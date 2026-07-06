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    EPF vs లేబర్ కోడ్‌లు: ₹1,800 పీఎఫ్ క్యాప్‌తో మీ చేతికి వచ్చే జీతం పెరుగుతుందా?

    భారతదేశంలో కొత్త లేబర్ కోడ్‌లు, ఈపీఎఫ్ (EPF) నిబంధనల కారణంగా ఉద్యోగుల వేతన స్ట్రక్చర్‌లో కీలక మార్పులు వస్తున్నాయి. బేసిక్ పే నిబంధనలు మారినప్పటికీ, నిర్బంధ పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ నెలకు 1,800 కే పరిమితం కావడం వల్ల టేక్-హోమ్ శాలరీ, రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్‌లపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jul 06, 2026 5:46 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    మీరు ప్రతి నెలా మీ పేస్లిప్‌ను (Payslip) నిశితంగా పరిశీలిస్తుంటారా? మీ జీతంలో ఏ ఏ భాగాలకు ఎంతెంత సొమ్ము కేటాయిస్తున్నారో మీకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉందా? ఒకవేళ లేకపోతే, ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.

    EPF vs లేబర్ కోడ్‌లు: ₹1,800 పీఎఫ్ క్యాప్‌తో మీ చేతికి వచ్చే జీతం పెరుగుతుందా?
    EPF vs లేబర్ కోడ్‌లు: ₹1,800 పీఎఫ్ క్యాప్‌తో మీ చేతికి వచ్చే జీతం పెరుగుతుందా?

    ఇటీవలి కాలంలో కొత్త లేబర్ కోడ్‌లు, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) నిబంధనలపై దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. ఇందులో ఒక నిబంధన మీ జీతం యొక్క నిర్మాణాన్ని (Salary Structure) శాసిస్తుంటే, మరొకటి మీ జీతం నుండి పీఎఫ్ (PF) ఖాతాకు ఎంత సొమ్ము జమ కావాలనేది నిర్ణయిస్తుంది. ఈ మార్పులు ఉద్యోగుల చేతికి వచ్చే జీతాన్ని (Take-home pay), వారి భవిష్యత్తు పొదుపును ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో వివరంగా చూద్దాం.

    లేబర్ కోడ్‌లలో వచ్చిన మార్పులు ఏమిటి?

    కొత్త లేబర్ కోడ్‌ల ప్రకారం, ఒక ఉద్యోగికి ఇచ్చే అలవెన్సులు (భత్యాలు) మొత్తం వేతనంలో 50 శాతం కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఒకవేళ అలవెన్సులు 50 శాతం దాటితే, ఆ అదనపు మొత్తాన్ని తిరిగి బేసిక్ వేతనానికే జోడించాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల చాలా కంపెనీలు తమ ఉద్యోగుల శాలరీ స్ట్రక్చర్‌ను మార్చవలసి వస్తోంది.

    కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. బేసిక్ పే (Basic Pay), డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA), రీటెయినింగ్ అలవెన్స్ అన్నీ కలిసి మొత్తం వేతనంలో (CTC) కనీసం 50 శాతంగా ఉండాలి. జీతాల నిర్మాణంలో పారదర్శకత, ఏకరూపత తీసుకురావడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.

    ఈపీఎఫ్‌ఓ (EPFO) ఇచ్చిన స్పష్టత ఏమిటి?

    ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ (EPF Scheme, 2026) ప్రకారం.. విధిగా చెల్లించాల్సిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చట్టబద్ధమైన గరిష్ట వేతన పరిమితి అయిన 15,000 కు లింక్ అయి ఉంది.

    దీని ఫలితంగా, ఉద్యోగి జీతం ఎంత ఉన్నప్పటికీ చట్టప్రకారం మ్యాండేటరీ పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ నెలకు 1,800 ( 15,000 లో 12 శాతం) గానే పరిమితం అయింది. 1,800 కంటే ఎక్కువ పీఎఫ్ కట్ అవ్వాలా వద్దా అనేది పూర్తిగా ఐచ్ఛికం (Voluntary). ఉద్యోగి, యాజమాన్యం ఇద్దరూ అంగీకరిస్తేనే ఎక్కువ బేసిక్ జీతంపై 12 శాతం పీఎఫ్ కట్ చేసుకోవచ్చు.

    రెండు నిబంధనల మధ్య వైరుధ్యం ఉందా?

    లేబర్ కోడ్‌లు, పీఎఫ్ పరిమితి నిబంధనలు ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకం కాదు. ఎందుకంటే ఈ రెండు నియమాలు శాలరీలోని వేర్వేరు అంశాలను డీల్ చేస్తాయి. లేబర్ కోడ్‌లు జీతం ఎలా ఉండాలో చెబితే, ఈపీఎఫ్ నియమాలు కనీస పీఎఫ్ కటింగ్ ఎంత ఉండాలో చెప్తాయి.

