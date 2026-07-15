ఉద్యోగం మారినప్పుడు పీఎఫ్ ఆటో ట్రాన్స్ఫర్ కావాలా? ఈ తప్పులు చేయకండి
ఉద్యోగుల సౌకర్యార్థం ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) ఆటోమేటిక్ పీఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అయితే, మీ అధికారిక రికార్డుల్లో చిన్న తప్పులున్నా ఈ ఆటోమేటిక్ ప్రక్రియ నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ ఇబ్బందులను నివారించడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకోండి.
ఉద్యోగం మారిన ప్రతిసారీ పీఎఫ్ (PF) డబ్బులను కొత్త ఖాతాలోకి మార్చుకోవడం ఒకప్పుడు పెద్ద ప్రహసనంగా ఉండేది. ఈ ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ జూలై 8న ఒక కీలక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. ఆధార్తో లింక్ అయిన యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) ఆధారంగా ఇకపై ఉద్యోగం మారినప్పుడు పీఎఫ్ ఖాతా ఆటోమేటిక్గా బదిలీ అవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీనికోసం ఉద్యోగులు విడిగా ఎలాంటి బదిలీ దరఖాస్తులు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు.
టెక్నాలజీ సాయంతో ఈ ప్రక్రియ సులువైనప్పటికీ, కొన్ని రకాల పొరపాట్ల వల్ల ఆటోమేటిక్ బదిలీ నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. రికార్డుల్లో తప్పులు, డూప్లికేట్ యూఏఎన్ నంబర్లు, పూర్తికాని కేవైసీ (KYC) వంటి కారణాల వల్ల ఈ ప్రక్రియ ఆలస్యం కావచ్చు. అందుకే, ఉద్యోగులు కొన్ని సాధారణ తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
రికార్డుల్లో తేడాలు ఉంటే బదిలీ కష్టమే
ఈపీఎఫ్ఓ డేటాబేస్లోని మీ వివరాలు సరిగ్గా సరిపోలినప్పుడే ఆటోమేటిక్ బదిలీ సాధ్యమవుతుంది. మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ లేదా ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలు ఆధార్ లేదా పాన్ (PAN) కార్డ్లో ఉన్నట్లుగా లేకపోతే ఈ ప్రక్రియ ఆగిపోతుంది. రెండు చోట్లా వివరాలు ఒకేలా ఉండేలా చూసుకోవడం ఉద్యోగుల బాధ్యత.
యూఏఎన్ (UAN) ఒక్కటే ఉండాలి
ఉద్యోగ జీవితం మొత్తానికి యూఏఎన్ నంబర్ ఒక్కటే ఉండాలి. కొత్త కంపెనీలో చేరినప్పుడు పాత యూఏఎన్ వివరాలనే అందించాలి తప్ప కొత్త నంబర్ తీసుకోకూడదు. ఒకవేళ పొరపాటున రెండు యూఏఎన్ నంబర్లు క్రియేట్ అయితే, ఆన్లైన్ లేదా ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ సదుపాయం పనిచేయదు.
"రెండు యూఏఎన్ నెంబర్లు ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగులు పాత లేదా ప్రస్తుత యాజమాన్యం ధృవీకరించిన ఫిజికల్ ఫామ్-13ను సంబంధిత ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయంలో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది" అని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, సరికొత్త యూఏఎన్కు కేవైసీ పూర్తి చేసి, భవిష్యత్తు ఉద్యోగాల్లో దానినే ఉపయోగించాలి.
ఉద్యోగం మారే ముందే కేవైసీ పూర్తి చేయండి
చాలామంది సమస్యలు వచ్చినప్పుడే ఆధార్, పాన్ లేదా బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను అప్డేట్ చేస్తుంటారు. కానీ, సులభంగా బదిలీ జరగాలంటే ముందే వెరిఫై చేసిన కేవైసీ వివరాలు ఉండటం అత్యంత ముఖ్యం. కంపెనీ మారడానికి ముందే ఈ ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసుకుంటే ఆలస్యానికి తావుండదు.
