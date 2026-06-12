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    మమతా బెనర్జీపై ఎఫ్‌ఐఆర్: పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం

    ఎన్నికల ప్రచారంలో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీపై కోల్‌కతా పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తూ, మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేలా మాట్లాడారంటూ నమోదైన ఈ కేసు బెంగాల్ రాజకీయాల్లో వేడి పుట్టిస్తోంది.

    Published on: Jun 12, 2026 8:48 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో మతపరమైన, వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) అధినేత్రి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీపై కోల్‌కతా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కోల్‌కతా సెంట్రల్ డివిజన్ పరిధిలోని హేర్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో జూన్ 7న మధ్యాహ్నం 3:45 గంటలకు ఈ ఎఫ్‌ఐఆర్ (FIR) నమోదైనట్లు ఏఎన్‌ఐ (ANI) వార్తా సంస్థ జూన్ 12న వెల్లడించింది. భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని సెక్షన్లు 196(1), 351(2), 352 కింద పోలీసులు ఈ కేసును నమోదు చేశారు.

    మమతా బెనర్జీపై ఎఫ్‌ఐఆర్: పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం (Sudipta Banerjee)
    మమతా బెనర్జీపై ఎఫ్‌ఐఆర్: పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం (Sudipta Banerjee)

    ధర్నా మంచ్‌ వేదికగా వివాదాస్పద ప్రసంగం

    కోల్‌కతాలోని ఎస్ప్లానేడ్ (ధర్మతల) మెట్రో ఛానల్ సమీపంలో మార్చి 9న జరిగిన ఒక ధర్నా కార్యక్రమంలో మమతా బెనర్జీ ప్రసంగించారని ఫిర్యాదుదారుడు తుషార్ కాంతి దాస్ పేర్కొన్నారు. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సమాజంలో అశాంతిని రేకెత్తించేలా, ప్రజా శాంతికి విఘాతం కలిగించేలా ఉన్నాయని ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు. ఈ ప్రసంగం మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉండటమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు ముప్పుగా పరిణమించిందని ఆయన వాదించారు. ఎన్నికల నియమావళిని, రాజ్యాంగ సూత్రాలను ఉల్లంఘించిన మమతపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను కోరారు.

    "మాకు అందిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా చట్టపరమైన నిబంధనల ప్రకారం కేసు నమోదు చేశాం. ఆమె ప్రసంగంలోని అన్ని అంశాలను, ఏ సందర్భంలో ఆ వ్యాఖ్యలు చేశారనే కోణంలో సమగ్రంగా విచారిస్తున్నాం" అని ఒక సీనియర్ పోలీస్ అధికారి తెలిపారు.

    ప్రస్తుతం ఈ కేసు ప్రాథమిక విచారణ దశలో ఉందని, ఆధారాలను సేకరిస్తున్నామని పోలీసులు వెల్లడించారు.

    రాజకీయ విమర్శల పర్వం

    బెంగాల్‌లో ఎన్నికల తదనంతర రాజకీయ వాతావరణం ఇప్పటికే హీటెక్కి ఉండగా, తాజా ఎఫ్‌ఐఆర్ ఈ వేడిని మరింత పెంచింది. చట్టబద్ధమైన పాలనను కాపాడటానికి, ఎన్నికల పారదర్శకతను రక్షించడానికి ఈ కేసు నమోదు కావడం అవసరమేనని ప్రతిపక్షాలు సమర్థిస్తున్నాయి.

    అయితే, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఈ ఆరోపణలను పూర్తిగా తిరస్కరించింది. తమ పార్టీ నాయకత్వాన్ని రాజకీయంగా వేధించడానికే ఈ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను అస్త్రంగా వాడుకుంటున్నారని, ఇది ముమ్మాటికీ రాజకీయ ప్రేరేపిత కేసేనని టీఎంసీ కొట్టిపారేసింది.

    'నాకంటే చెడ్డవాడు ఉండడు': సీఎం సువేందు అధికారి హెచ్చరిక

    బెంగాల్‌లో ఇటీవల జరిగిన అధికార మార్పిడి తర్వాత శాంతిభద్రతలపై ప్రభుత్వం గట్టి నిఘా పెట్టింది. కేంద్రంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రాష్ట్ర బీజేపీ నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో ఆస్తుల ధ్వంసం, పోలీసులపై దాడులను సహించేది లేదని ఆయన తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించారు. హింసకు పాల్పడే అసాంఘిక శక్తులపై తమ ప్రభుత్వం 'జీరో టాలరెన్స్' విధానాన్ని అవలంబిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

    గత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలనకు, తమ ప్రస్తుత పాలనకు ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని వివరిస్తూ, ప్రజల రక్షణ, మత సామరస్యాన్ని కాపాడటమే తమ ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యతని సీఎం పేర్కొన్నారు.

    "మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి, కానీ వాటిని ఇనుప హస్తంతో అణచివేశాం. ఇలాంటి అశాంతిని, గూండాయిజాన్ని అస్సలు కొనసాగనివ్వం. ఒకవేళ ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ పునరావృతమైతే, నాకంటే చెడ్డవాడు మరొకడు ఉండడు. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే వారిపై అత్యంత కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి" అని ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/మమతా బెనర్జీపై ఎఫ్‌ఐఆర్: పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం
    Home/News/మమతా బెనర్జీపై ఎఫ్‌ఐఆర్: పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం
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