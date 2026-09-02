ఈపీఎస్ పెన్షన్ లెక్కల్లో చివరి 5 ఏళ్ల జీతమే కీలకం.. ఎలాగో తెలుసా?
ఉద్యోగుల పింఛను పథకం (ఈపీఎస్) కింద రిటైర్మెంట్ తర్వాత వచ్చే నెలవారీ పెన్షన్ను నిర్ణయించడంలో ఉద్యోగి కెరీర్ ఆఖరి 5 ఏళ్ల జీతం అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షన్ లెక్కించే విధానం, 60 నెలల వేతన సగటు ప్రాధాన్యం, దాని వెనుక ఉన్న సూత్రాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత ప్రతీ నెలా వచ్చే పెన్షన్ మన భవిష్యత్తుకు కొండంత అభయాన్ని ఇస్తుంది. అయితే ఉద్యోగుల పింఛను పథకం (ఈపీఎస్) కింద నెలానెలా అందే పెన్షన్ మొత్తాన్ని నిర్ణయించడంలో కెరీర్ ప్రారంభంలో పొందిన జీతం కంటే.. రిటైర్మెంట్కు ముందు చివరి 5 ఏళ్లలో పొందే వేతనమే అత్యంత కీలకమైన మార్పులు తీసుకొస్తుంది.
ఆఖరి 60 నెలల జీతానికే ప్రాధాన్యం ఎందుకు?
ఈపీఎస్ నిబంధనల ప్రకారం పెన్షన్ గణన చేసేటప్పుడు ఉద్యోగి సర్వీస్ కాలం మొత్తంలో వచ్చిన వేతనాల సగటును పరిగణనలోకి తీసుకోరు. ఉద్యోగం నుంచి విరమణ పొందే సమయానికి ముందున్న చివరి 60 నెలల (5 సంవత్సరాల) సగటు వేతనాన్ని మాత్రమే ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటారు. అందుకే ఆఖరి ఐదేళ్లలో పొందే జీతాల పెంపు (ఇంక్రిమెంట్లు), ప్రమోషన్లు పెన్షన్ మొత్తాన్ని గణనీయంగా పెంచుతాయి.
ఈపీఎస్ పెన్షన్ లెక్కించే ప్రామాణిక సూత్రం
ఈపీఎస్ విధానంలో నెలవారీ పెన్షన్ లెక్కించడానికి ఈపీఎఫ్ఓ ఒక ప్రత్యేక సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
నెలవారీ పెన్షన్ = (పెన్షనబుల్ వేతనం × పెన్షనబుల్ సర్వీస్) ÷ 70
ఈ సూత్రాన్ని కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
కేసు 1 (30 ఏళ్ల సర్వీస్): ఒక ఉద్యోగి పెన్షనబుల్ వేతనం రూ. 15,000 గా ఉండి, 30 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేసుకుంటే.. ఆయనకు నెలకు సుమారు రూ. 6,429 పెన్షన్ లభిస్తుంది.
కేసు 2 (15 ఏళ్ల సర్వీస్): అదే రూ. 15,000 వేతనంతో కేవలం 15 సంవత్సరాలు మాత్రమే సర్వీస్ ఉంటే, నెలవారీ పెన్షన్ దాదాపు రూ. 3,214 కి పరిమితమవుతుంది.
20 ఏళ్ల సర్వీస్ దాటితే అదనంగా వెయిటేజ్
ఉద్యోగి కనీసం 20 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేసి రిటైర్ అయితే, వారి పెన్షనబుల్ సర్వీస్కు అదనంగా 2 సంవత్సరాల వెయిటేజ్ ఇస్తారు. ఇది సర్వీస్ కాలాన్ని పెంచి పెన్షన్ పెరిగేందుకు దోహదపడుతుంది.
ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం ఈపీఎస్ లెక్కలకు ప్రామాణిక వేతన పరిమితి (సీలింగ్) నెలకు రూ. 15,000 గా ఉంది (హయ్యర్ పెన్షన్కు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి వేరే నిబంధనలు వర్తిస్తాయి). గరిష్టంగా 35 ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన ఉద్యోగి రూ. 15,000 సీలింగ్ ప్రాతిపదికగా నెలకు రూ. 7,500 (రూ. 15,000 × 35 ÷ 70) వరకు పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
జీతం లేని రోజులు ఉంటే లెక్కింపు ఎలా?
ఒకవేళ సర్వీస్ కాలంలో ఉద్యోగి అనధికారికంగా లీవులో ఉన్నా లేదా జీతం లేని రోజులు (Non-contributory periods) ఉన్నా, ఆ కాలాన్ని మినహాయించి కేవలం వేతనం పొందిన రోజులను మాత్రమే లెక్కలోకి తీసుకుంటారు.
మొత్తానికి, సుదీర్ఘ సర్వీస్తో పాటు కెరీర్ ముగింపులో పొందే జీతం స్థాయి కూడా ఈపీఎస్ పెన్షన్ను నిర్దేశిస్తుంది. అందుకే చివరి ఐదేళ్లలో వచ్చే జీతాల పెంపు, నిరంతర సర్వీసు.. రిటైర్మెంట్ ఆర్థిక భద్రతను బలోపేతం చేస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More