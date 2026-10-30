IndiGo price hike : బడ్జెట్ విమాన ప్రయాణం ఇప్పుడు మరింత ఖరీదు! ఇండిగో టికెట్ ధరల పంపు?
విమాన ఇంధన (ఏటీఎఫ్) ధరలు ఆకాశాన్నంటడంతో విమాన టికెట్ల ధరల పెంపు తప్పదని ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ 'ఇండిగో' సంకేతాలిచ్చింది. సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో వరుసగా మూడోసారి రూ.1,879 కోట్ల భారీ నష్టాన్ని చవిచూసిన కంపెనీ, వ్యయాల నియంత్రణకు విమాన సర్వీసుల కోతకు సిద్ధమవుతోంది.
భారతదేశంలో సామాన్యుడి నుంచి ఉన్నతాధికారి వరకు బడ్జెట్ విమాన ప్రయాణం అనగానే మొదట గుర్తుకువచ్చే సంస్థ ‘ఇండిగో’. అయితే, పండుగల వేళ సొంత ఊళ్లకు, పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లే విమాన ప్రయాణికులకు దిమ్మతిరిగే వార్త చెప్పింది ఈ దిగ్గజ ఎయిర్లైన్! రాబోయే రోజుల్లో విమాన టికెట్ల ధరల పెంపు అనివార్యమని స్పష్టం చేసింది.
మధ్యప్రాచ్యంలో రగులుతున్న తీవ్ర భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల అంతర్జాతీయంగా క్రూడాయిల్ రేట్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. దీనికి తోడు మన దేశంలో విమాన ఇంధనం లేదా ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ (ఏటీఎఫ్) ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరడమే ఈ రవాణా ఛార్జీల బాదుడుకు ప్రధాన కారణమని సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.
వరుసగా మూడో త్రైమాసికంలోనూ భారీ నష్టాలు!
జులై నుంచి సెప్టెంబర్ 30తో ముగిసిన ద్వితీయ త్రైమాసికంలో (క్యూ2) ఇండిగో మాతృసంస్థ 'ఇంటర్గ్లోబ్ ఏవియేషన్' రూ. 1,879.1 కోట్ల (రూ. 18.79 బిలియన్లు) నికర నష్టాన్ని నమోదు చేసింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో నమోదైన రూ. 2,614 కోట్ల నష్టంతో పోలిస్తే ఈసారి లోటు కాస్త తగ్గినా, వరుసగా మూడో త్రైమాసికంలోనూ నష్టాల బాటలోనే పయనించడం గమనార్హం.
ఈ త్రైమాసికంలో ఇండిగో రవాణా నిర్వహణ ఖర్చులు ఏకంగా 19.2 శాతం పెరిగి రూ. 26,357 కోట్లకు చేరాయి. ఇదే సమయంలో కంపెనీ మొత్తం రాబడి 26 శాతం పెరిగి రూ. 23,364 కోట్లుగా నమోదైనప్పటికీ, రాబడిని మించిపోయిన ఖర్చుల వల్ల నష్టాలు తప్పలేదు. కంపెనీ చేసే మొత్తం వ్యయంలో ఒక్క విమాన ఇంధనం (ఏటీఎఫ్) ఖర్చే ఏకంగా 37.8 శాతంగా ఉండటం గమనార్హం.
"47 ఏళ్ల నా కెరీర్లో ఇలాంటి ఇంధన సంక్షోభం చూడలేదు!"
"నేను విమానయాన రంగంలో దాదాపు 47 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్నాను. గతంలో అనేక రకాల ఇంధన ధరల ముప్పులను చూశాను. కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్న ఇంధన ధరల సవాలు మునుపెన్నడూ లేనిది. ఇది ఎయిర్లైన్స్ పరిశ్రమపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెస్తోంది," అని ఇండిగో నూతన చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ) విల్లీ వాల్ష్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
టికెట్ ధరల పెంపు.. విమానాల కోత!
పెరిగిన నిర్వహణ ఖర్చులను తట్టుకునేందుకు ఇండిగో తన నెట్వర్క్ ప్లానింగ్లో కీలక మార్పులు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా తక్కువ ఆక్యుపెన్సీ ఉన్న అంతర్జాతీయ రూట్లలో విమాన సర్వీసుల సంఖ్యను లేదా సీట్ల సామర్థ్యాన్ని తగ్గించాలని నిర్ణయించింది. డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో వార్షిక సామర్థ్య వృద్ధిని నిలకడగా ఉంచేందుకు సర్వీసులను పునర్వ్యవస్థీకరించనుంది.
అయితే, తెలుగు రాష్ట్రాలైన హైదరాబాద్ (శంషాబాద్), విశాఖపట్నం, విజయవాడలతో పాటు దేశీయ రూట్లలో పండుగల సీజన్ డిమాండ్ బలంగా ఉన్నందున ఇక్కడ సర్వీసులను యథాతథంగా కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఈ డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుని టికెట్ ధరలను పెంచడం ద్వారా నష్టాల నుంచి బయటపడాలని ఇండిగో భావిస్తోంది.
పండుగల సీజన్ ఆశలు: పెరుగుతున్న రాబడి
సాధారణంగా వేసవి ప్రయాణాలు ముగిసి, పండుగల సీజన్ ప్రారంభమయ్యే జులై-సెప్టెంబర్ వ్యవధిలో విమాన ప్రయాణాలు కాస్త మందగిస్తాయి. కానీ ఈసారి అక్టోబర్ ట్రెండ్స్, రాబోయే పండుగల డిమాండ్ ఆధారంగా డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి సీటు కిలోమీటరుకు వచ్చే ప్రయాణీకుల రాబడి (PRASK) ఏకంగా 25 శాతానికి పైగా పెరుగుతుందని కంపెనీ ధీమా వ్యక్తం చేసింది.
ఇండిగో ఒక్కో ప్రయాణికుడి నుంచి మైలేజీ ప్రాతిపదికన పొందే రాబడి గతేడాది రూ. 4.69 ఉండగా, ఈసారి రూ. 6.30కి పెరిగింది. అయితే ఆక్యుపెన్సీ రేటు 82.5 శాతం నుంచి 80.3 శాతానికి కాస్త తగ్గింది. సీట్లు పూర్తిగా నిండకపోయినా, టికెట్ల సగటు ధరలు పెరగడం వల్ల ప్రయాణికుడి నుంచి వచ్చే ఆదాయం పెరిగిందని ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
మొత్తానికి హైదరాబాద్ నుంచి ముంబై, దిల్లీ, బెంగళూరు లేదా విదేశాలకు వెళ్లే ఐటీ ఉద్యోగులు, సాధారణ ప్రయాణికులు రాబోయే రోజుల్లో విమాన ప్రయాణం కోసం మరింత ఎక్కువ డబ్బును వెచ్చించాల్సి వస్తుంది!
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More