రూ. 25,000.

    ఎక్స్​ఛేంజ్ బోనస్: రూ. 35,000.

    లాయల్టీ రివార్డు: రూ. 4,000.

    కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలు: రూ. 10,000 వరకు.

    ఎక్స్​టెండెడ్​ వారంటీ: 7-సంవత్సరాల వారంటీపై రూ. 15,000 తగ్గింపు.

    తగ్గింపునకు ముందు ధర: ఈ కారు ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్) రూ. 6.97 లక్షల నుంచి రూ. 7.8 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి.

    గమనిక: ఇవి డీలర్-స్థాయి ఆఫర్లు. నగరం, లభ్యత, డీలర్‌షిప్‌ను బట్టి ఈ ప్రయోజనాలు మారవచ్చు! కొనుగోలు చేసే ముందు మీ సమీప హోండా డీలర్‌ను సంప్రదించి వివరాలు ధృవీకరించుకోవడం ఉత్తమం.

