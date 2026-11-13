పాలు, పెరుగు, పనీర్ ప్యాకెట్లపై కొత్త లోగో.. ఎప్పటి నుంచంటే?
పాలు, పాల ఉత్పత్తులను వినియోగదారులు సులభంగా గుర్తించేందుకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2028 జులై 1 నుంచి పాలు, పెరుగు, పనీర్ ప్యాకెట్లపై నీలం, తెలుపు రంగు చుక్క లోగోను తప్పనిసరి చేసింది. కొత్త నిబంధనలు, లోగో కొలతల పూర్తి వివరాలు ఇవి.
సూపర్ మార్కెట్లకు లేదా కిరాణా దుకాణాలకు వెళ్లినప్పుడు రకరకాల బ్రాండ్ల పాల ఉత్పత్తులలో అసలైన పాల పదార్థాలను గుర్తించడం కొన్నిసార్లు వినియోగదారులకు గందరగోళంగా మారుతోంది. ఈ సమస్యకు చెక్ పెడుతూ భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై పాలు, పెరుగు, పనీర్ సహా అన్ని రకాల పాల ఉత్పత్తుల ప్యాకెట్లపై ఒకే రకమైన గుర్తింపు లోగోను తప్పనిసరి చేసింది. నీలం రంగు చతురస్రం (బ్లూ స్క్వేర్) మధ్యలో తెలుపు రంగు చుక్క (వైట్ డ్రాప్లెట్) ఉండే ఈ కొత్త లోగో 2028 జులై 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి రానుంది.
కొనుగోలు సమయంలో వినియోగదారులు పాల ఉత్పత్తులను తక్షణమే గుర్తించేందుకు, అన్ని బ్రాండ్ల ఆహార లేబులింగ్లో ఒకే విధమైన ప్రమాణాలు ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం దోహదపడుతుంది. పాల ఉత్పత్తుల నియంత్రణ గుర్తింపుపై వినియోగదారుల్లో అవగాహన పెంచేందుకే ఈ చిహ్నాన్ని తీసుకొచ్చినట్లు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అధికారులు తెలిపారని 'ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా' (టీఓఐ) తన కథనంలో పేర్కొంది. ఈ లోగో వల్ల కొనుగోలుదారులు ప్యాకెట్లపై ఉండే ఉత్పత్తి వివరాలను మరింత సులభంగా గుర్తించి అర్థం చేసుకోగలరని అధికారులు వివరించారు.
గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. అమలు ఎప్పటి నుంచంటే?
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నవంబర్ 9న గెజిట్లో ప్రచురించిన 'ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ (లేబులింగ్ అండ్ డిస్ప్లే) సెకండ్ అమెండ్మెంట్ రెగ్యులేషన్స్, 2026' ద్వారా ఈ కొత్త నిబంధనను ప్రవేశపెట్టింది. 2020 నాటి లేబులింగ్, డిస్ప్లే నిబంధనలకు సవరణలు చేస్తూ ఈ తాజా ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. అయితే, తయారీ సంస్థలు తమ ప్యాకేజింగ్ను మార్చుకునేందుకు తగిన సమయం ఇస్తూ 2028 జులై 1 వరకు గడువు విధించింది.
సవరించిన నిబంధనల ప్రకారం పాలు, పాల ఉత్పత్తులతో పాటు కాంపోజిట్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ (పాల మిశ్రమ ఉత్పత్తులు) ప్యాకేజింగ్పైనా ఈ ప్రామాణిక లోగోను తప్పనిసరిగా ముద్రించాలి. మనం నిత్యం వినియోగించే పెరుగు, పనీర్ వంటి పాల ఉత్పత్తుల ప్యాకెట్లపైనా ఈ కొత్త గుర్తు స్పష్టంగా కనిపించనుంది.
కొత్త లోగో ఎలా ఉంటుంది? కొలతల నిబంధనలు ఇవే..
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ రూపొందించిన ఈ గుర్తింపు చిహ్నంలో నీలం రంగు చతురస్రాకారపు బ్యాక్గ్రౌండ్పై తెల్లటి పాల చుక్క ఆకృతి ఉంటుంది. ప్యాకేజింగ్ ముందు భాగంలోని ప్రధాన ప్రదర్శన స్థలం (ప్రిన్సిపల్ డిస్ప్లే ప్యానెల్) వైశాల్యాన్ని బట్టి ఈ లోగో కనీస పరిమాణం ఎంత ఉండాలో నియంత్రణ సంస్థ స్పష్టమైన కొలతలను నిర్దేశించింది.
