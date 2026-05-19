అత్యవసర నిధి ఎక్కడ ఉంటే మేలు? సేవింగ్స్ ఖాతా వర్సెస్ ఎఫ్డీ.. నిపుణుల మాట ఇదీ
Emergency Fund: అనుకోని ఆర్థిక సంక్షోభాలు ఎదురైనప్పుడు మనల్ని ఆదుకునేది అత్యవసర నిధి. అయితే ఈ డబ్బును కేవలం బ్యాంక్ ఖాతాలో ఉంచాలా లేక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD) చేయాలా అన్నది చాలామందికి ఉండే సందేహం. లిక్విడిటీ (నగదు అందుబాటు), రాబడి, పన్ను ఆదా మధ్య సరైన సమతుల్యత ఎలా సాధించాలో నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
అత్యవసర నిధి అనేది ప్రతి ఒక్కరి ఆర్థిక ప్రణాళికలో ప్రాథమికమైనది. ఆపద సమయంలో అప్పుల పాలు కాకుండా మనల్ని కాపాడే ఈ నిధిని ఎక్కడ దాచుకోవాలి? కేవలం డబ్బు ఉండటమే కాదు, అది అవసరమైనప్పుడు వెంటనే అందుబాటులోకి రావాలి, అలాగే కొంత మేర పెరగాలి. ఈ విషయంలో సేవింగ్స్ ఖాతా, ఎఫ్డీ, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ వంటి ప్రత్యామ్నాయాల గురించి నిపుణులు చెబుతున్న ఆసక్తికర విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
అందుబాటు వర్సెస్ రాబడి: సమతుల్యత ఎలా?
"అత్యవసర నిధి అంటే మనకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇచ్చే ఒక భద్రతా వలయం. ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా ఉద్యోగం కోల్పోవడం వంటి సమయాల్లో ఇది అండగా నిలుస్తుంది" అని లోన్స్జగత్ కో-ఫౌండర్ సారికా గ్రోవర్ పేర్కొన్నారు. ఆమె ప్రకారం, ఈ నిధిని ప్లాన్ చేసేటప్పుడు నగదు అందుబాటు (Liquidity) కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
"అత్యవసర నిధిలో కొంత భాగాన్ని సేవింగ్స్ ఖాతాలో ఉంచడం ద్వారా ఏ క్షణంలోనైనా నగదును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. మిగిలిన భాగాన్ని స్వీప్-ఇన్ ఎఫ్డీ (Sweep-in FD) లేదా స్వల్పకాలిక ఎఫ్డీల్లో మళ్లించడం ద్వారా సాధారణ సేవింగ్స్ ఖాతా కంటే మెరుగైన రాబడిని పొందవచ్చు" అని వివరించారు.
పన్ను భారం నుంచి తప్పించుకోవడం ఎలా?
మరోవైపు, లెవరేజ్డ్ గ్రోత్ సీఈఓ అశ్విని బజాజ్ కేవలం సేవింగ్స్ ఖాతాలోనే డబ్బు ఉంచడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. అక్కడ రాబడి చాలా తక్కువగా ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, ఎఫ్డీల విషయంలో పన్ను సమస్యలను ఆయన ఎత్తిచూపారు.
మన దేశంలో అత్యధికంగా 30% పన్ను బ్రాకెట్లో ఉండే వారికి ఎఫ్డీ ద్వారా వచ్చే వడ్డీపై గణనీయమైన పన్ను పడుతుంది. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ (Arbitrage Funds) ను ఆయన సూచిస్తున్నారు. ఇందులో ఏడాది తర్వాత వచ్చే లాభాలపై కేవలం 12.5% మాత్రమే పన్ను (LTCG) పడుతుంది. అయితే, ఈ ఫండ్స్ నుండి డబ్బు విత్ డ్రా చేయడానికి ఒకటి రెండు రోజులు సమయం పడుతుంది కాబట్టి, క్రెడిట్ కార్డులు లేదా ఇతర అత్యవసర మార్గాలను అప్పటివరకు వాడుకోవచ్చని ఆయన సూచించారు.
అత్యవసర నిధిని ప్లాన్ చేయడానికి 5 కీలక సూత్రాలు
- నగదు అందుబాటుకే తొలి ప్రాధాన్యత: ఏదైనా ప్రమాదం లేదా సర్జరీ వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సెకన్ల వ్యవధిలో డబ్బు అవసరమవుతుంది. కాబట్టి కనీసం ఒక నెల లేదా రెండు నెలల ఖర్చులకు సరిపడా నగదును సేవింగ్స్ ఖాతాలో ఉంచుకోవాలి.
