Honda Alpha : ఇండియాలోకి హోండా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ.. ఆరోజే ‘ఆల్ఫా’ ఎంట్రీ!
భారత్లోనే తయారై ప్రపంచ మార్కెట్లలో సందడి చేయనున్న హోండా ఫస్ట్ గ్లోబల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ అధికారిక పేరు 'హోండా ఆల్ఫా'గా ఖరారైంది. కొత్త లోగో, గ్లోబల్ ఆవిష్కరణ మరియు లాంచ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారత ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని గ్లోబల్ ఈవీ హబ్గా మార్చే దిశగా జపాన్ వాహన దిగ్గజం 'హోండా కార్స్ ఇండియా' ఒక చారిత్రాత్మక ప్రకటన చేసింది. గ్లోబల్ మార్కెట్ల కోసం భారత్లోనే ప్రత్యేకంగా ఉత్పత్తి చేయనున్న తమ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ అధికారిక పేరును ‘హోండా ఆల్ఫా’గా ప్రకటించింది.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక ఎలక్ట్రిక్ కారు గ్లోబల్ ఆవిష్కరణ డిసెంబర్ 2న జరగనుంది. విశేషమేమిటంటే ఈ ఎస్యూవీని లాంచ్ చేయబోతున్న ప్రపంచంలోనే తొలి దేశం మన భారత్. గ్రీకు అక్షరమాలలో మొదటి అక్షరమైన 'ఆల్ఫా' నుంచి ఈ పేరును స్వీకరించారు. విద్యుత్ వాహన విభాగంలోకి సరికొత్త ఆరంభంతో అడుగుపెడుతున్నందున ఈ పేరు నిర్ణయించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో టాటా నెక్సాన్ ఈవీ, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ400, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ, ఎంజీ జెడ్ఎస్ ఈవీలకు పెరుగుతున్న ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని హోండా ఈ విప్లవాత్మక గ్లోబల్ ఈవీని మన మార్కెట్లోకి తెస్తోంది.
భారత్ కేంద్రంగా ప్రపంచ మార్కెట్లకు హోండా ఆల్ఫా..
2025లో జరిగిన ప్రసిద్ధ 'జపాన్ మొబిలిటీ షో'లో హోండా ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ప్రోటోటైప్ను మొదటిసారిగా ప్రదర్శించింది. ఆ సమయంలో లభించిన అత్యద్భుత స్పందన ఆధారంగా దీని ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేసింది. నగర ప్రయాణాలకు, సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే లాంగ్ టూర్లకు అనుగుణంగా దీని డిజైన్, టెక్నాలజీ ఉండనుంది.
భారతదేశం కేవలం ఈ హోండా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారును మొదటగా కొనుగోలు చేసే మార్కెట్ మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర దేశాలకు సరఫరా చేసే గ్లోబల్ ప్రొడక్షన్ బేస్ (తయారీ కేంద్రం)గా కూడా మారనుంది. భారతదేశంలో ప్రపంచ స్థాయి గ్లోబల్ ప్రీమియర్ నిర్వహించడం హోండా భవిష్యత్ వ్యూహాలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. అయితే ఈ కారు బ్యాటరీ కెపాసిటీ, రేంజ్, డ్రైవింగ్ మోడ్స్, ధరల వివరాలను డిసెంబర్ 2న ఆవిష్కరణ వేదికగా వెల్లడించనున్నారు.
నయా అవతార్లో 'హోండా హెచ్ లోగో'
1963 నుంచి తమ కార్లకు గుర్తింపుగా వస్తున్న 'H' లోగోను రీ-డిజైన్ చేసి కొత్త రూపంలోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ సరికొత్త రీ-డిజైన్ చేసిన 'హెచ్' లోగోతో భారత మార్కెట్లోకి రాబోతున్న తొలి కారు కూడా ఈ 'హోండా ఆల్ఫా' కావడం విశేషం. కంపెనీ సాధిస్తున్న నూతన సాంకేతిక ప్రగతికి, డిజిటల్ పరివర్తనకు ఈ కొత్త లోగో చిహ్నంగా నిలుస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
"మా సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీకి 'హోండా ఆల్ఫా' అనే అధికారిక పేరును ప్రకటించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. భవిష్యత్తులో ఈ మోడల్కు భారతదేశమే గ్లోబల్ ప్రొడక్షన్ బేస్గా వ్యవహరించనుంది. ఇది హోండా ఈవీ ప్రయాణంలో అత్యంత కీలకమైన అడుగు మాత్రమే కాకుండా భారత మార్కెట్ పట్ల మాకున్న బలమైన కట్టుబాట్లను ప్రతిబింబిస్తోంది," అని హోండా కార్స్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ అండ్ సీఈఓ తొషియుకి యానగిసవా వ్యాఖ్యానించారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలకు విపరీతమైన క్రేజ్ పెరిగిన నేపథ్యంలో, జపనీస్ ఇంజనీరింగ్ విశ్వసనీయతతో రాబోతున్న హోండా ఆల్ఫా భారత ఈవీ మార్కెట్లో సరికొత్త సంచలనం సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More