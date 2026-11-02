UPI : దుబాయ్ వెళుతున్నారా? ఇక యూపీఐ ద్వారా బుర్జ్ ఖలీఫా టికెట్లు కొనొచ్చు!
విదేశాలకు వెళ్లే భారతీయ పర్యాటకులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో తీపి కబురు అందించింది. దుబాయ్లోని ప్రసిద్ధ బుర్జ్ ఖలీఫాతో పాటు సింగపూర్లోని యూనివర్సల్ స్టూడియోస్, ఓషియేరియం వంటి ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్స్కు మన మన భారత్ డిజిటల్ యూపీఐ చెల్లింపుల సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత డిజిటల్ విప్లవం సరికొత్త శిఖరాలను తాకుతోంది. మన దేశంలో కిరాణా కొట్టు నుంచి పెద్ద మాల్స్ వరకు విస్తృతంగా వాడే 'యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్' (యూపీఐ) ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగానూ తన హవా కొనసాగిస్తోంది! విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లే భారతీయ పర్యాటకుల ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేసే దిశగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక సంచలన ప్రకటన చేసింది. దుబాయ్, సింగపూర్లలోని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వినోద, పర్యాటక ప్రాంతాల ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్స్ కోసం మన యూపీఐ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు ప్రకటించింది.
దుబాయ్లోని ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన భవనం బుర్జ్ ఖలీఫాతో పాటు సింగపూర్లోని రిసార్ట్స్ వరల్డ్ సెంట్ నివాసంలో ఉన్న యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ సింగపూర్, సింగపూర్ ఓషియేరియం, అడ్వెంచర్ కోవ్ వాటర్పార్క్ల టికెట్లను ఇకపై భారతీయులు తమ రోజువారీ యూపీఐ యాప్ల ద్వారా ఆన్లైన్లో సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు!
ఎన్పీసీఐ ఐఐపీఎల్ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలు..
నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్పీసీఐ) అంతర్జాతీయ విభాగమైన 'ఎన్పీసీఐ ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్స్ లిమిటెడ్' (ఎన్ఐపీఎల్) చేపట్టిన ఒప్పందాల ద్వారా ఈ చెల్లింపుల ప్రక్రియ అమల్లోకి వచ్చింది.
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ): యూఏఈలో నియోపే, ఎమార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ భాగస్వామ్యంతో బుర్జ్ ఖలీఫా ఈ-కామర్స్ (ఆన్లైన్) టికెటింగ్ కోసం యూపీఐ సేవలను ప్రవేశపెట్టారు. యూఏఈలో యూపీఐ ద్వారా ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ను అనుమతించిన తొలి పర్యాటక ప్రాంతంగా బుర్జ్ ఖలీఫా రికార్డు సృష్టించింది.
సింగపూర్: సింగపూర్లోని ప్రముఖ రిసార్ట్స్ వరల్డ్ సెంటోసాతో పాటు ఫొమో పే సంస్థతో కలిసి ఎన్పీసీఐ ఒప్పందం చేసుకుంది. దీనివల్ల రిసార్ట్స్లోని ప్రధాన వినోద ప్రదేశాలకు భారతీయులు నేరుగా యూపీఐలో చెల్లించవచ్చు.
ఫలితంగా విదేశాలకు వెళ్లే వేలాది మంది తెలుగు పర్యాటకులకు, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం నుంచి దుబాయ్, సింగపూర్ వెళ్లే టూరిస్టులకు కరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్, ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్ కార్డ్ చార్జీల తిప్పలు తప్పనున్నాయి.
బుర్జ్ ఖలీఫా టికెట్లు యూపీఐ ద్వారా బుక్ చేసుకునే విధానం..
- ముందుగా బుర్జ్ ఖలీఫా అధికారిక టికెటింగ్ పోర్టల్ (https://ticket.atthetop.ae/tickets/book-tickets/) ని సందర్శించండి.
- మీ బడ్జెట్, ప్రాధాన్యతను బట్టి సిల్వర్, గోల్డ్ లేదా ప్లాటినం అబ్జర్వేషన్ డెక్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
- 'Book Now' పై క్లిక్ చేసి, మీరు సందర్శించాలనుకుంటున్న తేదీ, సమయాన్ని ఎంపిక చేయండి.
- పర్యాటకుల సంఖ్యను నమోదు చేసి 'Add to Cart' క్లిక్ చేయండి.
- నియమ నిబంధనలను పరిశీలించి 'Checkout' పై క్లిక్ చేసి మీ వివరాలను నమోదు చేయండి.
- చెల్లింపుల విభాగంలో 'UPI' ఆప్షన్ను ఎంచుకుని మీ ఫోన్ పే, గూగుల్ పే లేదా బీహెచ్ఐఎం యాప్ ద్వారా పిన్ నంబర్ నమోదు చేసి చెల్లింపును పూర్తి చేయండి.
సింగపూర్ వినోద ప్రాంతాల టికెట్ల బుకింగ్ పద్ధతి..
- రిసార్ట్స్ వరల్డ్ సెంటోసా అధికారిక వెబ్సైట్ (https://www.rwsentosa.com) కు వెళ్లండి.
- 'Book Now' ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి, మీరు సందర్శించాలనుకుంటున్న పార్క్ (Universal Studios / Oceanarium), తేదీని ఎంచుకోండి.
- లభ్యతను బట్టి ప్యాకేజీని, పెద్దలు, పిల్లల సంఖ్యను ఎంచుకుని 'Checkout' క్లిక్ చేయండి.
- మీ పేరు, ఈమెయిల్, మొబైల్ వివరాలు ఇచ్చి 'Proceed to Pay' పై నొక్కండి.
- పేమెంట్ ఆప్షన్లలో ‘యూపీ’ని ఎంచుకుని మీ యూపీఐ ఐడీ ద్వారా క్షణాల్లో టికెట్ బుక్ చేసుకోండి.
ప్రపంచ వేదికపై డిజిటల్ ఇండియా ప్రభంజనం..
భారత పర్యాటకులు విదేశాల్లో సురక్షితంగా, సులభంగా డిజిటల్ చెల్లింపులు జరిపేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నెట్వర్క్ను నిరంతరం విస్తరిస్తోంది. కేవలం సింగపూర్కే భారత్ నుంచి గతేడాది 12 లక్షల మందికి పైగా పర్యాటకులు వెళ్లడం గమనార్హం. గతంలో 2024 జనవరి 26న ఫ్రాన్స్ రాజధాని పారిస్లోని ప్రతిష్టాత్మక ఈఫిల్ టవర్ టికెట్ బుకింగ్స్కు యూపీఐని అనుసంధానించారు.
ప్రస్తుతం సింగపూర్, యూఏఈ, ఫ్రాన్స్, మారిషస్, నేపాల్, భూటాన్, ఖతార్, శ్రీలంక, కంబోడియా, గ్రీస్ అనే 10 దేశాలలో మన భారతీయ యూపీఐ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. త్వరలోనే ఉజ్బెకిస్తాన్ 11వ దేశంగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక జాబితాలో చేరనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More