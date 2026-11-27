శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Honda Alpha : సూపర్ స్టైలిష్ హోండా ఆల్ఫా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ.. ఇంకొన్ని రోజుల్లో లాంచ్
డిసెంబర్ 2న గ్లోబల్ ప్రీమియర్కు సిద్ధమవుతున్న హోండా ఆల్ఫా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ తాజా టీజర్ను హోండా కార్స్ ఇండియా విడుదల చేసింది. రాజస్థాన్లోని తపుకరా ప్లాంట్లో తయారయ్యే తొలి గ్లోబల్ ఈవీగా ఇది రానుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో మరో మోడల్ దూసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతోంది! అదే.. హోండా ఆల్ఫా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ. ఈ మోడల్కి సంబంధించిన టీజర్ని సంస్థ తాజాగా విడుదల చేసింది. డిసెంబర్ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కారును ఆవిష్కరించనున్న తరుణంలో వచ్చిన ఈ టీజర్.. ప్రొడక్షన్ మోడల్పై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ముందు భాగం ఎక్కువగా తెల్లటి కవర్తో కప్పి ఉంచినప్పటికీ, కారు రూపురేఖలపై కొంత స్పష్టతను ఇది ఇచ్చింది.
ఈ టీజర్లో ముందు లైటింగ్ అమరిక, బంపర్, గ్రిల్ భాగాలతో పాటు నంబర్ ప్లేట్పై 'ALPHA' పేరు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. సాంకేతిక వివరాలను కంపెనీ ఇంకా బయటపెట్టనప్పటికీ, ఆవిష్కరణకు ముందు ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు లుక్ను మరోసారి పరిచయం చేసింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాలలో ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీల వినియోగం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. చార్జింగ్ స్టేషన్ల నెట్వర్క్ పెరుగుతుండటంతో పాటు ఇంధన ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలనే ఆలోచనతో మధ్యతరగతి, ఎగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఈవీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. అంతేకాకుండా భారత్లో తయారై విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి అయ్యే గ్లోబల్ ఈవీ మోడల్ రావడం దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగానికి, ఎగుమతుల వ్యూహానికి కొత్త ఊపునిస్తుంది.
హోండా ఆల్ఫా డిజైన్ విశేషాలు..
ఈ కొత్త టీజర్కు ముందే హోండా ఆల్ఫా ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్ డిజైన్ స్కెచ్లను కంపెనీ విడుదల చేసింది. ఆ స్కెచ్ల ద్వారా ఆధునిక ఎస్యూవీ తీరు, ప్రత్యేకమైన లైటింగ్ ఎలిమెంట్లు, ఆకర్షణీయమైన బాడీ ప్రొఫైల్, సమకాలీన క్యాబిన్ లేఅవుట్ బయటపడ్డాయి. లోపలి భాగంలో పెద్ద ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్తో కూడిన టెక్నాలజీ ఆధారిత డాష్బోర్డ్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
హోండా ఆల్ఫా - మేడ్-ఇన్-ఇండియా గ్లోబల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ!
2025 జపాన్ మొబిలిటీ షోలో ‘0 ఆల్ఫా’ కాన్సెప్ట్గా తొలుత పరిచయమైన ఈ ఈవీ, ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ రూపంలోకి వస్తోంది. హోండాకు ఇది తొలి 'మేడ్-ఇన్-ఇండియా' గ్లోబల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ; ఈ మోడల్ తయారీకి భారతదేశాన్నే ప్రధాన కేంద్రంగా వినియోగించుకుంటామని సంస్థ ధ్రువీకరించింది.
భారత మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు జపాన్ ఆటో దిగ్గజం రూపొందించిన ఈవీ ప్రణాళికలలో ఈ ఎస్యూవీ కీలక పాత్ర పోషించనుంది. రాజస్థాన్లోని తపుకరా ప్లాంట్లో దీనిని స్థానికంగా తయారు చేసి, దేశీయ అవసరాలతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకూ సరఫరా చేయనున్నారు.
హోండా ఆల్ఫా- అంచనా స్పెసిఫికేషన్లు, లాంచ్ ఎప్పుడంటే?
హోండా ఆల్ఫా బ్యాటరీ ప్యాక్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, డ్రైవింగ్ రేంజ్, చార్జింగ్ సామర్థ్యాలకు సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. ధరలు, మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యే తేదీలపైనా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
డిసెంబర్ 2న జరిగే గ్లోబల్ ప్రీమియర్ వేదికగా ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.