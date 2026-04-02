గిఫ్ట్ నిఫ్టీ పతనం, ట్రంప్ హెచ్చరికలు: మార్కెట్లను శాసిస్తున్న 8 అంశాలు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో గురువారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యేలా కనిపిస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 300 పాయింట్ల నష్టాన్ని చూపిస్తోంది. రాత్రికి రాత్రే మారిన 8 కీలక అంశాలు ఇవే.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు గురువారం నాడు భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్తో యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీశాయి. ఇరాన్పై రాబోయే రెండు మూడు వారాల పాటు అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని, దాడులను ఉధృతం చేస్తామని ట్రంప్ ప్రకటించడం మార్కెట్ వర్గాల్లో ఒక్కసారిగా ఆందోళన రేకెత్తించింది.
దీని ప్రభావం మన మార్కెట్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) ప్రస్తుతం 22,500 స్థాయిల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది మునుపటి ముగింపుతో పోలిస్తే దాదాపు 300 పాయింట్ల భారీ డిస్కౌంట్ను సూచిస్తోంది. అంటే ఈరోజు భారత మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో (గ్యాప్ డౌన్) ప్రారంభం కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
అయితే బుధవారం నాడు మన మార్కెట్లు రెండు రోజుల నష్టాల తర్వాత భారీ లాభాలతో ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే. సెన్సెక్స్ 1,186.77 పాయింట్లు (1.65%) పెరిగి 73,134.32 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 50 సూచీ 348 పాయింట్లు (1.56%) ఎగబాకి 22,679.40 వద్ద స్థిరపడింది.
"నిన్నటి రికవరీ ఇలాగే కొనసాగడం అనేది పశ్చిమ ఆసియా ఉద్రిక్తతలు ఎంతమేర తగ్గుతాయనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడి పరిణామాలకు మార్కెట్లు చాలా సున్నితంగా స్పందిస్తాయి. ముడి చమురు ధరల్లో స్థిరత్వం, కరెన్సీ ట్రెండ్స్, సంస్థాగత పెట్టుబడుల ప్రవాహం వంటివి మార్కెట్ నిలదొక్కుకోవడానికి ఎంతో ముఖ్యం," అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ ఖేమ్కా విశ్లేషించారు.
రాత్రికి రాత్రే గ్లోబల్ మార్కెట్లో చోటు చేసుకున్న 8 కీలక పరిణామాలు ఇవే:
1. ఆసియా మార్కెట్ల పరిస్థితి
అమెరికా మార్కెట్ల సానుకూల సంకేతాలతో గురువారం ఉదయం ఆసియా మార్కెట్లు లాభాల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. అమెరికా ఇరాన్ యుద్ధం నుంచి త్వరలోనే బయటపడే అవకాశం ఉందన్న ఆశలు మార్కెట్లకు ఊతమిచ్చాయి. జపాన్ నిక్కీ 225 సూచీ 0.78 శాతం పెరిగింది. అలాగే అక్కడి టోపిక్స్ సూచీ 1.01 శాతం లాభపడింది. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోస్పి 1.33 శాతం, కోస్డాక్ 1.14 శాతం చొప్పున పెరిగాయి. హాంకాంగ్ హ్యాంగ్సెంగ్ ఇండెక్స్ కూడా స్వల్ప లాభాల దిశగా పయనిస్తోంది.
2. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాలు
సింగపూర్లోని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ భారతీయ సూచీలకు భారీ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది. దాదాపు 300 పాయింట్ల మేర తక్కువగా 22,500 స్థాయిల వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండటం దేశీయ ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
3. వాల్ స్ట్రీట్ అప్డేట్
ఇరాన్తో యుద్ధం త్వరలోనే ముగియవచ్చన్న ట్రంప్ సంకేతాలతో బుధవారం అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ముగిశాయి. డౌ జోన్స్ 0.48 శాతం లాభపడి 46,565.74 కు చేరగా, ఎస్ అండ్ పీ 500 సూచీ 0.72 శాతం పెరిగి 6,575.32 వద్ద ముగిసింది. నాస్డాక్ కూడా 1.16 శాతం ఎగబాకి 21,840.95 కు చేరింది. ఎన్విడియా, టెస్లా, ఆల్ఫాబెట్ వంటి దిగ్గజాల షేర్లు పెరిగాయి. ఇంటెల్ షేర్లు ఏకంగా 8.8 శాతం పుంజుకోగా.. నైక్ షేర్లు మాత్రం 15.5 శాతం కుప్పకూలాయి.
4. ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు
వచ్చే 2 నుంచి 3 వారాల్లో ఇరాన్పై తీవ్ర స్థాయిలో దాడులు చేస్తామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. తమ కీలక వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలు దాదాపు పూర్తయ్యాయని, త్వరలోనే ఇరాన్ లో తమ పని ముగిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. యుద్ధంపై ట్రంప్ ఇచ్చిన ఈ సందేశాలు మార్కెట్ వర్గాల్లో భయాందోళనలు రేకెత్తించాయి.
5. జపాన్ బాండ్ యీల్డ్స్
జపాన్ 10 ఏళ్ల ప్రభుత్వ బాండ్ల యీల్డ్స్ పెరిగాయి. వరుసగా మూడు రోజులు క్షీణించిన తర్వాత ఈ యీల్డ్ 1 బేసిస్ పాయింట్ పెరిగి 2.310 శాతానికి చేరింది. ఐదేళ్ల బాండ్ యీల్డ్ 1.5 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 1.745 శాతంగా నమోదైంది.
6. ముడి చమురు ధరల్లో మంట
ట్రంప్ వ్యాఖ్యల అనంతరం చమురు మార్కెట్ లో మళ్లీ కదలిక వచ్చింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 1.45 శాతం పెరిగి బ్యారెల్ కు 103 డాలర్లకు చేరింది. అమెరికా డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 0.91 శాతం పెరిగి 101.34 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
7. పెరిగిన బంగారం ధర
అమెరికా డాలర్ కాస్త బలహీనపడటం, యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుతాయన్న ఆశలతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర రెండు వారాల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.7 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,790.29 డాలర్లకు చేరింది. మార్చి 19 తర్వాత బంగారం ఈ స్థాయిని తాకడం ఇదే తొలిసారి. వెండి ధర కూడా 0.7 శాతం పెరిగి 75.62 డాలర్ల వద్ద ఉంది.
8. డాలర్ ఇండెక్స్ స్థిరత్వం
ప్రపంచంలోని ప్రధాన కరెన్సీల కదలికలు గురువారం పెద్దగా లేవు. బుధవారం 0.3 శాతం పతనమైన డాలర్ ఇండెక్స్, గురువారం 99.56 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. జపాన్ యెన్ 158.64 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, యూరో 1.1592 డాలర్లు, స్టెర్లింగ్ పౌండ్ 1.3308 డాలర్ల వద్ద పెద్దగా మార్పు లేకుండా ఉన్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ఈరోజు భారత మార్కెట్లు ఎందుకు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది?
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్పై దాడులు తీవ్రం చేస్తామన్న వ్యాఖ్యల వల్ల సెంటిమెంట్ దెబ్బతిన్నది. దీనికి తోడు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 300 పాయింట్ల నష్టాన్ని చూపిస్తుండటంతో దేశీయ మార్కెట్లు నష్టాలతో ఓపెన్ అయ్యేలా కనిపిస్తున్నాయి.
2. ముడి చమురు ధరలు ఎందుకు పెరిగాయి?
ఇరాన్పై అమెరికా మరింత దూకుడుగా వ్యవహరిస్తుందని ట్రంప్ చేసిన తాజా ప్రకటనల వల్ల సరఫరాకు ఆటంకం కలుగుతుందనే ఆందోళనతో ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి.
3. బంగారం ధరలు ఎందుకు పుంజుకున్నాయి?
డాలర్ విలువ స్వల్పంగా తగ్గడం, భవిష్యత్తులో యుద్ధ తీవ్రత తగ్గుతుందనే సంకేతాలు ఉండటంతో బంగారం సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించి ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు. దీంతో పసిడి రెండు వారాల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిన రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.