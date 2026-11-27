శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Ignis EV : ఎలక్ట్రిక్ అవతారంలో ‘ఇగ్నిస్’.. 310 కి.మీ రేంజ్తో రీఎంట్రీ!
పెట్రోల్ ఇగ్నిస్ నిలిచిపోయిన కొద్ది నెలలకే సుజుకీ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారుగా ఇగ్నిస్ పేరును తిరిగి తెచ్చింది. 26 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ, 310 కి.మీ రేంజ్తో రూపొందిన ఈ కారు 2027లో విదేశీ మార్కెట్లలో అడుగుపెట్టనుంది. ఆ వివరాలు..
పెట్రోల్ ఇగ్నిస్ మోడల్ను ఏప్రిల్ 2026లో నిలిపివేసిన కొద్ది నెలలకే సుజుకీ సంస్థ అంతర్జాతీయంగా ఇగ్నిస్ పేరును సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ రూపంలో మళ్లీ తెరపైకి తీసుకొచ్చింది! 2025 జపాన్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పోలో ప్రదర్శించిన ‘విజన్ ఈ-స్కై’ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా తయారైన ప్రొడక్షన్ వెర్షన్ని ఇగ్నిస్ ఈవీగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. 2027లో యూరప్ సహా ఎంపిక చేసిన అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఈ కారును విడుదల చేయడానికి కంపెనీ సన్నాహాలు చేస్తోంది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారాకు ఆధారమైన ప్రత్యేక ‘హార్టెక్ట్-ఈ’ ఎలక్ట్రిక్ స్కేట్బోర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్పైనే ఈ సుజుకీ ఇగ్నిస్ ఈవీని రూపొందించారు. నాలుగు సీట్ల సామర్థ్యంతో వచ్చే ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు డబ్ల్యూఎల్టీపీ లెక్కల ప్రకారం 310 కిలోమీటర్ల రేంజ్, ఆధునిక క్యాబిన్ సౌకర్యాలు, నగర ప్రయాణాలకు అనువైన డైమెన్షన్స్తో ఆకట్టుకుంటోంది.
సుజుకీ ఇగ్నిస్ ఈవీ- బాక్సీ డిజైన్.. మారిన కొలతలు..
ప్రొడక్షన్-స్పెక్ సుజుకీ ఇగ్నిస్ నిటారుగా ఉండే 'టాల్-బాయ్' తీరును, కాంపాక్ట్ రూపాన్ని నిలుపుకుంది. కొలతల పరంగా చూస్తే ఈ కారు పొడవు 3,570 ఎంఎం, వెడల్పు 1,565 ఎంఎం, ఎత్తు 1,635 ఎంఎం ఉండగా, వీల్బేస్ 2,460 ఎంఎంగా ఉంది. డిస్కంటిన్యూ చేసిన పెట్రోల్ ఇగ్నిస్తో పోలిస్తే ఇది 130 ఎంఎం పొడవు తక్కువగా, 125 ఎంఎం వెడల్పు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, వీల్బేస్ను 25 ఎంఎం పెంచడం వల్ల లోపల విశాలమైన స్థలం లభిస్తుంది.
సుజుకీ ఇగ్నిస్ ఈవీ ముందు భాగంలో నలుపు రంగు గ్రిల్కు ఇరువైపులా చతురస్రాకార ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్స్, ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్స్ అమర్చారు. వీల్-ఆర్చ్ క్లాడింగ్, 15-అంగుళాల బ్లాక్డ్-అవుట్ అల్లాయ్ వీల్స్, సిల్వర్ రంగు రూఫ్, సైడ్ మిర్రర్లు కారుకు ప్రత్యేక రూపాన్ని ఇస్తాయి. వెనుక భాగంలో ఎల్ఈడీ టెయిల్-ల్యాంప్ సిగ్నేచర్లతో పాటు రూఫ్-మౌంటెడ్ స్పాయిలర్ను చేర్చారు.
సుజుకీ ఇగ్నిస్ ఈవీ- ఆధునిక క్యాబిన్, టెక్నాలజీ హంగులు..
నాలుగు సీట్ల ఇగ్నిస్ ఈవీ క్యాబిన్ లోపల ఆధునిక డిజిటల్ సౌకర్యాలతో పాటు తగినంత స్థలం ఉండేలా తీర్చిదిద్దారు. ఇందులో 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్కు జతగా సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్, మూడు స్పోకుల మల్టీ-ఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్, సన్నని టచ్-సెన్సిటివ్ క్లైమేట్ కంట్రోల్స్, ఫిజికల్ వాల్యూమ్ బటన్లు, 45డబ్ల్యూ ఫాస్ట్-చార్జింగ్ యూఎస్బీ పోర్ట్లు ఉన్నాయి.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు ముందు సీట్ల మధ్య ఖాళీ స్థలాన్ని పెంచేందుకు డ్రైవ్ సెలెక్టర్ను డాష్బోర్డ్పై అమర్చారు. ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్, హీటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వెహికల్-టు-లోడ్ (వీ2ఎల్) సదుపాయం వంటి ఫీచర్లు కూడా ఇందులో చోటు చేసుకున్నాయి.
సుజుకీ ఇగ్నిస్ ఈవీ- బ్యాటరీ రేంజ్, చార్జింగ్ వేగం..
26 కేడబ్ల్యూహెచ్ లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ను ముందు భాగంలోని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్తో జతచేశారు; ఈ మోటార్ 91 హెచ్పీ పవర్ని, 133 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది. ఒక్కసారి పూర్తిగా చార్జ్ చేస్తే 310 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఈ బ్యాటరీ 50 కేడబ్ల్యూ వరకు డీసీ ఫాస్ట్ చార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది; దీని ద్వారా 0 నుంచి 80 శాతం చార్జింగ్ కేవలం 25 నిమిషాల్లో పూర్తవుతుంది. ఇంట్లో వాడే 6 కేడబ్ల్యూ ఏసీ చార్జర్తో 4.5 గంటల్లో, 3 కేడబ్ల్యూ ఏసీ చార్జర్తో 8 గంటల్లో బ్యాటరీ చార్జ్ అవుతుంది.
ఇక ఈ సుజుకీ ఇగ్నిస్ లాంచ్, ధర, ఇతర ఫీచర్లు సహా పూర్తి వివరాలపై సంస్థ స్పందించాల్సి ఉంది.