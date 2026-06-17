స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్: గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నుంచి ముడి చమురు ధరల వరకు.. ఈరోజు మార్కెట్ను ప్రభావితం చేసే 8 అంశాలు
భారత స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం ఫ్లాట్ నుంచి పాజిటివ్ నోట్తో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. యూఎస్-ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందం, గ్లోబల్ మార్కెట్ల మిశ్రమ సంకేతాలు, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల్లో మార్పులు ఈరోజు మార్కెట్ దిశను నిర్ణయించనున్నాయి.
మార్కెట్ను ప్రభావితం చేసే 8 కీలక అంశాలు ఇక్కడ చూడొచ్చు.
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty): గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 24,032 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ముగింపు కంటే దాదాపు 31 పాయింట్ల ప్రీమియంతో ఉండటంతో, మార్కెట్ ఫ్లాట్-టు-పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ఏషియన్ మార్కెట్లు: వాల్ స్ట్రీట్ మిశ్రమ ఫలితాల ప్రభావంతో ఆసియా మార్కెట్లు బుధవారం నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. జపాన్ నిక్కీ (Nikkei) 0.20% క్షీణించగా, దక్షిణ కొరియా కోస్పి (Kospi) 1.02% పడిపోయింది.
వాల్ స్ట్రీట్ (Wall Street): యూఎస్ మార్కెట్లు మిశ్రమంగా ముగిశాయి. టెక్నాలజీ స్టాక్స్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి కారణంగా నాస్డాక్ (Nasdaq) 1.15% పడిపోగా, డౌ జోన్స్ (Dow Jones) లాభపడింది. ముఖ్యంగా ఎన్విడియా, ఏఎండీ (AMD), ఇంటెల్ వంటి టెక్ షేర్లు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి.
యూఎస్-ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందం: ఇరాన్-యూఎస్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం దిశగా జరుగుతున్న చర్చలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇరాన్ చమురు విక్రయాలు, 300 బిలియన్ డాలర్ల అభివృద్ధి నిధి వంటి అంశాలు ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా ఉన్నాయి.
క్రూడ్ ఆయిల్ (Crude Oil): ఇరాన్ యుద్ధం ముగింపు, హార్ముజ్ జలసంధి పునఃప్రారంభంపై ఇన్వెస్టర్లు అంచనాలు వేస్తున్నారు. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 0.49% పెరిగి 79.35 డాలర్లకు, డబ్ల్యూటీఐ (WTI) 0.51% పెరిగి 76.44 డాలర్లకు చేరాయి.
బంగారం ధరలు: ద్రవ్యోల్బణ భయాలు తగ్గడం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీ సమావేశం కోసం ఇన్వెస్టర్లు వేచి చూడటంతో బంగారం ధరలు వరుసగా ఐదో రోజు లాభపడ్డాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.4% పెరిగి 4,348.93 డాలర్లకు చేరింది.
జపాన్ వాణిజ్య లోటు: మే నెలలో జపాన్ ఎగుమతులు 17% పెరిగాయి, అయితే దిగుమతులు కూడా పెరగడంతో జపాన్ 378.7 బిలియన్ యెన్ల వాణిజ్య లోటును నమోదు చేసింది.
డాలర్ ఇండెక్స్: యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ కొత్త నిర్ణయాల కోసం వేచి చూస్తున్న తరుణంలో డాలర్ స్వల్పంగా బలహీనపడి 99.53 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
గత ట్రేడింగ్ సెషన్ హైలైట్స్
మంగళవారం భారతీయ మార్కెట్లు వరుసగా మూడో రోజూ లాభాల్లో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 544 పాయింట్లు (0.71%) పెరిగి 76,808 వద్ద, నిఫ్టీ 135 పాయింట్లు (0.57%) పెరిగి 23,989 వద్ద ముగిశాయి. జియోపాలిటికల్ పరిస్థితులు మెరుగుపడటం, విదేశీ పెట్టుబడులు పెరగడం మార్కెట్లకు కలిసివచ్చాయి.
(గమనిక: ఇది కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More