ఈపీఎస్-2026 అమల్లోకి: ₹1,000 కనీస పెన్షన్ కొనసాగుతుందా? కొత్త రూల్స్ ఏంటి?
కేంద్ర ప్రభుత్వం పాత ఈపీఎస్-95 (EPS-95) స్థానంలో సరికొత్త 'ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) 2026'ను ప్రవేశపెట్టింది. పాలనాపరంగా, డిజిటల్గా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చినప్పటికీ, చాలా కాలంగా ఉన్న కనీస నెలవారీ పెన్షన్ ₹1,000 మొత్తంలో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు.
సామాజిక భద్రతా కోడ్ (Code on Social Security) 2020 కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం పాత ఈపీఎస్-1971, ఈపీఎస్-1995 (EPS-95) స్థానంలో సరికొత్త 'ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) 2026'ను నోటిఫై చేసింది. ఈ కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ ద్వారా వ్యవస్థను ఆధునీకరించి, పరిపాలనాపరమైన అనేక మార్పులను తీసుకువచ్చినప్పటికీ, పెన్షన్కు సంబంధించిన ప్రధాన నిబంధనలలో పెద్దగా మార్పులు చేయలేదు.
దీంతో, ఈపీఎస్ కింద వచ్చే కనీస నెలవారీ పెన్షన్ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం పెంచిందా లేదా అనే సందేహం చాలా మంది చందాదారులలో నెలకొంది. కొత్త స్కీమ్ దీనిపై ఏం చెబుతోందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కనీస పెన్షన్ మొత్తంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు
కొత్తగా నోటిఫై చేసిన ఈపీఎస్-2026 లో కనీస నెలవారీ పెన్షన్ పెంపుపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. 2014 సెప్టెంబర్ 1 నుండి అమలులో ఉన్న నెలవారీ కనీస పెన్షన్ ₹1,000 మొత్తమే ఈ కొత్త స్కీమ్లోనూ యథాతథంగా కొనసాగనుంది.
పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా కనీస పెన్షన్ను పెంచాలని పెన్షనర్ల సంఘాలు, కార్మిక సంఘాలు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. కార్మిక శాఖ కూడా దీనిపై సానుకూల ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తున్నట్లు ఇటీవల కొన్ని మీడియా నివేదికలు పేర్కొన్నప్పటికీ, కొత్త మార్గదర్శకాల్లో మాత్రం పెన్షన్ పెంపునకు చోటు దక్కలేదు.
పెన్షన్ లెక్కింపు ఫార్ములా (Pension Formula)
నెలవారీ పెన్షన్ను లెక్కించే పాత ఫార్ములానే ఈపీఎస్ 2026 లోనూ కొనసాగించనున్నారు. దాని ప్రకారం:
పెన్షనబుల్ శాలరీ x పెన్షనబుల్ సర్వీస్ డివైడెడ్ బై 70 ఫార్ములా ద్వారానే లెక్కిస్తారు. ఇక్కడ శాలరీ అంటే చివరి 60 నెలల సగటు జీతం.
ఇక్కడ 'పెన్షనబుల్ శాలరీ' అంటే ఒక ఉద్యోగి పీఎఫ్ ఫండ్ నుండి నిష్క్రమించడానికి ముందు చివరి 60 నెలల్లో పొందిన సగటు నెలవారీ జీతాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న చందాదారుల పెన్షన్ లెక్కింపు విధానంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు.
ఎవరెవరికి వర్తిస్తుంది? కాంట్రిబ్యూషన్ వివరాలు
ఈ కొత్త పథకం కింది వర్గాల అందరికీ వర్తిస్తుంది:
- ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ 2026 లో సభ్యులుగా చేరి, నోటిఫైడ్ వేతన పరిమితి లోపు జీతం ఉన్న ఉద్యోగులు.
- ప్రస్తుతం ఈపీఎస్-95 లేదా ఈపీఎస్-1971 కింద కొనసాగుతున్న పాత సభ్యులు.
