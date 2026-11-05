ఇతరులకు ఇన్సూరెన్స్ గిఫ్ట్గా ఇస్తున్నారా? ఈ కీలక నిబంధనలు తెలుసుకోండి
మనకు నచ్చిన వారికి ఆర్థిక భద్రత కల్పించేందుకు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం చెల్లించడం మంచి ఆలోచనే. అయితే లైఫ్, హెల్త్, మోటార్ ఇన్సూరెన్స్లలో ఉండే 'ఇన్స్యూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్', కేవైసీ నిబంధనలు తెలుసుకోవడం అత్యవసరం. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలించండి.
అత్యవసర సమయంలో ఆర్థిక అండగా నిలిచే ఇన్సూరెన్స్ (భీమా) పాలసీని కొనుగోలు చేయడానికి చాలామంది వెనకాడుతుంటారు. అవగాహన లేకపోవడం లేదా నిర్లక్ష్యం వల్ల వాయిదా వేస్తుంటారు. మన కుటుంబ సభ్యులకు లేదా సహాయకులకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించేందుకు వారి తరఫున ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం చెల్లించడం ఒక ఉత్తమమైన మార్గం. అయితే, మరొకరి ప్రీమియం చెల్లించడం అంత సులభం కాదు. చెల్లించే వ్యక్తికి, పాలసీదారునికి మధ్య ఉన్న సంబంధం, నిధుల మూలం ఆధారంగా లైఫ్, హెల్త్, మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ రౌండ్లలో వేర్వేరు నిబంధనలు ఉంటాయి.
ప్రీమియం ఎవరు చెల్లించవచ్చు? 'ఇన్స్యూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్' అంటే ఏమిటి?
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉత్పత్తులను బట్టి ఈ నిబంధనలు మారుతాయి. కేవలం ప్రీమియం చెల్లిస్తామన్న కారణంతో మరొకరి పేరు మీద టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడానికి వీలుండదు. అయితే జీవిత భాగస్వాముల (భార్యాభర్తలు) విషయంలో మినహాయింపు ఉంటుంది.
"ఇంటిపట్టున ఉండే గృహిణులకు భర్త ఆర్థిక ప్రాతిపదికన అదనపు కవరేజ్ పొందేలా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు జాయింట్ టర్మ్ పాలసీలను అందిస్తాయి. ఇందులో ప్రీమియంను భర్త చెల్లిస్తారు. అండర్రైటింగ్ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా గృహిణులకు నిర్దిష్ట పరిమితి వరకు ప్రత్యేక పాలసీలను కూడా ఇస్తారు" అని హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సెగ్మెంట్స్ గ్రూప్ హెడ్ అనీష్ ఖన్నా వివరించారు.
రక్తసంబంధీకులు కాకుండా ఇతరుల విషయంలో స్పష్టమైన 'ఇన్స్యూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్' (Insurable Interest) నిరూపితమైతేనే థర్డ్ పార్టీ ప్రీమియం చెల్లింపునకు అనుమతిస్తారు. ఇన్స్యూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే.. ఒక వ్యక్తి మరణం వల్ల పాలసీదారునికి లేదా ప్రీమియం చెల్లించే వ్యక్తికి నిజమైన ఆర్థిక లేదా మానసిక నష్టం జరుగుతుందని నిరూపించడం. ఒకరి మరణం నుంచి మరొకరు ఆర్థికంగా లాభపడకుండా చూసేందుకు ఈ నిబంధనను అమలు చేస్తారు.
కుటుంబ సభ్యులు, ఇతరుల విషయంలో నిబంధనలు
తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు, జీవిత భాగస్వాములు ఒకరిపై ఒకరు ఇన్స్యూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఉంటారు. అయితే తోబుట్టువులకు (అన్నదమ్ములు, అక్కచెల్లెళ్ళు) కేవలం రక్తసంబంధం ఉన్నంత మాత్రాన ఈ వెసులుబాటు లభించదు. "తల్లిదండ్రులు లేని పక్షంలో, ఒక తోబుట్టువు మరొకరిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రమే దీనికి అనుమతిస్తారు" అని బంధన్ లైఫ్ చీఫ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ మనీష్ మిశ్రా తెలిపారు.
తాతముత్తాతలు తమ మనవళ్లు, మనవరాళ్ల పేరు మీద లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవచ్చు. పిల్లలు మైనర్లుగా ఉన్నంత వరకు వారే ప్రతిపాదకులుగా (Proposer), ప్రీమియం చెల్లించేవారిగా ఉంటారు. పిల్లలకు 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత వారే పాలసీదారుగా మారుతారు.
