Electric bike : రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నుంచి రెండో ఎలక్ట్రిక్ బైక్- ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ఎస్6 హైలైట్స్..
ఈఐసీఎంఏ 2026 ఆటో షోకి ముందు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తమ రెండొవ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ఎస్6 స్క్రాంబ్లర్' టీజర్ను ఆవిష్కరించింది. ఆఫ్రోడ్ ఫీచర్లు, హార్డ్వేర్, అంచనా ధర, లాంచ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
భారతీయ ద్విచక్ర వాహన రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి తెరతీసిన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్.. తమ ఎలక్ట్రిక్ సబ్బ్రాండ్ ‘ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ’ కింద మరో క్రేజీ మోడల్ను లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగానే మిలాన్ వేదికగా జరగనున్న ప్రసిద్ధ ఈఐసీఎంఏ 2026 ఆటో షోలో అధికారికంగా ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న ‘ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ఎస్6 స్క్రాంబ్లర్’ ఎలక్ట్రిక్ బైక్కు సంబంధించిన కొత్త టీజర్ను కంపెనీ విడుదల చేసింది.
ఒక మోటోక్రాస్ తరహా రేసింగ్ ట్రాక్పై ఈ బైక్ను నడుపుతూ చిత్రీకరించిన ఈ టీజర్, ఆఫ్రోడ్ ప్రియులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. గతేడాది ఈఐసీఎంఏ 2025లో సీ6 సిటీ ఎలక్ట్రిక్ బైక్తో పాటు ఈ ఎస్6 మోడల్ ప్రొటోటైప్ను కంపెనీ ప్రదర్శించింది. సీ6 పక్కా నగర ప్రయాణాలకు అనువుగా ఉంటే, ఎస్6 మోడల్ మాత్రం కఠినమైన దారుల్లో, గుంతల రోడ్లపై దూసుకెళ్లేలా రగ్గడ్ స్క్రాంబ్లర్ డిజైన్తో రూపుదిద్దుకుంది.
ఆఫ్రోడ్కు అనుకూలమైన హార్డ్వేర్ అండ్ డిజైన్
గతేడాది ప్రదర్శించిన డిజైన్కే కంపెనీ కట్టుబడి ఉన్నట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆఫ్రోడ్ రైడింగ్ అనుభూతిని అందించేలా ఇందులో కీలక మార్పులు చేశారు:
సస్పెన్షన్ సిస్టమ్: సీ6 మోడల్లో కనిపించిన ప్రత్యేకమైన కాంటిలీవర్ సస్పెన్షన్ స్థానంలో, రఫ్ రోడ్లను తట్టుకునేందుకు ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ఎస్6 స్క్రాంబ్లర్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్లో అత్యంత దృఢమైన ఇన్వర్టెడ్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్ అమర్చారు.
సీటింగ్ అండ్ లైటింగ్: ఫ్లాట్ ర్యాలీ-స్టైల్ సీటు, మధ్యలో అమర్చిన ఫుట్పెగ్స్, హిమాలయన్ 450 స్టైల్ను పోలిన రియర్ లైటింగ్ సెటప్ ఇందులో ఉన్నాయి.
చైన్ డ్రైవ్: సీ6 ఎలక్ట్రిక్ బైక్లో బెల్ట్ డ్రైవ్ ఉపయోగిస్తే, దుమ్ము, ధూళి, రాళ్లతో కూడిన ఆఫ్రోడ్ దారుల్లో మెరుగైన పనితీరు కోసం ఎస్6 స్క్రాంబ్లర్లో చైన్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ను ప్రవేశపెట్టడం విశేషం.
వీల్స్ అండ్ టైర్లు: ముందు వైపు 19-అంగుళాలు, వెనుక వైపు 18-అంగుళాల స్పోక్ వీల్స్ ఇచ్చారు. ఇవి ట్యూబ్-టైప్ నాబీ ఆఫ్రోడ్ టైర్లతో రానున్నాయి.
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ఎస్6 ఎలక్ట్రిక్ బైక్లో కూడా సీ6లో వాడిన సెంట్రల్లీ మౌంటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, బ్యాటరీ ప్యాక్నే ఉపయోగించే అవకాశముంది.
హైదరాబాద్, బెంగళూరు తర్వాత మార్కెట్ విస్తరణ..
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తమ తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ సీ6 విక్రయాలను 2026 ఏప్రిల్లోనే ప్రారంభించింది. మొదటగా హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి మెట్రో నగరాల్లో లభ్యతలోకి తెచ్చి, ఆపై పుణే నగరానికి విస్తరించింది. త్వరలోనే మరిన్ని నగరాలకు అందించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ఎస్6 స్క్రాంబ్లర్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్- ధర ఎంత ఉండవచ్చు?
భారత మార్కెట్లో ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ఎస్6 స్క్రాంబ్లర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2 లక్షల నుంచి రూ. 3 లక్షల పరిధిలో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ సెగ్మెంట్లో రాబోయే ‘అల్ట్రావయోలెట్ షాక్వేవ్’కు ఇది నేరుగా పోటీ ఇస్తుంది. అదే సమయంలో పెట్రోల్ విభాగంలో ఉన్న హీరో ఎక్స్పల్స్ 210, కవాసాకి కేఎల్ఎక్స్230 వంటి ప్రాచుర్యం పొందిన ఆఫ్రోడ్ బైక్లకు కూడా ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్క్రాంబ్లర్ గట్టి సవాలు విసరనుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలకు, అడ్వెంచర్ టూరిజానికి విపరీతమైన క్రేజ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తీసుకొస్తున్న ఈ కొత్త ఈవీ స్క్రాంబ్లర్ బైకింగ్ ప్రియుల్లో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More