ఒక సభ్యుడు తన పదవీ విరమణ వయస్సు వచ్చే వరకు, లేదా బెనిఫిట్స్ విత్డ్రా చేసుకునే వరకు, లేదా పెన్షన్కు అర్హత సాధించే వరకు (మరణించే సందర్భాలలో కూడా) ఈ పథకం పరిధిలోనే ఉంటారు.
కాంట్రిబ్యూషన్స్: కాంట్రిబ్యూషన్ నిర్మాణంలోనూ ఎలాంటి మార్పు లేదు. యజమాని (Employer) తన ఉద్యోగి వేతనంలో 8.33 శాతం మొత్తాన్ని పెన్షన్ ఫండ్కు జమ చేస్తారు. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం తన వంతుగా 1.16 శాతం కాంట్రిబ్యూషన్ను అందిస్తుంది. గతంలో 'హయ్యర్ పెన్షన్' ఆప్షన్ ఎంచుకున్న వారికి ఆ ప్రయోజనాలు కొత్త స్కీమ్లోనూ అలాగే కొనసాగుతాయి.
ఈపీఎస్ 2026 లో కొత్తగా వచ్చిన మార్పులేంటి?
పెన్షన్ డబ్బులు పెరగకపోయినా, చందాదారులకు సేవలను మరింత వేగంగా, పారదర్శకంగా అందించడానికి కొన్ని కీలక మార్పులు చేశారు.
20 రోజుల్లో సెటిల్మెంట్: అన్ని పెన్షన్ క్లెయిమ్లను ఖచ్చితంగా 20 రోజుల్లోగా అధికారులు పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది.
12% వడ్డీ పెనాల్టీ: ఒకవేళ ఈపీఎఫ్ఓ నిర్దేశిత గడువులోగా క్లెయిమ్ సెటిల్ చేయకపోతే, ఆలస్యమైన మొత్తానికి ఏడాదికి 12% వడ్డీని పెనాల్టీగా చెల్లించాలి. ఈ జరిమానా మొత్తాన్ని ఆలస్యానికి కారణమైన కమిషనర్ జీతం నుండి రికవరీ చేస్తారు.
పూర్తి డిజిటలైజేషన్: ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్, డిజిటల్ కంప్లయన్స్ పెంచడం ద్వారా ఉద్యోగులు, యజమానులు పెన్షన్ పనులను సులభంగా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
హయ్యర్ పెన్షన్: గతంలో ఉన్న హయ్యర్ పెన్షన్ నిబంధనలను ఇప్పుడు అధికారికంగా ఈ కొత్త స్కీమ్లో చేర్చారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: ఈపీఎస్-2026 లో కనీస పెన్షన్ పెరిగిందా?
జవాబు: లేదు, కనీస నెలవారీ పెన్షన్ పాత నిబంధనల ప్రకారమే ₹1,000 గా కొనసాగుతుంది. ఇందులో ఎలాంటి మార్పు లేదు.
ప్రశ్న 2: పెన్షన్ డబ్బులను ఎలా లెక్కిస్తారు?
జవాబు: (పెన్షనబుల్ శాలరీ × పెన్షనబుల్ సర్వీస్) ÷ 70 ఫార్ములా ద్వారానే లెక్కిస్తారు. ఇక్కడ శాలరీ అంటే చివరి 60 నెలల సగటు జీతం.
ప్రశ్న 3: కొత్త రూల్స్ ప్రకారం పెన్షన్ క్లెయిమ్ ఎన్ని రోజుల్లో సెటిల్ అవ్వాలి?
జవాబు: వెరిఫై అయిన అన్ని పెన్షన్ క్లెయిమ్లను అధికారులు 20 రోజుల్లోగా ఖచ్చితంగా పరిష్కరించాలి.
ప్రశ్న 4: ఒకవేళ పెన్షన్ సెటిల్మెంట్ ఆలస్యమైతే ఏం జరుగుతుంది?
జవాబు: 20 రోజుల కంటే ఆలస్యమైతే ఈపీఎఫ్ఓ ఏడాదికి 12 శాతం వడ్డీని జరిమానాగా చెల్లిస్తుంది. ఆ డబ్బును బాధ్యతగల అధికారి జీతం నుండి కట్ చేస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More