ఎగ్జిట్ డేట్, పీఎఫ్ డిపాజిట్ వివరాలు ముఖ్యం
పాత కంపెనీలో మీ ఉద్యోగ ముగింపు తేదీ (Exit Date) అప్డేట్ కాకపోతే ఆటో ట్రాన్స్ఫర్ ముందుకు సాగదు. మీ పాత యాజమాన్యం ఈ తేదీని సరిగ్గా నమోదు చేసిందో లేదో చూసుకోవాలి. ఒకవేళ కంపెనీ అప్డేట్ చేయకపోతే, ఉద్యోగులు స్వయంగా ఆన్లైన్లో ఎగ్జిట్ డేట్ను నమోదు చేసే సదుపాయం ఉంది. అయితే, పాత కంపెనీ చివరిసారిగా పీఎఫ్ జమ చేసిన నెలలోనే ఈ ఎగ్జిట్ డేట్ ఉండాలనే నిబంధనను గుర్తుంచుకోవాలి.
కొత్త కంపెనీ మొదటి పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్
కొత్త కంపెనీలో చేరిన తర్వాత, మొదటి నెల పీఎఫ్ డబ్బులు జమైనప్పుడే ఆటోమేటిక్ పీఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ కంట్రిబ్యూషన్ ఆలస్యమైతే బదిలీ ప్రక్రియ కూడా మొదలుకాదు. కాబట్టి కొత్త యాజమాన్యం సకాలంలో పీఎఫ్ జమ చేసిందో లేదో తనిఖీ చేసుకోవడం అవసరం.
సర్వీస్ హిస్టరీని తెంచేయకండి
ఉద్యోగం మారిన ప్రతిసారీ పీఎఫ్ డబ్బులను విత్డ్రా చేసుకోకుండా, కొత్త ఖాతాకు బదిలీ చేయడం వల్ల సర్వీస్ హిస్టరీ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది. ఇది 5 ఏళ్ల నిరంతర సర్వీస్ నిబంధనను పూర్తి చేసి పీఎఫ్ విత్డ్రాలపై టీడీఎస్ (TDS) పడకుండా కాపాడుతుంది. 10 ఏళ్ల సర్వీస్ దాటిన తర్వాత వచ్చే పెన్షన్ ప్రయోజనాలకు కూడా ఇది మార్గం సుగమం చేస్తుంది. దీనివల్ల రిటైర్మెంట్ పొదుపుపై వడ్డీ కూడా నిరంతరంగా పెరుగుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఆటోమేటిక్ పీఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రక్రియ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?
కొత్త కంపెనీలో చేరిన తర్వాత, ఆ యాజమాన్యం మొదటి నెల పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ను విజయవంతంగా డిపాజిట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆటోమేటిక్ పీఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.
2. రెండు యూఏఎన్ (UAN) నంబర్లు ఉంటే ఆటో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా?
కాదు. రెండు యూఏఎన్ నంబర్లు ఉంటే ఆన్లైన్ లేదా ఆటోమేటిక్ బదిలీ సాధ్యం కాదు. దీనికోసం ఫిజికల్ ఫామ్-13 ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
3. పాత కంపెనీ ఎగ్జిట్ డేట్ అప్డేట్ చేయకపోతే ఏం చేయాలి?
యాజమాన్యం ఎగ్జిట్ డేట్ అప్డేట్ చేయకపోతే, ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక పోర్టల్లో స్వయంగా ఆన్లైన్ ద్వారా నమోదు చేయవచ్చు. అయితే ఇది పాత కంపెనీ చివరి పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసిన నెలలోనే ఉండాలి.
4. పీఎఫ్ డబ్బులను విత్డ్రా చేయకుండా బదిలీ చేయడం వల్ల వచ్చే లాభం ఏంటి?
డబ్బులను బదిలీ చేయడం వల్ల సర్వీస్ హిస్టరీ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది. 5 ఏళ్ల నిరంతర సర్వీస్ ఉంటే విత్డ్రాలపై టీడీఎస్ మినహాయింపు లభిస్తుంది, అలాగే 10 ఏళ్లు పూర్తయితే పెన్షన్ ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More