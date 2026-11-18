Upcoming cars in India : కియా, హ్యుందాయ్ కొత్త అస్త్రాలు.. 2027లో 5 హైబ్రిడ్, ఈవీ కార్లు!
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించేందుకు కియా, హ్యుందాయ్ సంస్థలు భారీ ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాయి. 2027 నవంబర్ నాటికి ఐదు కొత్త హైబ్రిడ్, ఎలక్ట్రిక్ కార్లను భారత రోడ్లపైకి తీసుకురానున్నాయి. కియా కార్నివాల్ హైబ్రిడ్ నుంచి కొత్త తరం క్రెటా హైబ్రిడ్ వరకు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల భారం పెరుగుతుండటంతో భారత వాహనదారులు ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన కార్ల వైపు చూస్తున్నారు. వినియోగదారుల అభిరుచికి అనుగుణంగా తమ ఎలక్ట్రిఫైడ్ వాహన శ్రేణిని భారీగా విస్తరించేందుకు దక్షిణ కొరియా ఆటోమొబైల్ దిగ్గజాలు కియా, హ్యుందాయ్ సిద్ధమయ్యాయి. 2027 నవంబర్ నాటికి భారత మార్కెట్లో ఏకంగా ఐదు కొత్త హైబ్రిడ్, ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లను విడుదల చేయాలని ఈ రెండు సంస్థలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
రాబోయే ఈ కొత్త లైనప్లో విలాసవంతమైన ఎంపీవీలు, మధ్యతరహా ఎస్యూవీలతో పాటు సామాన్యులకు అందుబాటు ధరలో ఉండే ఒక సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ కూడా ఉంది. మెరుగైన మైలేజీ, ఎక్కువ రేంజ్, ఆధునిక సాంకేతికత కోరుకునే కొనుగోలుదారుల కోసం వీటిని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ జాబితాలో కియా కార్నివాల్ హైబ్రిడ్, సెల్టోస్ హైబ్రిడ్, హ్యుందాయ్ అయోనిక్ పీ, కొత్త తరం క్రెటా హైబ్రిడ్, అప్డేటెడ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని కార్లను సంస్థలు ఇప్పటికే ప్రదర్శించగా, మరికొన్ని తయారీ దశలో ఉన్నాయి.
1. కియా కార్నివాల్ హైబ్రిడ్: 1.6-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్
విలాసవంతమైన ప్రయాణాలను కోరుకునే వారి కోసం కియా ఇండియా తన కొత్త 'కార్నివాల్ లిమోసిన్ హైబ్రిడ్' మోడల్కు ముందస్తు బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. పెట్రోల్, ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్ల కలయికతో నడిచే ఈ హైబ్రిడ్ కారు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ‘లిమోసిన్+’ వేరియంట్లో లభిస్తుందని ఆటోకార్ ఇండియా నివేదిక వెల్లడించింది.
ఇందులో 180 బీహెచ్పీ పవర్ని, 265 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే 1.6-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ను అమర్చారు. దీనికి తోడుగా 73.4 బీహెచ్పీ పవర్, 304 ఎన్ఎం టార్క్ ఇచ్చే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పనిచేస్తుంది. ఈ రెండూ కలిసి మొత్తం 242 బీహెచ్పీ గరిష్ట పవర్ని, 367 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తాయి. ఈ పవర్ని చక్రాలకు పంపేందుకు ఆరు-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను జతచేశారు.
2. కియా సెల్టోస్ హైబ్రిడ్: 178 బీహెచ్పీ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్
రెండో తరం 'సెల్టోస్ హైబ్రిడ్' కారును కియా సంస్థ 2026 అక్టోబర్ 12న జరిగిన పారిస్ మోటార్ షోలో అంతర్జాతీయంగా ఆవిష్కరించింది. గ్లోబల్ మోడల్లో 1.6-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ను జతచేయడం ద్వారా 178 బీహెచ్పీ పవర్ లభిస్తుంది. అంతర్జాతీయ వెర్షన్లో ఆరు-స్పీడ్ డీసీటీ గేర్బాక్స్, ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వ్యవస్థ ఉన్నాయి.
అయితే భారత మార్కెట్లోకి వచ్చే సెల్టోస్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్లో ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్ వ్యవస్థను అందించే అవకాశం ఉంది. ఫీచర్ల విషయానికొస్తే ట్రిపుల్-స్క్రీన్ డ్యాష్బోర్డ్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, పవర్డ్ టెయిల్గేట్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వంటి ప్రీమియం సదుపాయాలతో ఈ కారు రానుంది.
