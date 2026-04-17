Maruti Suzuki Ignis : ఇగ్నిస్ని సైలెంట్గా పక్కనపెట్టేసిన మారుతీ సుజుకీ? త్వరలోనే కొత్త ఎస్యూవీ లాంచ్!
Maruti Suzuki : భారత మార్కెట్లో 9ఏళ్ల పాటు కొనసాగిన మారుతీ సుజుకీ ఇగ్నిస్ ఉత్పత్తి నిలిచిపోయిందని సమాచారం. విభిన్నమైన డిజైన్తో వచ్చినప్పటికీ, స్విఫ్ట్ వంటి కార్ల పోటీని తట్టుకోలేకపోయింది. దీని స్థానంలో టాటా పంచ్కు పోటీగా సరికొత్త ఎస్యూవీని మారుతీ తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Maruti Suzuki Ignis price : మారుతీ సుజుకీ నుంచి వచ్చిన విభిన్నమైన కార్లలో 'ఇగ్నిస్' ఒకటి. అయితే, ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ ఇక భారత రోడ్లపై కనిపించకపోవచ్చు! తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఇగ్నిస్ ప్రయాణం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. మారుతీ సుజుకీ ఈ కారు ఉత్పత్తిని నిశ్శబ్దంగా నిలిపివేసినట్లు తెలుస్తోంది. నెక్సా డీలర్షిప్స్లో ప్రస్తుతం ఉన్న స్టాక్ ముగియగానే, ఇగ్నిస్ అధికారికంగా మార్కెట్ నుంచి తప్పుకుంటుందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
మారుతీ సుజుకీ సంస్థ ఈ ఇగ్నిస్ని ఎందుకు నిలిపివేస్తోంది?
మారుతీ సుజుకీ ఇగ్నిస్ ఎందుకు వెనకబడింది?
2017 జనవరిలో లాంచ్ అయిన ఇగ్నిస్.. 'అర్బన్ ఎస్యూవీ' ఇమేజ్తో యువతను ఆకట్టుకోవాలని చూసింది. కానీ, దీని వింతైన రేర్ డిజైన్ భారతీయ కొనుగోలుదారులను అంతగా మెప్పించలేకపోయింది.
అమ్మకాలలో వ్యత్యాసం: 2022లో ఇగ్నిస్ అత్యధికంగా 51,176 యూనిట్లు అమ్ముడైతే, అదే సమయంలో దాదాపు అదే ధరలో ఉన్న స్విఫ్ట్ ఏకంగా 1,76,424 యూనిట్ల అమ్మకాలతో దూసుకుపోయింది.
నవీకరణల లేమి: గడిచిన 9 ఏళ్లలో ఈ కారుకు కేవలం 2020లో ఒక మేజర్ ఫేస్లిఫ్ట్ మాత్రమే ఇచ్చారు. మిగిలిన మారుతీ కార్లన్నీ 6 ఎయిర్బ్యాగ్లతో అప్గ్రేడ్ అవుతుంటే, ఇగ్నిస్ మాత్రం కేవలం 2 ఎయిర్బ్యాగ్లకే పరిమితమైంది. సియాజ్ కారు మాదిరిగానే పెద్దగా అప్డేట్స్ లేకపోవడం వల్ల ఇగ్నిస్ కూడా సైలెంట్గా నిష్క్రమిస్తోంది.
Tata Sierra vs Kia Seltos : అదరగొడుతున్న బేస్ వేరియంట్లు- సియెర్రా, సెల్టోస్లో ఏది బెస్ట్?
సీఎన్జీ ఆప్షన్ లేకపోవడం: మైలేజీని కోరుకునే భారతీయ కస్టమర్ల కోసం మారుతీ సుజుకీ.. తన పోర్ట్ఫోలియోలోని దాదాపు అన్ని మోడల్స్లో ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ కిట్ను అందిస్తోంది. కానీ, ఇగ్నిస్కు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వకపోవడం కూడా ఒక పెద్ద లోపంగా మారింది.
కాగా ఇగ్నిస్ డిస్కంటిన్యూపై మారుతీ సుజుకీ సంస్థ అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.
మారుతీ సుజుకీ ఇగ్నిస్- డీజిల్ ఫస్ట్, ఆ తర్వాత..
ప్రారంభంలో 1.2 లీటర్ పెట్రోల్, 1.3 లీటర్ డీజిల్ ఇంజన్లతో వచ్చిన ఇగ్నిస్లో, డిమాండ్ లేక 2018లోనే డీజిల్ వేరియంట్ను తీసివేశారు. గత కొన్ని నెలలుగా ఈ కారు అమ్మకాలు 2000 యూనిట్ల కంటే తక్కువకు పడిపోవడంతో, ఇక ఇగ్నిస్ని ఆపేయాలని మారుతీ సుజుకీ ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం మారుతీ సుజుకీ వెబ్సైట్లో దీని ధర రూ. 5.35 లక్షల నుంచి రూ. 7.55 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్యలో ఉంది.
రాబోయే వారసుడు ఎవరు?
ఇగ్నిస్ పేరును మారుతీ సుజుకీ మళ్లీ ఉపయోగించే అవకాశం లేనప్పటికీ, దీని స్థానాన్ని భర్తీ చేసేందుకు వై43 అనే కోడ్ నేమ్ ఉన్న కొత్త సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీని సంస్థ సిద్ధం చేస్తోంది. ఇది నేరుగా టాటా పంచ్, హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్తో తలపడనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. ఇప్పుడు ఇగ్నిస్ కారు కొనవచ్చా?
కంపెనీ ఉత్పత్తిని నిలిపివేసింది కాబట్టి, కొన్ని డీలర్షిప్స్ వద్ద ఉన్న పరిమిత స్టాక్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. మీరు కొనాలనుకుంటే స్థానిక డీలర్ను సంప్రదించి, ఉన్న స్టాక్పై భారీ డిస్కౌంట్లు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
2. ఇగ్నిస్ నిలిపివేతకు ప్రధాన కారణం ఏంటి?
తక్కువ డిమాండ్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్ల భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేయకపోవడం, సీఎన్జీ వేరియంట్ లేకపోవడం ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పవచ్చు.
3. ఇగ్నిస్ స్థానంలో వచ్చే కొత్త కారు ఏది?
టాటా పంచ్కు పోటీగా మారుతీ సుజుకీ 'వై43' అనే మైక్రో ఎస్యూవీని త్వరలో లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది ఇగ్నిస్ కంటే ఎక్కువ ఫీచర్లు, ఎస్యూవీ బాడీ స్టైల్తో రానుంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.