FD interest rate : ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై పెరిగిన వడ్డీ రేట్లు.. సీనియర్ సిటిజన్లకు ఏకంగా 8.60% వరకు ఆఫర్!
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) రెపో రేటును 5.50 శాతానికి పెంచిన నేపథ్యంలో కొటాక్ మహీంద్రా, యాక్సిస్, కెనరా బ్యాంక్లతో పాటు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు ఎఫ్డీ వడ్డీ రేట్లను సవరించాయి. 2026 నవంబర్లో ఏ బ్యాంక్ ఎంత వడ్డీ ఇస్తోంది? సీనియర్ సిటిజన్లకు లభించే అత్యధిక రేట్ల సమగ్ర వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
సొంత నిధులను సురక్షితమైన మార్గాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ స్థిరమైన రాబడి పొందాలనుకునే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (ఎఫ్డీ) పెట్టుబడిదారులకు ప్రముఖ బ్యాంకులు శుభవార్త అందించాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) అక్టోబర్ 7న నిర్వహించిన పరపతి సమీక్షలో రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 5.50 శాతానికి చేర్చిన నిర్ణయం ప్రభావం ఇప్పుడు మార్కెట్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆర్బీఐ నిర్ణయాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్. స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు తమ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లను వరుసగా సవరిస్తున్నాయి.
2026 నవంబర్ నెలలో కొటాక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్, సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్. ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు తమ డిపాజిట్లపై సవరించిన నూతన వడ్డీ రేట్లను అమలులోకి తెచ్చాయి. సాధారణ డిపాజిటర్లతో పోలిస్తే సీనియర్ సిటిజన్లకు 0.50% నుంచి 0.75% వరకు అదనపు వడ్డీ ప్రయోజనం లభిస్తోంది. సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ సీనియర్ సిటిజన్లకు ఏకంగా 8.60 శాతం అత్యధిక వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తూ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, వరంగల్, గుంటూరు వంటి నగరాల్లో రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, వయోవృద్ధులు తమ జీవితకాల పొదుపును సురక్షితమైన ఎఫ్డీల్లోనే దాచుకుంటారు. స్టాక్ మార్కెట్లో హెచ్చుతగ్గుల భయం లేకుండా నెలానెలా స్థిరమైన పింఛన్ ఆదాయం కోరుకునే మన తెలుగు వారికి ఈ బ్యాంకుల సవరించిన వడ్డీ రేట్లు కొండంత లబ్ధిని చేకూర్చనున్నాయి.
ఈ 5 ప్రధాన బ్యాంకులు నవంబర్ 2026 నుంచి అందిస్తున్న గరిష్ట ఎఫ్డీ వడ్డీ రేట్ల సమగ్ర విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం:
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్పై అత్యధిక వడ్డీ ఇస్తున్న బ్యాంకులు..
1. కొటాక్ మహీంద్రా బ్యాంక్
ప్రైవేట్ రంగానికి చెందిన కొటాక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఎంపిక చేసిన కాలపరిమితి ఎఫ్డీలపై నవంబర్ 4, 2026 నుంచి కొత్త రేట్లను అమల్లోకి తెచ్చింది. రూ. 3 కోట్ల కంటే తక్కువ ఉన్న డిపాజిట్లకు ఇవి వర్తిస్తాయి.
సాధారణ పౌరులకు: 2 ఏళ్ల నుంచి 3 ఏళ్లలోపు కాలపరిమితి ఉన్న ఎఫ్డీలపై గరిష్టంగా 6.80% వడ్డీ లభిస్తుంది. (ఇంతకుముందు ఇది 6.75%గా ఉండేది).
