శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
EV sales : పండుగ సీజన్లో ఈవీల దూకుడు.. అమ్మకాల్లో 52.62% వృద్ధి!
ఈ ఏడాది పండుగ సీజన్లో దేశవ్యాప్తంగా రికార్డు స్థాయి వాహన రిటైల్ అమ్మకాలకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలే ప్రధాన ఊపునిచ్చాయి! 42 రోజుల్లో 5,09,667 ఈవీలు రిజిస్టరయ్యాయని ఆటోమొబైల్ డీలర్ల సమాఖ్య (ఫాడా) వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు..
ఈ ఏడాది పండుగ సీజన్లో దేశ ఆటోమొబైల్ రంగం సాధించిన రికార్డు రిటైల్ అమ్మకాలకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలే (ఈవీ) ప్రధాన చోదక శక్తిగా నిలిచాయి! అక్టోబర్ 11 నుంచి నవంబర్ 21 మధ్య 42 రోజుల వ్యవధిలో 5,09,667 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు రిజిస్టరైనట్లు ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్స్ (ఎఫ్ఏడీఏ) లెక్కలు చెబుతున్నాయి. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో నమోదైన 3,33,935 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఈవీల అమ్మకాలు 52.62 శాతం పెరిగాయి.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో దసరా, దీపావళి వేళ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్ల కొనుగోళ్లపై వినియోగదారులు భారీగా మొగ్గు చూపారు. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల భారం, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల విస్తరణ, కొత్త మోడళ్ల రాకతో పండుగ విక్రయాల్లో ఈవీల హవా స్పష్టంగా కనిపించింది. మొత్తం వాహన రిజిస్ట్రేషన్ల నికర వృద్ధి కంటే, ఈవీల రిజిస్ట్రేషన్లలో వచ్చిన నికర పెరుగుదలే ఎక్కువగా ఉండటం విశేషం. ఈ తేడా 56,198 యూనిట్లుగా ఉంది. మిగతా వాహన విభాగాలన్నీ కలిపి చూస్తే ఆ సంఖ్య మేర తగ్గుదల నమోదు చేశాయి. 2025 పండుగ సీజన్లో 6.18 శాతంగా ఉన్న ఈవీల వాటా, 2026లో 9.22 శాతానికి ఎగబాకింది!
కమర్షియల్ ఈవీల్లో అత్యధిక వృద్ధి శాతం..
నాలుగు ఈవీ కేటగిరీల్లో కమర్షియల్ వాహనాల విభాగంలో వార్షిక వృద్ధి శాతం అత్యంత వేగంగా నమోదైంది. ఎలక్ట్రిక్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ (సీవీ) రిజిస్ట్రేషన్లు 6,387 యూనిట్లుగా నిలిచాయి. గత ఏడాది నమోదైన 2,509 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇవి 154.56 శాతం వృద్ధి సాధించాయి. ఆయా కమర్షియల్ సెగ్మెంట్లో ఈవీల వాటా 2025లో 1.73 శాతం ఉండగా, ఈసారి 4.10 శాతానికి పెరిగింది.
ఈవీ వృద్ధిలో ద్విచక్ర వాహనాలదే సింహభాగం!
పండుగ సీజన్లో ఈవీల రిజిస్ట్రేషన్లలో వచ్చిన నికర పెరుగుదలలో 71.40 శాతం వాటా ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లదే. ఈ విభాగంలో 3,30,846 యూనిట్ల రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయి. గత ఏడాది నమోదైన 2,05,373 యూనిట్లతో పోలిస్తే అమ్మకాలు 61.10 శాతం పెరిగాయి. మొత్తం ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్ల వాటా కూడా 7.67 శాతానికి చేరింది.
త్రీ-వీలర్లు, ప్యాసింజర్ ఈవీల జోరు ఇలా
మూడు చక్రాల వాహనాల విభాగంలో మాత్రమే ఎలక్ట్రిక్ వేరియంట్లు మెజారిటీ రిజిస్ట్రేషన్లను సొంతం చేసుకున్నాయి. ఈ విభాగంలో ఈవీల వాటా 62.16 శాతానికి చేరుకుంది. 2025 పండుగ సీజన్తో పోలిస్తే 24,410 ఎలక్ట్రిక్ త్రీ-వీలర్లు అదనంగా రిజిస్టరయ్యాయి.
మరోవైపు ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లలో 2024 నుంచి ఇప్పటివరకు వృద్ధి 243.83 శాతంగా నమోదైంది. రెండేళ్ల క్రితం 4.98 శాతంగా ఉన్న వీటి వాటా, ఈ ఏడాది 10.22 శాతానికి పెరిగింది. పరిమాణం పరంగా చూస్తే నాలుగు ఈవీ కేటగిరీల్లో ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ వాహనాలు మూడో స్థానంలో నిలిచాయి.
1,468 ఆర్టీఓల డేటా.. తెలంగాణలో కొన్ని విభాగాల లోటు!
దేశంలోని మొత్తం 1,469 ప్రాంతీయ రవాణా కార్యాలయాల్లో (ఆర్టీఓ) 1,468 కార్యాలయాల నుంచి నవంబర్ 22న ఫాడా ఈ గణాంకాలను సేకరించింది. అయితే తెలంగాణకు సంబంధించి కమర్షియల్ వాహనాలు, త్రీ-వీలర్లు, ట్రాక్టర్ల 2026 పండుగ రిజిస్ట్రేషన్ల డేటా ఫాడాకు అందుబాటులో లేకపోవడం గమనార్హం.