వయసొచ్చిన పిల్లల తరఫున తల్లిదండ్రులు ప్రీమియం చెల్లించాలనుకుంటే.. మొదటి ప్రీమియంను పాలసీదారుడి (పిల్లల) బ్యాంక్ ఖాతా నుంచే చెల్లించడం ఉత్తమం. ఆ తర్వాత ప్రీమియంలను తల్లిదండ్రులు చెల్లించవచ్చు. అత్తమామలు, అల్లుడు/కోడలు విషయంలో ఇన్స్యూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్ నేరుగా వర్తించనప్పటికీ, కంపెనీలు ప్రత్యేక సందర్భాల్లో అనుమతి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
స్నేహితులు లేదా ఇంటి పనివారి విషయంలో ప్రీమియం చెల్లించాలంటే.. వారు ఎందుకు ప్రీమియం చెల్లిస్తున్నారో స్పష్టమైన కారణంతో పాటు ఇన్స్యూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్ను (ఉదాహరణకు యజమాని-ఉద్యోగి సంబంధం) నిరూపించాల్సి ఉంటుంది. పొరపాటున వేరొకరి ప్రీమియం చెల్లిస్తే, యాంటీ మనీ లాండరింగ్ (ఎఎంఎల్) నిబంధనల ప్రకారం విచారణ ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.
హెల్త్, మోటార్ ఇన్సూరెన్స్లో నిబంధనలు & పన్ను మినహాయింపులు
హెల్త్, మోటార్ ఇన్సూరెన్స్లలో కూడా థర్డ్ పార్టీ చెల్లింపులపై కఠిన తనిఖీలు ఉంటాయి. ప్రీమియం చెల్లించే వ్యక్తి కేవైసీ (KYC), గుర్తింపు వివరాలను సేకరిస్తామని బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ చీఫ్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ అమర్నాథ్ సక్సేనా తెలిపారు. బ్యాంకింగ్ రికార్డుల ద్వారా నిధుల మూలాన్ని ట్రాక్ చేయడం సాధ్యం కాకపోయినా లేదా ఇద్దరి మధ్య సంబంధం స్పష్టంగా లేకపోయినా (ఉదాహరణకు స్నేహితుడు మరో స్నేహితుడికి చెల్లించడం) చెల్లింపులను తిరస్కరిస్తారు.
ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ హెల్త్ పాలసీ ద్వారా భార్య/భర్త, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు, అత్తమామలను కవర్ చేస్తూ ప్రధాన పాలసీదారుడిగా ప్రీమియం చెల్లించవచ్చు.
నివా బూపా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఎఫ్ఓ విశ్వనాథ్ మహేంద్ర మాట్లాడుతూ.. స్నేహితులు లేదా సహాయకుల తరఫున ప్రీమియం చెల్లించే వెసులుబాటు ఉన్నప్పటికీ, చెల్లించే వ్యక్తికి ఎటువంటి పన్ను మినహాయింపులు (Tax Exemptions) లభించవని స్పష్టం చేశారు. పాలసీ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలం ఇన్సూర్ చేసిన వ్యక్తికి లేదా నామినీకి మాత్రమే దక్కుతాయి.
గిఫ్ట్ కార్డ్లు & ప్రభుత్వ భద్రతా పథకాలు
నేరుగా డబ్బులు ఇచ్చే కంటే ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలుకు మాత్రమే ఉపయోగపడేలా 'కవర్ ష్యూర్' (CoverSure) అనే సంస్థ ప్రత్యేక గిఫ్ట్ కార్డ్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. రూ. 100 నుంచి రూ. 10,000 వరకు రీచార్జ్ చేసుకునే ఈ కార్డ్ ద్వారా ఏ రకమైన ఇన్సూరెన్స్ అయినా కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా రెన్యూవల్ చేసుకోవచ్చు.
ఇంటి పనివారు, ఇతర సహాయకులకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించాలనుకునే వారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సబ్సిడీ భీమా పథకాలలో వారిని చేర్పించవచ్చు:
ప్రధాన మంత్రి జీవన్ జ్యోతి భీమా యోజన (PMJJBY): ఏ కారణం చేతనైనా మరణిస్తే రూ. 2 లక్షల జీవిత భీమా లభిస్తుంది. దీని వార్షిక ప్రీమియం రూ. 436.
ప్రధాన మంత్రి సురక్ష భీమా యోజన (PMSBY): ప్రమాద భీమా పథకం. ప్రమాదవశాత్తు మరణించినా లేదా పూర్తి వైకల్యం వచ్చినా రూ. 2 లక్షలు, పాక్షిక వైకల్యానికి రూ. 1 లక్ష లభిస్తుంది. వార్షిక ప్రీమియం కేవలం రూ. 20 మాత్రమే.
ఆయుష్మాన్ భారత్ (AB PM-JAY): అర్హులైన కుటుంబాలకు ఏడాదికి రూ. 5 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్య సదుపాయం లభిస్తుంది. 70 ఏళ్లు పైబడిన సీనియర్ సిటిజన్లందరికీ ఆదాయంతో సంబంధం లేకుండా 'ఆయుష్మాన్ వయ వందన యోజన' ద్వారా ఇదే కవరేజ్ అందుతోంది.
మనవారికి ఇన్సూరెన్స్ బహుమతిగా ఇవ్వడం మంచి నిర్ణయమే అయినప్పటికీ, ప్రీమియం చెల్లించే ముందు ఆయా కంపెనీల నిబంధనలు, అవసరమైన పత్రాలను సరిచూసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More