    "లేబర్ కోడ్‌లు, ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ స్వతంత్రంగా పనిచేస్తాయి. లేబర్ కోడ్‌ల ప్రకారం బేసిక్ వేతనం కనీసం 50 శాతంగా ఉండాలి. ఒకవేళ పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్‌పై గరిష్ట పరిమితి (Wage Ceiling) లేకపోతే, బేసిక్ పే పెరిగినప్పుడు పీఎఫ్ కటింగ్స్ కూడా భారీగా పెరిగి, ఉద్యోగుల చేతికి వచ్చే జీతం తగ్గిపోయేది" అని క్లియర్ ట్యాక్స్ (ClearTax) పన్ను నిపుణులు సిఎ చాందిని ఆనందన్ వివరించారు.

    ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ.. "కానీ ఈపీఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం మ్యాండేటరీ పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ నెలకు 1,800 వద్దే క్యాప్ అయి ఉంది. దీనివల్ల లేబర్ కోడ్‌ల కింద శాలరీ స్ట్రక్చర్ మారినప్పటికీ, ఎక్కువ జీతం తీసుకునే ఉద్యోగులకు పీఎఫ్ కటింగ్ ఆటోమేటిక్‌గా పెరగదు. కంపెనీలు కూడా చట్టబద్ధమైన పరిమితి వరకే కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అంతకు మించి చేయాలంటే అది వారి స్వచ్ఛంద నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది" అని పేర్కొన్నారు.

    ఉదాహరణలతో సులభంగా అర్థం చేసుకుందాం:

    ఒక ఉద్యోగి మొత్తం జీతం నెలకు 1,00,000 అనుకుందాం.

    పరిస్థితి (Scenario)బేసిక్ పే (Basic Pay)పీఎఫ్ కటింగ్ (12%)చేతికి వచ్చే జీతం (Take-home)
    1. పీఎఫ్ క్యాప్ లేకుండా (పాత పద్ధతి) 40,000 4,800 95,200
    2. లేబర్ కోడ్ తర్వాత (పీఎఫ్ క్యాప్ లేకుండా) 50,000 (50% నియమం) 6,000 94,000
    3. లేబర్ కోడ్ + కొత్త పీఎఫ్ క్యాప్ వర్తిస్తే 50,000 1,800 (పరిమితం) 98,200

    పై ఉదాహరణను గమనిస్తే, లేబర్ కోడ్ ప్రకారం బేసిక్ పే 50,000 కి పెరిగినప్పటికీ, 1,800 పీఎఫ్ క్యాప్ ఉండటం వల్ల ఉద్యోగి చేతికి వచ్చే జీతం 94,000 కి తగ్గకుండా, ఏకంగా 98,200 కి పెరుగుతుంది.

    ఉద్యోగులపై చూపే ప్రభావం

    కంపెనీలు పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్‌ను ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నాయనే దానిపైనే ఉద్యోగుల టేక్-హోమ్ శాలరీ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ కంపెనీ కేవలం చట్టబద్ధమైన పరిమితి ( 1,800) వరకే పీఎఫ్ కట్ చేస్తే, ఉద్యోగుల చేతికి ఎక్కువ జీతం వస్తుంది. అదే కంపెనీలు పూర్తి బేసిక్ పే మీద (స్వచ్ఛందంగా) పీఎఫ్ కట్ చేస్తే, చేతికి వచ్చే జీతం తగ్గి, రిటైర్మెంట్ ఫండ్ (EPF Corpus) పెరుగుతుంది.

    ఇది ఉద్యోగులకు ఒక రకమైన 'ట్రేడ్-ఆఫ్' (Trade-off). ప్రస్తుత అవసరాల కోసం చేతికి ఎక్కువ జీతం కావాలా, లేదా భవిష్యత్తు రిటైర్మెంట్ కోసం పెద్ద మొత్తంలో పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ కావాలా అనేది నిర్ణయించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    లేబర్ కోడ్‌లు జీతాల నిర్మాణాన్ని మారుస్తుంటే, ఈపీఎఫ్ నిబంధనలు కనీస పీఎఫ్ చెల్లింపును రక్షిస్తున్నాయి. కాబట్టి బేసిక్ శాలరీ పెరిగినంత మాత్రాన ఆటోమేటిక్‌గా పీఎఫ్ కటింగ్స్ పెరిగిపోవు. అదనంగా పొదుపు చేయాలనుకునే వారు వాలంటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (VPF) మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/EPF Vs లేబర్ కోడ్‌లు: ₹1,800 పీఎఫ్ క్యాప్‌తో మీ చేతికి వచ్చే జీతం పెరుగుతుందా?
    Home/News/EPF Vs లేబర్ కోడ్‌లు: ₹1,800 పీఎఫ్ క్యాప్‌తో మీ చేతికి వచ్చే జీతం పెరుగుతుందా?
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