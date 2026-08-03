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    ఎటర్నల్ vs స్విగ్గీ: క్యూ1 ఫలితాల తర్వాత ఏ క్విక్ కామర్స్ స్టాక్ కొనుగోలు చేయాలి?

    ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ, క్విక్ కామర్స్ దిగ్గజాలైన ఎటర్నల్ (జొమాటో), స్విగ్గీలు తమ తొలి త్రైమాసిక (Q1FY27) ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించాయి. బలమైన ఫండమెంటల్స్, లాభదాయకత కారణంగా స్విగ్గీ కంటే ఎటర్నల్ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు మెరుగైన ఎంపికగా ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

    Published on: Aug 3, 2026, 12:04:51 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఫలితాల సీజన్ ఊపందుకున్న వేళ, భారత డిజిటల్ కామర్స్ రంగంలో కీలకమైన ఫుడ్ డెలివరీ, క్విక్ కామర్స్ దిగ్గజాలు ఎటర్నల్ లిమిటెడ్ (జొమాటో మాతృ సంస్థ), స్విగ్గీలు తమ ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసిక (Q1FY27) ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించాయి. ఫలితాల ప్రకటన అనంతరం సోమవారం ట్రేడింగ్‌లో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) వేదికగా ఇటర్నల్ షేరు 1.69 శాతం పెరిగి రూ.303.50 వద్ద, స్విగ్గీ షేరు స్వల్ప లాభంతో రూ.286.40 వద్ద నిలిచాయి.

    ఎటర్నల్ vs స్విగ్గీ: క్యూ1 ఫలితాల తర్వాత ఏ క్విక్ కామర్స్ స్టాక్ కొనుగోలు చేయాలి?
    ఎటర్నల్ vs స్విగ్గీ: క్యూ1 ఫలితాల తర్వాత ఏ క్విక్ కామర్స్ స్టాక్ కొనుగోలు చేయాలి?

    జొమాటో (ఎటర్నల్) క్యూ1 ఫలితాలు 2026: లాభం 268% వృద్ధి

    జొమాటో మాతృ సంస్థ అయిన ఎటర్నల్, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో నికర లాభంలో వార్షిక ప్రాతిపదికన (YoY) ఏకంగా 268 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసి రూ.92 కోట్లు ఆర్జించింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో కంపెనీ లాభం రూ.25 కోట్లు మాత్రమే. అయితే, ముందటి త్రైమాసికంతో (Q4FY26లో రూ.174 కోట్లు) పోలిస్తే లాభం 47.1 శాతం తగ్గుముఖంట్టింది.

    కంపెనీ నిర్వహణ ఆదాయం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 182 శాతం పెరిగి రూ.20,211 కోట్లకు చేరింది. క్విక్ కామర్స్ వ్యాపారంలో '1P మోడల్' (సొంత సరుకుల విక్రయ విధానం) వైపు మారడమే ఈ ఆదాయ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం. గతంలో ఇది కేవలం మార్కెట్ ప్లేస్ కమిషన్ ఆధారంగా ఉండేది.

    స్విగ్గీ క్యూ1 ఫలితాలు 2026: తగ్గిన నష్టాలు

    మరోవైపు స్విగ్గీ తన ఆర్థిక ప్రదర్శనలో మెరుగుదలను కనబరిచింది. ఏప్రిల్-జూన్ కాలంలో కంపెనీ నికర నష్టం రూ.791 కోట్లకు తగ్గింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఈ నష్టం రూ.1,197 కోట్లుగా ఉంది. నిర్వహణ ఆదాయం కూడా 37 శాతం పెరిగి రూ.6,812 కోట్లకు చేరింది. స్విగ్గీకి కూడా తమ క్విక్ కామర్స్ విభాగమే అత్యధిక ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. అడ్జస్టెడ్ ఎబిటా (EBITDA) నష్టం క్రితం ఏడాది ఉన్న రూ.945 కోట్ల నుంచి రూ.650 కోట్లకు తగ్గింది.

    ఎటర్నల్ vs స్విగ్గీ: ఏ షేరు కొనుగోలు చేయవచ్చు?

    ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులలో స్విగ్గీ కంటే ఎటర్నల్ సంస్థే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌కు బలమైన ఎంపికగా కనిపిస్తోందని కాంతిలాల్ ఛగన్‌లాల్ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకులు మహేష్ ఎమ్ ఓఝా అభిప్రాయపడ్డారు.

    "మధ్యస్థ లేదా సుదీర్ఘ కాలపరిమితితో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే ఇన్వెస్టర్లు, ఇటర్నల్ షేరు ధర తగ్గినప్పుడు (Diographical Corrections) కొనుగోలు చేయడం మంచిది. అయితే కంపెనీ లాభదాయకత, వృద్ధి పథాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి" అని ఓఝా సూచించారు.

    ఐఎన్‌విఅస్సెట్ పిఎమ్‌ఎస్ (INVasset PMS) బిజినెస్ హెడ్ హర్షల్ దసానీ మాట్లాడుతూ, రిస్క్-రివార్డ్ దృష్ట్యా ఎటర్నల్ స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉందన్నారు. ఫుడ్ డెలివరీ, క్విక్ కామర్స్, బి2బి సరఫరాలు (B2B supplies), డిస్ట్రిక్ట్ బిజినెస్ ఇలా విభిన్న రంగాల్లో విస్తరించి ఉండటం వల్ల ఎటర్నల్ నిలకడైన ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తోంది. స్విగ్గీ రాబోయే త్రైమాసికాల్లో తన లాభదాయకతను నిరూపించుకుంటే వ్యాల్యుయేషన్ వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించుకునే అవకాశం ఉందని, కానీ ప్రస్తుతానికి దీర్ఘకాలిక విలువ సృష్టిలో ఎటర్నల్ ముందుందని విశ్లేషించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఎటర్నల్ Vs స్విగ్గీ: క్యూ1 ఫలితాల తర్వాత ఏ క్విక్ కామర్స్ స్టాక్ కొనుగోలు చేయాలి?
    Home/News/ఎటర్నల్ Vs స్విగ్గీ: క్యూ1 ఫలితాల తర్వాత ఏ క్విక్ కామర్స్ స్టాక్ కొనుగోలు చేయాలి?
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