సీనియర్ సిటిజన్లకు: అదే 2 నుంచి 3 ఏళ్ల వ్యవధిపై గరిష్టంగా 7.55% వడ్డీ అందిస్తున్నారు. (గతంలో ఇది 7.25% మాత్రమే ఉండేది).
|బ్యాంకు
|సాధారణ కస్టమర్లకు అత్యధిక వడ్డీ
|సీనియర్ సిటిజెన్లకు వడ్డీ
|టెన్యూర్
|కొటాక్ మహీంద్రా
|6.80%
|7.55%
|2 నుంచి 3ఏళ్లలోపు
|యాక్సిస్ బ్యాంక్
|6.60%
|7.35%
|2–10ఏళ్లు (సీనియర్లకు: 5–10ఏళ్లు)
|కెనరా బ్యాంక్
|6.75%
|7.25%
|555 రోజులు
|సూర్యోదయా ఎస్ఎఫ్బీ
|8.25%
|8.60%
|5 ఏళ్లు
|ఉత్కర్ష్ ఎస్ఎఫ్బీ
|8.10%
|8.50%
|666 రోజులు
2. యాక్సిస్ బ్యాంక్
యాక్సిస్ బ్యాంక్ అక్టోబర్ 29, 2026 నుంచే సవరించిన ఎఫ్డీ రేట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
సాధారణ పౌరులకు: 2 ఏళ్ల నుంచి 10 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలపరిమితి కలిగిన డిపాజిట్లపై గరిష్టంగా 6.60% వడ్డీ ఇస్తున్నారు.
సీనియర్ సిటిజన్లకు: 5 ఏళ్ల నుంచి 10 ఏళ్ల కాలపరిమితిపై గరిష్టంగా 7.35% వడ్డీ ఆఫర్ చేస్తున్నారు.
3. కెనరా బ్యాంక్
ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ కెనరా బ్యాంక్ రూ. 3 కోట్ల లోపు ఉన్న రీటైల్ టర్మ్ డిపాజిట్లపై నవంబర్ 2, 2026 నుంచి కొత్త రేట్లను అమలు చేస్తోంది.
555 రోజుల స్పెషల్ ఎఫ్డీ: సాధారణ వినియోగదారులకు గరిష్టంగా 6.75% వడ్డీ లభిస్తుండగా, సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.25% వడ్డీ లభిస్తుంది.
444 రోజుల స్పెషల్ ఎఫ్డీ: సాధారణ పౌరులకు 6.65%, సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.15% వడ్డీ కేటాయించారు.
2 ఏళ్ల నుంచి 10 ఏళ్ల ఎఫ్డీలు: సాధారణ పౌరులకు 6.25%, సీనియర్ సిటిజన్లకు 6.75% వడ్డీ అందుతుంది.
4. సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్
డిపాజిటర్లకు అత్యధిక రాబడిని అందిస్తున్న బ్యాంకుల్లో సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ మొదటి వరుసలో ఉంది. అక్టోబర్ 30, 2026 నుంచి ఈ కొత్త రేట్లు అమల్లోకి వచ్చాయి.
5 ఏళ్ల కాలపరిమితి (గరిష్ట వడ్డీ): సాధారణ పౌరులకు ఏకంగా 8.25% వడ్డీ, సీనియర్ సిటిజన్లకు రికార్డు స్థాయిలో 8.60% వడ్డీ అందిస్తున్నారు.
30 నెలల డిపాజిట్: సాధారణ పౌరులకు 8.10%, సీనియర్ సిటిజన్లకు 8.25% వడ్డీ లభిస్తుంది.
18 నెలల ఎఫ్డీ: సాధారణ పౌరులకు 8.01%, సీనియర్ సిటిజన్లకు 8.16% వడ్డీ ఇస్తున్నారు.
5. ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్
ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ నవంబర్ 1, 2026 నుంచి సవరించిన నూతన రేట్లను వర్తింపజేస్తోంది.
666 రోజుల స్పెషల్ ఎఫ్డీ: ఈ ప్రత్యేక కాలపరిమితి కలిగిన ఎఫ్డీపై సాధారణ వినియోగదారులకు 8.10% గరిష్ట వడ్డీ ఇస్తుండగా, సీనియర్ సిటిజన్లకు 8.50% అదనపు వడ్డీ అందిస్తున్నారు.
తమ వద్ద ఉన్న మిగులు నిధులను వివిధ కాలపరిమితుల్లో బెంచ్ మార్క్ రేట్లను పరిశీలించి డిపాజిట్ చేసుకోవడం ద్వారా గరిష్ఠ వడ్డీ రాబడిని పొందవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More