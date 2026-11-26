ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ విత్డ్రా: కనీస మొత్తం రూ. 1,000గా ఈపీఎఫ్ఓ ప్రతిపాదన
యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ సొమ్ము విత్డ్రా చేసుకునే సదుపాయాన్ని ఈపీఎఫ్ఓ డిసెంబర్ చివరి నాటికి తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. కనీస లావాదేవీ మొత్తాన్ని రూ. 1,000గా నిర్ణయించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తోంది.
యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (యూపీఐ) ద్వారా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీఎఫ్) సొమ్ము విత్డ్రా చేసుకునే సదుపాయాన్ని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) 2026 డిసెంబర్ చివరి నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. చిన్న మొత్తాల కోసం పదేపదే వచ్చే క్లెయిమ్లను తగ్గించి, వాటి నిర్వహణ భారాన్ని తగ్గించేందుకు కనీస లావాదేవీ మొత్తాన్ని రూ. 1,000గా ప్రతిపాదించే ఆలోచనలో ఈపీఎఫ్ఓ ఉందని నవంబర్ 25 నాటి బిజినెస్ స్టాండర్డ్ నివేదిక తెలిపింది.
దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ పొదుపు వేదికగా ఈపీఎఫ్ఓ పనిచేస్తోంది. ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కింద చేపడుతున్న విస్తృత డిజిటల్ మార్పుల్లో భాగంగా ఈ కొత్త యూపీఐ సదుపాయాన్ని రూపొందిస్తున్నారు.
యూపీఐ విత్డ్రా ప్రకటన ఎప్పుడు వచ్చింది?
యూపీఐ ఆధారిత క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ అంశాన్ని 2025 మార్చి 28న జరిగిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (సీబీటీ) ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ 113వ సమావేశంలో అధికారికంగా చర్చించారు. ఈ అంశంపై పురోగతిని కమిటీ సమీక్షించిందని 2025 మార్చి 29న కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ పీఐబీ ప్రకటన ద్వారా ధ్రువీకరించింది.
ఈపీఎఫ్ఓ సాంకేతిక భాగస్వామి అయిన సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ (సీ-డాక్) అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ (ఏపీఐ) అభివృద్ధి చేస్తూ, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ), నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్పీసీఐ)లతో వ్యవస్థను అనుసంధానించింది.
ఆ తర్వాత 2025 అక్టోబర్ 13న జరిగిన 238వ సీబీటీ సమావేశంలో ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కింద సమగ్ర డిజిటల్ పరివర్తన విధానానికి బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. వేగవంతమైన ఆటోమేటెడ్ క్లెయిమ్లు, తక్షణ విత్డ్రాలు, మెరుగైన డిజిటల్ సేవలు అందించడమే ఈ విధానం ప్రధాన ఉద్దేశం.
ట్రయల్స్, సీఐటీఈఎస్ 2.0 సాంకేతిక అప్డేట్
యూపీఐ సదుపాయానికి అవసరమైన సాంకేతికత సిద్ధమైందని, భద్రత, పనితీరు పరీక్షలు పూర్తయ్యాయని బిజినెస్ స్టాండర్డ్ ఉటంకించిన అధికారులు తెలిపారు. వేర్వేరు వినియోగదారుల సమూహాలతో రెండు దఫాల పరీక్షలు నిర్వహించి, ఆ సమయంలో గుర్తించిన లోపాలను సరిదిద్దారు.
క్లోజ్డ్ యూజర్ గ్రూప్ (సీయూజీ) పరీక్షల సమయంలో 102 పీఎఫ్ క్లెయిమ్లను విజయవంతంగా పరిష్కరించారు. యూపీఐ ద్వారా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ. 4.97 లక్షలకు పైగా సొమ్ము తక్షణమే జమ అయింది.
సీ-డాక్, ఎన్పీసీఐ, భీమ్ (BHIM), ఎస్బీఐ సహా ఇతర భాగస్వాముల సమన్వయంతో పరీక్షలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వ్యవస్థ స్థిరత్వం, విశ్వసనీయతను మరింత మెరుగుపరచడానికి ఫైన్-ట్యూనింగ్, పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్ కొనసాగుతున్నాయి.
అయితే కొత్త సెంట్రలైజ్డ్ ఐటీ-ఎనేబుల్డ్ సిస్టమ్ 2.0 (సీఐటీఈఎస్ 2.0) ప్లాట్ఫామ్కు మారే క్రమంలో ఎదురైన సాంకేతిక సమస్యలు ఇంకా పూర్తిగా పరిష్కారం కాలేదు. ఈ సదుపాయాన్ని ప్రారంభించే ముందే వీటిని సరిదిద్దాల్సి ఉంది.
యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ విత్డ్రా ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఆమోదం పొందిన విత్డ్రా మొత్తాన్ని భీమ్ యాప్ ద్వారా యూపీఐ సహాయంతో నేరుగా సభ్యుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయడానికి ఈ సదుపాయం వీలు కల్పిస్తుంది. దీనివల్ల క్లెయిమ్ ఆమోదానికి, సొమ్ము ఖాతాలో పడటానికి మధ్య పట్టే నిరీక్షణ సమయం తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.
చిన్న మొత్తాల క్లెయిమ్లను నిరుత్సాహపరిచి, లావాదేవీల ప్రాసెసింగ్ భారాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రాథమిక కనీస లావాదేవీ మొత్తంగా రూ. 1,000ను ఈపీఎఫ్ఓ పరిశీలిస్తోంది. అంటే రూ. 1,000 కంటే తక్కువ మొత్తాన్ని యూపీఐ ద్వారా విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం సభ్యులకు ఉండకపోవచ్చు.
వాస్తవానికి 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి నాటికి ఈ సదుపాయం రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, సాంకేతిక అనుసంధానం, పరీక్షల సమస్యల వల్ల ఆలస్యమైంది. ఇప్పుడు 2026 డిసెంబర్ చివరి నాటికి యూపీఐ ఆధారిత విత్డ్రా సదుపాయాన్ని ప్రారంభించాలని ఈపీఎఫ్ఓ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.