3. హ్యుందాయ్ అయోనిక్ పీ: అందుబాటు ధరలో ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ!
హ్యుందాయ్ సంస్థ 'HE1i' అనే కోడ్నేమ్తో నాలుగు మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవు ఉండే సరికొత్త కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని రూపొందిస్తోంది. మూడో త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాల కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అనంతరం 2026 అక్టోబర్ 29న ఆటోకార్ ఇండియా ప్రచురించిన నివేదిక ప్రకారం, ఈ మోడల్కు 'అయోనిక్ పీ' అని పేరు పెట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ పేరుపై హ్యుందాయ్ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
ఈ బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 2027 ఆరంభంలో భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఇందులో రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లు, ఆధునిక ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, లెవల్-2 అడాస్ భద్రతా ఫీచర్లు ఉండొచ్చు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 300 కిలోమీటర్ల నుంచి 450 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు; అయితే బ్యాటరీ సామర్థ్యంపై అధికారిక వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు.
4. హ్యుందాయ్ క్రెటా హైబ్రిడ్: కొత్త 1.5-లీటర్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ ఇంజన్
భారత ఎస్యూవీ మార్కెట్లో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న క్రెటాలో 2027 మోడల్ సంవత్సరానికి గాను శక్తివంతమైన హైబ్రిడ్ వెర్షన్ను హ్యుందాయ్ తీర్చిదిద్దుతోంది. 'ఎస్ఎక్స్3' కోడ్నేమ్తో పిలుస్తున్న ఈ మూడో తరం క్రెటా ఇప్పటికే భారత రహదారులపై పరీక్షల దశలో కనిపించింది.
కొత్త తరం కియా సెల్టోస్ కోసం వాడే 'కే3' ప్లాట్ఫారమ్ పైనే ఈ కొత్త క్రెటాను కూడా నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఆధారిత హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. లోపల సరికొత్త ఇంటీరియర్ కన్సోల్, పెద్ద ‘ప్లియోస్ కనెక్ట్’ టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే, మెరుగైన భద్రతా పరికరాలను అందించనున్నారు. ఈ కారు శక్తి, బ్యాటరీ రేంజ్, మైలేజీ గణాంకాలను హ్యుందాయ్ ఇంకా ప్రకటించలేదు.
5. హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్: కొత్త డిజైన్, మరింత ఎక్కువ రేంజ్
భారత్లో టెస్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న క్రెటా ఎలక్ట్రిక్కు అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను కూడా హ్యుందాయ్ సిద్ధం చేస్తోంది. మీడియా నివేదిక ప్రకారం.. కొత్త మోడల్లో మార్పులు చేసిన డ్యాష్బోర్డ్, కొత్త టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, హ్యుందాయ్ ప్లియోస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సూట్ రానున్నాయి.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలో ప్రస్తుతమున్న 42 kWh, 51.4 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్లనే కొనసాగించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మెరుగైన సామర్థ్యం ద్వారా ఎక్కువ రేంజ్ లభించనుంది. ప్రస్తుతం ఎంఐడీసీ సైకిల్ ప్రకారం ఈ కారు 510 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తోంది. అంతకంటే పెద్ద బ్యాటరీతో వాస్తవ రోడ్లపై 500 కిలోమీటర్లకు పైగా రేంజ్ ఇచ్చే వెర్షన్ కూడా రావచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి; కానీ హ్యుందాయ్ వీటిని ధృవీకరించలేదు. అప్డేటెడ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ 2027లో అందుబాటులోకి రానుంది.
మొత్తం మీద భారత మార్కెట్లో హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీలు, విలాసవంతమైన హైబ్రిడ్ ఎంపీవీతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీల మేళవింపుతో కియా, హ్యుందాయ్ గట్టి వ్యూహంతో ముందుకు సాగుతున్నాయి. కార్నివాల్ హైబ్రిడ్ ఇప్పటికే ప్రీ-బుకింగ్స్ ప్రారంభించగా, సెల్టోస్ హైబ్రిడ్ అంతర్జాతీయంగా అరంగేట్రం చేసింది; మిగిలిన మూడు మోడళ్లు 2027 నాటికి ఈ రెండు బ్రాండ్ల ఎలక్ట్రిక్ ప్రయాణాన్ని మరింత బలోపేతం చేయనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More