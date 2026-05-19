ఐదేళ్లలోపు ఈపీఎఫ్ విత్ డ్రా చేస్తున్నారా? ట్యాక్స్ షాక్ తగిలే అవకాశం ఉంది జాగ్రత్త
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF) అనేది రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆసరాగా నిలిచే ఒక అద్భుతమైన పొదుపు పథకం. అయితే, అత్యవసరాల కోసం ఐదేళ్ల సర్వీస్ పూర్తి కాకముందే ఈ డబ్బును విత్ డ్రా చేయాలని భావిస్తే, పన్ను నిబంధనల గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
చాలామంది ఉద్యోగం మారినప్పుడు లేదా చిన్న చిన్న అవసరాల కోసం పీఎఫ్ (PF) డబ్బును తీసేస్తుంటారు. కానీ, ఐదేళ్ల నిరంతర సర్వీస్ పూర్తి కాకముందే డబ్బు విత్ డ్రా చేస్తే అది మీ ఆదాయానికి అదనంగా చేరి, మీ ట్యాక్స్ స్లాబ్ ప్రకారం పన్ను పడుతుంది. 2026 ఆదాయపు పన్ను నిబంధనల ప్రకారం ఈ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఈపీఎఫ్ విత్ డ్రాపై పన్ను (TDS) ఎలా ఉంటుంది?
మీరు ఐదేళ్ల నిరంతర సర్వీస్ పూర్తి చేయకుండా ₹50,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తం విత్ డ్రా చేస్తే, ఆదాయపు పన్ను శాఖ కింద టీడీఎస్ (TDS) కోత విధిస్తారు.
|పరిస్థితి
|టీడీఎస్ రేటు (TDS Rate)
|పాన్ కార్డ్ (PAN) సమర్పించినప్పుడు
|10%
|పాన్ కార్డ్ లేనప్పుడు
|20%
|విత్ డ్రా మొత్తం ₹50,000 కంటే తక్కువ ఉంటే
|టీడీఎస్ ఉండదు
ముఖ్య గమనిక: ఐదేళ్ల సర్వీస్ అంటే కేవలం ఒక్క కంపెనీలో చేసిన కాలం మాత్రమే కాదు. మీరు పాత కంపెనీలోని పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను కొత్త కంపెనీకి బదిలీ (Transfer) చేస్తే, ఆ మొత్తం కాలం (ఉదాహరణకు పాత కంపెనీలో 3 ఏళ్లు + కొత్త కంపెనీలో 2 ఏళ్లు = 5 ఏళ్లు) పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఇలా చేస్తే పన్ను ఉండదు.
ఐదేళ్ల లోపు విత్ డ్రా చేసినా పన్ను ఉండని సందర్భాలు
కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఐదేళ్ల కంటే ముందే పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేసినా పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది.
- అనారోగ్యం: ఉద్యోగి తీవ్ర అనారోగ్యం పాలై ఉద్యోగం మానేయాల్సి వచ్చినప్పుడు.
- కంపెనీ మూతపడటం: యాజమాన్యం వ్యాపారాన్ని నిలిపివేసినా లేదా కంపెనీ మూతపడినా.
- నియంత్రణ లేని కారణాలు: ఉద్యోగి చేతుల్లో లేని పరిస్థితుల వల్ల ఉద్యోగం కోల్పోయినప్పుడు.
- పీఎఫ్ బదిలీ: పాత పీఎఫ్ ఖాతాను కొత్త ఖాతాకు బదిలీ చేసినప్పుడు.
పూర్తి ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు?
ఈపీఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం పూర్తి నగదును విత్ డ్రా చేయడానికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి.
- రిటైర్మెంట్: 55 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చిన తర్వాత పూర్తి బ్యాలెన్స్ తీసుకోవచ్చు.
- రిటైర్మెంట్కు ముందు: 54 ఏళ్లు దాటిన వారు తమ రిటైర్మెంట్కు ఒక ఏడాది ముందు 90% వరకు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
- నిరుద్యోగం: ఒక నెల పాటు నిరుద్యోగిగా ఉంటే 75% నగదును, వరుసగా రెండు నెలల పాటు నిరుద్యోగిగా ఉంటే 100% నగదును విత్ డ్రా చేసుకునే సదుపాయం ఉంది.
పన్ను కోతను నివారించడం ఎలా? (Form 15G/15H)
ఒకవేళ మీరు పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేస్తున్నప్పుడు, ఆ మొత్తంతో కలిపి మీ మొత్తం వార్షిక ఆదాయం పన్ను పరిమితి (Taxable Limit) కంటే తక్కువగా ఉంటే, మీరు ఫారం 15G (సాధారణ పౌరులు) లేదా ఫారం 15H (సీనియర్ సిటిజన్లు) సమర్పించవచ్చు. ఇలా చేయడం ద్వారా బ్యాంక్ లేదా ఈపీఎఫ్ఓ మీ నగదుపై టీడీఎస్ కోత విధించదు.
ఆన్లైన్ ద్వారా విత్ డ్రా
ప్రస్తుతం మీ ఆధార్ నంబర్ మీ యూఏఎన్ (UAN) కు లింక్ అయి ఉండి, మీ కేవైసీ (KYC) పూర్తయి ఉంటే, యజమాని ప్రమేయం లేకుండానే ఆన్లైన్లో విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. 8.25% వడ్డీ లభిస్తున్న ఈ పథకాన్ని వీలైనంత వరకు రిటైర్మెంట్ కోసమే ఉంచడం మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు భరోసానిస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నేను ఉద్యోగం మారినప్పుడల్లా పీఎఫ్ బదిలీ చేయాలా?
అవును, పీఎఫ్ బదిలీ చేయడం వల్ల మీ సర్వీస్ కాలం నిరంతరంగా కొనసాగుతుంది. దీనివల్ల ఐదేళ్ల తర్వాత విత్ డ్రా చేసినప్పుడు పన్ను ఆదా అవుతుంది. వడ్డీ ప్రయోజనం కూడా లభిస్తుంది.
2. పీఎఫ్ పై వడ్డీ రేటు ఎంత ఉంది?
ప్రస్తుతం (2026 ప్రకారం) ఈపీఎఫ్ డిపాజిట్లపై ఏడాదికి 8.25% వడ్డీ లభిస్తోంది.
3. ఆధార్ లింక్ కాకపోతే విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చా?
ఆధార్ లింక్ కాకపోతే ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ చేయడం సాధ్యపడదు. మీరు ఆఫ్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇది కొంత సమయం తీసుకునే ప్రక్రియ.
4. సర్వీస్ 5 ఏళ్లు పూర్తి కాకుండా విత్ డ్రా చేస్తే పెనాల్టీ ఉంటుందా?
పెనాల్టీ ఉండదు కానీ, అప్పటివరకు మీరు పొందిన పన్ను మినహాయింపులు రద్దు చేయబడి, ఆ మొత్తం మీ ఆదాయానికి కలపబడుతుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది.