పీఎఫ్ ఖాతా ఆన్లైన్ బదిలీకి ఈపీఎఫ్ఓ 2 కొత్త మార్గాలు.. స్టెప్-బై-స్టెప్ గైడ్ ఇక్కడే
ఉద్యోగులు తమ పాత కంపెనీకి చెందిన ఈపీఎఫ్ (EPF) బ్యాలెన్స్ను ప్రస్తుత కంపెనీ ఖాతాలోకి సులభంగా బదిలీ చేసుకునేందుకు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ రెండు కొత్త ఆన్లైన్ విధానాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. పునరుద్ధరించిన మెంబర్ పోర్టల్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియను వేగంగా, పూర్తిగా పేపర్లెస్ విధానంలో పూర్తి చేయవచ్చు.
ఉద్యోగుల కోసం ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పాత కంపెనీలోని పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను ప్రస్తుత కంపెనీ ఖాతాలోకి బదిలీ చేసుకునేందుకు రెండు సులువైన ఆన్లైన్ మార్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. అప్గ్రేడ్ చేసిన ఈపీఎఫ్ఓ మెంబర్ పోర్టల్లో ఈ సరికొత్త ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఉద్యోగులు తమ రిటైర్మెంట్ పొదుపు మొత్తాన్ని ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా ఒకే చోటికి చేర్చుకునేందుకు మరియు అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ను సులభతరం చేసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఈపీఎఫ్ ఖాతాను బదిలీ చేయడానికి 2 మార్గాలు
ఉద్యోగులు తమ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) మరియు పాస్వర్డ్ ఉపయోగించి ఈపీఎఫ్ఓ మెంబర్ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ క్రింది రెండు పద్ధతుల్లో దేనినైనా ఎంచుకుని బదిలీ ప్రక్రియను ప్రారంభించవచ్చు.
- 'ఆన్లైన్ సర్వీసెస్' (Online Services) ట్యాబ్ కింద ఉండే 'రిక్వెస్ట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అకౌంట్' (Request for Transfer of Account) ఆప్షన్ ద్వారా.
- 'మెంబర్ సర్వీస్ హిస్టరీ' (Member Service History) సెక్షన్లోకి వెళ్లి అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ ద్వారా నేరుగా బదిలీని ప్రారంభించవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక: ఒకవేళ మీకు మీ UAN నంబర్ తెలియకపోతే, మీ తాజా శాలరీ స్లిప్ (Salary Slip) పై అది ముద్రించి ఉంటుంది లేదా మీ కంపెనీ యాజమాన్యాన్ని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు.
పీఎఫ్ ఆన్లైన్ బదిలీ: స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్
మీరు పైన పేర్కొన్న రెండు ఆప్షన్లలో ఏది ఎంచుకున్నప్పటికీ, సిస్టమ్ మిమ్మల్ని 'ఆన్లైన్ సర్వీస్/ట్రాన్స్ఫర్ రిక్వెస్ట్' పేజీకి మళ్లిస్తుంది. అక్కడ అనుసరించాల్సిన దశలు ఇవే:
స్టెప్ 1: ఈపీఎఫ్ఓ మెంబర్ పోర్టల్లో లాగిన్ అయ్యాక బదిలీ పేజీకి వెళ్లండి.
స్టెప్ 2: అక్కడ మీ పాత కంపెనీకి సంబంధించిన 'మెంబర్ ఐడీ' (Member ID) లేదా పాత పీఎఫ్ అకౌంట్ వివరాలను నమోదు చేయండి.
స్టెప్ 3: వివరాలు ఎంటర్ చేసాక 'Get Details' పై క్లిక్ చేయండి. మీ పాత పీఎఫ్ ఖాతా సమాచారం స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
స్టెప్ 4: ఆ తర్వాత అథెంటికేషన్ కోసం మీ ఆధార్-లింక్డ్ మొబైల్ నంబర్కు (Aadhaar-linked mobile number) ఒక ఓటీపీ (OTP) వస్తుంది.
స్టెప్ 5: ఆ ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయగానే మీ బదిలీ అభ్యర్థన విజయవంతంగా నమోదవుతుంది. ఆపై ఈపీఎఫ్ఓ ఆ నిధులను మీ ప్రస్తుత యాక్టివ్ ఖాతాలోకి బదిలీ చేస్తుంది.
పీఎఫ్ ఖాతాను బదిలీ చేయడం ఎందుకు ముఖ్యం?
పీఎఫ్ డబ్బులను ఒక అకౌంట్ నుండి మరొక అకౌంట్కు మార్చడం అనేది కేవలం డబ్బుల బదిలీ మాత్రమే కాదు, దీనివల్ల అనేక దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
పెన్షన్ అర్హత (Pension Eligibility): పీఎఫ్ బదిలీ చేయడం వల్ల మీ పాత సర్వీస్ కాలం ప్రస్తుత సర్వీస్తో కలుస్తుంది. ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనల ప్రకారం రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ పొందడానికి కనీసం 10 సంవత్సరాల నిరంతర సర్వీస్ (Continuous Service) అవసరం. ఖాతా మార్చకపోతే సర్వీస్ బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
టీడీఎస్ (TDS) మినహాయింపు: పీఎఫ్ ఖాతాలను విలీనం చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో మీరు నిధులు విత్డ్రా చేసుకునేటప్పుడు ఐదేళ్ల లోపు సర్వీస్ ఉంటే వర్తించే పన్ను (TDS) భారాల నుండి తప్పించుకోవచ్చు.
₹7 లక్షల ఉచిత బీమా రక్షణ: ఖాతా నిరంతరాయంగా కొనసాగడం వల్ల 'ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్' (EDLI) స్కీమ్ కింద ఉద్యోగికి లభించే ₹7 లక్షల వరకు ఉచిత జీవిత బీమా రక్షణ ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా వర్తిస్తుంది.
సాంకేతిక గమనిక
ఈపీఎఫ్ఓ అప్గ్రేడ్ చేసిన కొత్త పోర్టల్ పూర్తిగా స్థిరపడటానికి (Stabilise) రెండు నుండి మూడు వారాల సమయం పడుతుందని సంస్థ తెలిపింది. అందువల్ల ఈ కాలంలో వినియోగదారులకు పోర్టల్ వాడేటప్పుడు కొన్ని సాంకేతిక లోపాలు (Technical glitches) ఎదురుకావచ్చు. ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా మీ సర్వీస్ రికార్డులు అప్డేట్ కావాలంటే పీఎఫ్ బదిలీ ప్రక్రియను వీలైనంత త్వరగా ముగించుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More