నీలం రంగు చతురస్రానికి ఉండాల్సిన కనీస కొలతలు ఇలా ఉన్నాయి:
- 6 మిల్లీమీటర్లు (mm): ప్రధాన డిస్ప్లే ప్యానెల్ వైశాల్యం 100 చదరపు సెంటీమీటర్ల వరకు ఉండే చిన్న ప్యాకెట్లకు.
- 8 మిల్లీమీటర్లు (mm): ప్యానెల్ వైశాల్యం 100 చదరపు సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువగా ఉండి, 500 చదరపు సెంటీమీటర్ల వరకు ఉండే ప్యాకెట్లకు.
- 12 మిల్లీమీటర్లు (mm): ప్యానెల్ వైశాల్యం 500 చదరపు సెంటీమీటర్లు దాటి, 2,500 చదరపు సెంటీమీటర్ల వరకు ఉండే ప్యాకెట్లకు.
- 16 మిల్లీమీటర్లు (mm): ప్యానెల్ వైశాల్యం 2,500 చదరపు సెంటీమీటర్ల కంటే పెద్దదిగా ఉండే ప్యాకెట్లకు.
నీలం రంగు చతురస్రం లోపల ఉండే తెలుపు రంగు చుక్కకు కూడా కనీస కొలతలను ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఖరారు చేసింది. 6 మి.మీ. లోగోలో తెలుపు చుక్క కనీస ఎత్తు 4.56 మి.మీ., వెడల్పు 3 మి.మీ. ఉండాలి. 8 మి.మీ. లోగోలో ఈ చుక్క కొలతలు 6.08 మి.మీ. ఎత్తు, 4 మి.మీ. వెడల్పుతో ఉండాలి. పెద్ద ప్యాకెట్ల విషయానికొస్తే.. 12 మి.మీ. లోగోలో చుక్క పరిమాణం 9.12 మి.మీ. x 6 మి.మీ.గా, 16 మి.మీ. లోగోలో 12.16 మి.మీ. x 8 మి.మీ.గా ఉండాలని నిబంధనల్లో స్పష్టం చేసింది.
ప్రత్యేక లోగో వెనుక అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి?
వినియోగదారులు షాపింగ్ చేసేటప్పుడు పాలు, పాల ఆధారిత ఉత్పత్తులను కంటిచూపుతోనే ఇట్టే గుర్తుపట్టేలా ఒక స్పష్టమైన దృశ్యమాన సంకేతాన్ని (విజువల్ మార్కర్) అందించడమే ఈ కొత్త లోగో ప్రధాన లక్ష్యం. వేర్వేరు బ్రాండ్లు, విభిన్న ప్యాకేజింగ్ రకాలన్నింటిపైనా ఒకే రకమైన గుర్తింపు చిహ్నం ఉండటం వల్ల కొనుగోలుదారులకు ఎంతో వెసులుబాటు కలుగుతుంది. దీనివల్ల ఉత్పత్తులను గుర్తించడం సులభం కావడంతో పాటు, వాటి లేబులింగ్ వివరాలను త్వరగా పరిశీలించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది.
2025 ముసాయిదా ప్రతిపాదనల తర్వాతే తుది నిర్ణయం
లేబులింగ్ నిబంధనల్లో మార్పులు చేస్తూ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ 2025 ఫిబ్రవరిలోనే ఒక ముసాయిదా ప్రతిపాదనను (డ్రాఫ్ట్ ప్రపోజల్) విడుదల చేసింది. దీనిపై పాల పరిశ్రమ వర్గాలు, వినియోగదారులు, ఇతర భాగస్వాముల నుంచి అభిప్రాయాలు, అభ్యంతరాలు, సూచనలను స్వీకరించింది. సంప్రదింపుల ప్రక్రియలో అందిన అన్ని విజ్ఞప్తులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే తాజా తుది నిబంధనలను నోటిఫై చేసినట్లు నియంత్రణ సంస్థ వెల్లడించింది.
2028 జులై 1 నుంచి కొత్త నిబంధనలు తప్పనిసరి కానున్న నేపథ్యంలో, డెయిరీ ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థలు ఆ గడువులోగా తమ ప్యాకేజింగ్ డిజైన్లను మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. నిర్దేశించిన కొలతల ప్రకారం నీలం-తెలుపు రంగు చుక్క లోగోను ప్యాకెట్లపై ముద్రించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More