- స్వీప్-ఇన్ ఎఫ్డీ (Sweep-in FD) సౌకర్యం: చాలా బ్యాంకులు ఇప్పుడు స్వీప్-ఇన్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. మీ సేవింగ్స్ ఖాతాలో నిర్ణీత పరిమితి కంటే ఎక్కువ డబ్బు ఉంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఎఫ్డీగా మారిపోతుంది. మీరు డబ్బు విత్ డ్రా చేసినప్పుడు మళ్ళీ అది సాధారణ ఖాతాలోకి మారుతుంది. దీనివల్ల మీకు లిక్విడిటీతో పాటు ఎఫ్డీ వడ్డీ రేటు కూడా లభిస్తుంది.
- పన్ను ఆదా కోసం హైబ్రిడ్ ఫండ్స్: మీరు హై-ట్యాక్స్ బ్రాకెట్లో ఉంటే, ఎఫ్డీ కంటే ఆర్బిట్రేజ్ లేదా హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వైపు మొగ్గు చూపడం లాభదాయకం. ఇవి ఎఫ్డీ తరహా రాబడిని ఇస్తూనే, తక్కువ పన్ను భారాన్ని కలిగిస్తాయి.
- ట్యాక్స్ బ్రాకెట్ను గమనించండి: తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారు లేదా సీనియర్ సిటిజన్లు అయితే ఎఫ్డీలే ఉత్తమం. సెక్షన్ 80TTB కింద సీనియర్ సిటిజన్లకు ₹50,000 వరకు వడ్డీపై పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది. కాబట్టి మీ వ్యక్తిగత ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
- బహుళ స్థాయి భద్రత: అత్యవసర నిధి మొత్తం ఒకే చోట కాకుండా సేవింగ్స్ ఖాతా, ఎఫ్డీ, ఇన్సూరెన్స్ రూపంలో ఉండాలి. తక్షణ చెల్లింపుల కోసం క్రెడిట్ కార్డులు లేదా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ను వాడుకుంటూ, ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బును తీయకుండానే గడ్డు కాలాన్ని దాటవచ్చు.
|ఫీచర్
|సేవింగ్స్ ఖాతా
|ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD)
|ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్
|నగదు అందుబాటు
|తక్షణం
|సాధారణంగా తక్షణం (పెనాల్టీ ఉండవచ్చు)
|1-2 రోజులు
|రాబడి (సుమారు)
|2.5% - 4%
|6% - 7.5%
|7% - 8%
|పన్ను విధానం
|ట్యాక్స్ స్లాబ్ ప్రకారం
|ట్యాక్స్ స్లాబ్ ప్రకారం
|ఈక్విటీ తరహా పన్ను (12.5% LTCG)
అత్యవసర నిధి అనేది కేవలం డబ్బు దాచుకోవడం మాత్రమే కాదు, అది మీకు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ఇవ్వాలి. వ్యక్తిగత రుణాల ఉచ్చులో పడకుండా ఉండాలంటే, సరైన ప్రణాళికతో ఈ నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అవసరం. నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఒక సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అత్యవసర నిధిలో ఎంత మొత్తం ఉండాలి?
సాధారణంగా మీ నెలవారీ ఖర్చులకు 6 నుండి 12 రెట్లు ఎక్కువ మొత్తాన్ని అత్యవసర నిధిగా ఉంచుకోవాలి. ఇందులో ఇంటి అద్దె, ఈఎంఐలు, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు అన్నీ కలిపి లెక్కించాలి.
2. ఎఫ్డీని మధ్యలో విత్ డ్రా చేస్తే నష్టం ఉంటుందా?
అవును, చాలా బ్యాంకులు నిర్ణీత గడువు కంటే ముందే డబ్బు తీస్తే 0.5% నుండి 1% వరకు పెనాల్టీ విధిస్తాయి. అందుకే స్వీప్-ఇన్ ఎఫ్డీని ఎంచుకోవడం మంచిది.
3. ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి? ఇవి సురక్షితమేనా?
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ షేర్ మార్కెట్లోని క్యాష్, ఫ్యూచర్స్ ధరల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని లాభంగా మారుస్తాయి. ఇవి దాదాపు ఎఫ్డీ తరహాలోనే తక్కువ రిస్క్ కలిగి ఉంటాయి. పన్ను పరంగా ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి.
4. క్రెడిట్ కార్డును అత్యవసర నిధిగా భావించవచ్చా?
లేదు. క్రెడిట్ కార్డు అనేది కేవలం ఒక తక్షణ చెల్లింపు సాధనం మాత్రమే. ఇది అప్పు కిందకే వస్తుంది. అత్యవసర నిధి అనేది మీ సొంత సొమ్ము అయి ఉండాలి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More