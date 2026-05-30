ఈ ఎమిరేట్స్ ఎయిర్లైన్స్ క్యాబిన్ క్రూ వేతనం ఎంతో తెలుసా? వైరల్ అయిన సోషల్ పోస్ట్
ఆకాశంలో విహరిస్తూ, ప్రపంచాన్ని చుట్టేయడమే కాకుండా.. లక్షల్లో జీతం సంపాదించే అవకాశం ఎమిరేట్స్ ఎయిర్లైన్స్లో క్యాబిన్ క్రూగా చేరితే దక్కుతుంది. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఎమిరేట్స్ క్యాబిన్ క్రూ శాలరీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో కూడిన ఒక పోస్ట్ విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఎమిరేట్స్ అధికారిక వెబ్సైట్, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రతిష్టాత్మక విమానయాన సంస్థలో పనిచేసే క్యాబిన్ క్రూ సభ్యుల జీతభత్యాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
మూడు అంచెల్లో జీతం.. నెలకు సగటున రూ. 2.5 లక్షలకు పైమాటే
ఎమిరేట్స్ తన ఉద్యోగులకు ఇచ్చే జీతాన్ని కేవలం ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్గా కాకుండా, మూడు ప్రధాన భాగాలుగా విభజించింది. ఆ వివరాలు కింద చూడవచ్చు:
1. ప్రాథమిక వేతనం (Fixed Basic Salary)
ప్రతి క్యాబిన్ క్రూ సభ్యుడికి నెలకు గ్యారెంటీగా లభించే వేతనం ఇది.
మొత్తం: 4,980 దిర్హామ్స్ (AED).
భారత కరెన్సీలో: సుమారు ₹1,14,000 (మారకపు విలువను బట్టి ఇది దాదాపు ₹1.3 లక్షల వరకు ఉంటుంది).
2. ఫ్లయింగ్ పే (Flying Pay)
విమానంలో ప్రయాణించిన గంటలను బట్టి అదనపు వేతనం లభిస్తుంది.
రేటు: గంటకు 69.6 దిర్హామ్స్.
సాధారణంగా ఒక క్రూ సభ్యుడు నెలకు 80 నుండి 100 గంటల వరకు ప్రయాణిస్తారు. అంటే దీని ద్వారానే అదనంగా వేల రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది.
3. మీల్ అలవెన్స్ (Meal Allowance)
విదేశాల్లో స్టే (Layover) ఉన్న సమయంలో ఆహారం, ఇతర ఖర్చుల కోసం ఈ అలవెన్స్ ఇస్తారు. ఇది ప్రయాణించే దేశం, అక్కడ గడిపే సమయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
సగటు ఆదాయం: ఈ మూడు భాగాలను కలుపుకుంటే, ఒక ఎమిరేట్స్ క్యాబిన్ క్రూ సభ్యుడికి నెలకు సగటున 11,244 దిర్హామ్స్ (సుమారు ₹2,55,000) ఆదాయం లభిస్తుంది.
కంపెనీ వసతి ఇవ్వకపోతే భారీ అలవెన్సులు
సాధారణంగా ఎమిరేట్స్ సంస్థ తన ఉద్యోగులకు దుబాయ్లో ఉచిత వసతి కల్పిస్తుంది. ఒకవేళ ఉద్యోగి సొంతంగా బయట ఉండాలని నిర్ణయించుకుంటే, సంస్థ భారీ స్థాయిలో అలవెన్సులను అందజేస్తుంది.
వసతి అలవెన్స్ (Accommodation Allowance): నెలకు 5,255 దిర్హామ్స్ (సుమారు ₹1,32,000).
రవాణా ఖర్చులు (Transport Allowance): నెలకు 560 దిర్హామ్స్ (సుమారు ₹14,000).
విలాసవంతమైన జీవనశైలికి కేరాఫ్ అడ్రస్
ఎమిరేట్స్ సంస్థలో చేరడం అంటే కేవలం జీతం మాత్రమే కాదు, అది ఒక విలాసవంతమైన జీవనశైలికి నాంది. ఉచిత రవాణా, విమాన టిక్కెట్లపై భారీ రాయితీలు, ప్రపంచంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో బస చేసే అవకాశం లభిస్తుంది.
ప్రస్తుతం ఇన్ స్టాగ్రామ్లో @panthi_22 అనే పేజీ షేర్ చేసిన ఈ బ్రేక్-డౌన్ వివరాలు ఏవియేషన్ రంగంపై ఉన్న క్రేజ్ను మరోసారి నిరూపించాయి. అయితే, విమానయాన సంస్థలు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు జీతాల్లో మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుందని గమనించాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఎమిరేట్స్ క్యాబిన్ క్రూ బేసిక్ శాలరీ ఎంత?
కనీస ప్రాథమిక వేతనం 4,980 దిర్హామ్స్ (సుమారు ₹1.14 లక్షల నుండి ₹1.3 లక్షల వరకు) ఉంటుంది.
2. ఫ్లయింగ్ అవర్స్ అంటే ఏమిటి?
క్యాబిన్ క్రూ విమానంలో డ్యూటీలో ఉన్న ప్రతి గంటకు అదనపు వేతనం ఇస్తారు. నెలకు సగటున 80-100 గంటల విమాన ప్రయాణం ఉంటుంది.
3. జీతంతో పాటు ఇతర ప్రయోజనాలు ఏముంటాయి?
దుబాయ్లో ఉచిత వసతి, రవాణా, విదేశాల్లో మీల్ అలవెన్స్, ట్రావెల్ కన్సెషన్స్ వంటి అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
4. ఎమిరేట్స్ లో ఉద్యోగం సాధించడం సులభమేనా?
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. అద్భుతమైన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, వ్యక్తిత్వం, నిర్ణీత ఎత్తు, బరువు వంటి ఫిజికల్ ప్రమాణాలు తప్పనిసరి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More