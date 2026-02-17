Elon Musk : అంత డబ్బు ఏం చేసుకుంటావు బాసు? ప్రపంచంలోనే తొలి ట్రిలియనీర్గా ఎలాన్ మస్క్!
ఎలాన్ మస్క్ సంపద ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి 850 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. ఫలితంగా ప్రపంచంలోనే తొలి ట్రిలియనీర్గా అవతరించే అవకాశం ఇప్పుడు మస్క్కి ఉంది. మరి ఈ మైలురాయిని మస్క్ అందుకోగలరా?
టెక్ దిగ్గజం ఎక్స్, ఆటో దిగ్గజం టెస్లా. స్పేస్ దిగ్గజం స్పేస్ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ చరిత్ర సృష్టించేందుకు అడుగు దూరంలో ఉన్నారు! ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి ఎలాన్ మస్క్ నెట్ వర్త్ 850 బిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ. 70 లక్షల కోట్లు) చేరుకుంది. దీనితో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 'ట్రిలియనీర్' (లక్ష కోట్ల డాలర్ల అధిపతి)గా మస్క్ నిలిచే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఆయన సంపద ఏ స్థాయిలో ఉందంటే.. ప్రపంచ ధనవంతుల జాబితాలో ఉన్న మొదటి ముగ్గురి మొత్తం ఆస్తి కంటే మస్క్ సంపదే ఎక్కువ!
ఎలాన్ మస్క్ సంపద- కుబేరుల కంటే ఎంతో పైన..
ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి మస్క్ 800 బిలియన్ డాలర్ల మార్కును దాటిన తొలి వ్యక్తిగా నిలిచారు. ప్రస్తుతం ఆయన వద్ద ఉన్న 850 బిలియన్ డాలర్ల సంపద ఉంది. గూగుల్ వ్యవస్థాపకులు లారీ పేజ్ (251 బిలియన్ డాలర్లు), సెర్గీ బ్రిన్ (231 బిలియన్ డాలర్లు), మెటా అధినేత మార్క్ జుకర్బర్గ్ (219 బిలియన్ డాలర్లు) ల మొత్తం ఆస్తిని కలిపినా వారందరికంటే ఎక్కువే.
ఎలాన్ మస్క్ సంపద పెరగడానికి ప్రధాన కారణం..
ఎలాన్ మస్క్ సంపదలో ఈ భారీ పెరుగుదల వెనుక గత వారం జరిగిన ఒక కీలక ఒప్పందం ఉంది. ఆయన అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ స్పేస్ఎక్స్, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ ఎక్స్ఏఐని విలీనం చేసుకుంది. ఈ కొత్త ఉమ్మడి సంస్థ విలువ ఇప్పుడు 1.25 ట్రిలియన్ డాలర్లుగా నిర్ధారించారు.
ఈ కొత్త సంస్థలో మస్క్కు సుమారు 43% వాటా ఉంది. దీని విలువ ఒక్కటే 530 బిలియన్ డాలర్ల పైమాటే!
దీని అర్థం, మస్క్ మొత్తం ఆస్తిలో ప్రస్తుతం స్పేస్ఎక్స్ వాటా దాదాపు మూడింట రెండు వంతులు ఉంది.
టెస్లాలో మస్క్కు ఉన్న 12% వాటా (178 బిలియన్ డాలర్లు), గత నవంబర్లో షేర్ హోల్డర్లు ఆమోదించిన భారీ పే-ప్యాకేజీ కూడా ఆయనను ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా నిలబెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
మరి మస్క్ సంపద 1 ట్రిలియన్ డాలర్ విలువ ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? అనేది ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తిగా మారింది.
ట్రిలియనీర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎంత?
న్యూయార్క్కు చెందిన ‘కాల్షి’ అనే ప్రెడిక్షన్ మార్కెట్ ప్లాట్ఫారమ్ ప్రకారం:
ఈ ఏడాదే మస్క్ ట్రిలియనీర్ అయ్యే అవకాశం 75% ఉంది.
2029 కంటే ముందే ఆయన ఈ మైలురాయిని చేరుకుంటారని 91% మంది నమ్ముతున్నారు.
ఒకవేళ స్పేస్ఎక్స్ ఐపీఓ గనుక విజయవంతంగా వస్తే, మస్క్ ఆస్తి ఏకంగా 1.5 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరవచ్చని అంచనా.
చిక్కుల్లో గ్రోక్ ఏఐ.. అంతర్జాతీయ దర్యాప్తు
మరోవైపు, మస్క్ సంస్థలు చట్టపరమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఎక్స్ఏఐ కి చెందిన గ్రోక్ చాట్బాట్ ద్వారా మహిళలు, పిల్లల అశ్లీల డీప్ఫేక్ చిత్రాలను సృష్టించే అవకాశం ఉందన్న ఆరోపణలపై యూరప్, ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా, అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఈ వివాదం మస్క్ ప్రతిష్టపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
ప్రశ్నలు- సమాధానాలు :-
1. ఎలాన్ మస్క్ ఎప్పుడు ట్రిలియనీర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది?
గణాంకాల ప్రకారం, 2026 చివరి నాటికి మస్క్ ఈ మైలురాయిని అందుకునే అవకాశం 75% ఉంది. మెజారిటీ ఇన్వెస్టర్లు ఆయన 2027 లోపు కచ్చితంగా ట్రిలియనీర్ అవుతారని భావిస్తున్నారు.
2. స్పేస్ఎక్స్- ఎక్స్ఏఐ విలీనం వల్ల మస్క్ సంపద ఎలా పెరిగింది?
ఈ రెండు సంస్థల విలీనం తర్వాత ఏర్పడిన కొత్త సంస్థ విలువ $1.25 ట్రిలియన్లకు చేరింది. ఇందులో మస్క్కు ఉన్న 43% వాటా విలువ దాదాపు $530 బిలియన్లు. ఇది ఆయన నికర ఆస్తి విలువ పెరగడానికి ప్రధాన కారణమైంది.
3. మస్క్ సంస్థలపై ఎందుకు దర్యాప్తు జరుగుతోంది?
మస్క్కు చెందిన ‘గ్రోక్’ అనే ఏఐ ఇమేజ్ జనరేటర్ ద్వారా అసభ్యకరమైన డీప్ఫేక్ ఫోటోలు సృష్టించే వెసులుబాటు ఉందన్న ఫిర్యాదులతో వివిధ దేశాల్లో దర్యాప్తు జరుగుతోంది.