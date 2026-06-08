ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8.5 కోట్ల ఉద్యోగుల కొరత: భారత ఇంజనీర్లకు గొప్ప అవకాశం
2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8.5 కోట్ల మంది సాంకేతిక నిపుణుల కొరత ఏర్పడనుంది. దేశీయంగా ఉద్యోగ మార్కెట్ మందగించిన నేపథ్యంలో, విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి అంతర్జాతీయ ప్యాకేజీలు అందుకోవడానికి భారతీయ విద్యార్థులు మొగ్గు చూపుతున్నారని ప్రాడిజీ ఫైనాన్స్ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది.
లండన్: విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థుల ఆలోచనల్లో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. భారత్, అమెరికా, బ్రిటన్, జర్మనీ దేశాల్లో ఇటీవలి విద్యా సంవత్సర ట్రెండ్స్ గమనిస్తే.. ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులంతా స్టెమ్ (STEM- సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథ్స్) కోర్సుల వైపు, ప్రధానంగా ఇంజనీరింగ్ పీజీ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. టెక్నాలజీ అనేది ఇప్పుడు కేవలం ఒక ట్రెండ్ కాదు, రాబోయే తరం భవిష్యత్తును శాసించే దిక్సూచిగా మారింది.
భారతదేశంలో అద్భుతమైన ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, స్థానిక ఉద్యోగ మార్కెట్ అందుకు అనుగుణంగా వృద్ధి చెందడం లేదు. 1,000 కంటే ఎక్కువ కార్పొరేట్ సంస్థల అభిప్రాయాలతో రూపొందించిన 'ఇండియా స్కిల్స్ రిపోర్ట్ 2026' దేశీయ మార్కెట్లోని వాస్తవాలను కళ్లముందుంచింది.
కంపెనీలన్నీ ప్రస్తుతం అనుభవజ్ఞులైన మిడ్-లెవెల్ ఉద్యోగుల కోసమే చూస్తున్నాయి. చివరికి ఉత్పాదక (Manufacturing) రంగంలోనూ ఫ్రెషర్స్ నియామకాలు కేవలం 5 శాతానికి పడిపోయాయి. దీంతో అంతర్జాతీయ అర్హతలు, ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు లేని సాధారణ గ్రాడ్యుయేట్లకు దేశీయంగా ఉద్యోగం సంపాదించడం ఒక సవాలుగా మారింది.
దేశీయ మార్కెట్లో పెరుగుతున్న అంతరం
ఐసిఇఎఫ్ (ICEF) మానిటర్ ఏప్రిల్ 2026 నివేదిక ప్రకారం.. భారత్లో డిగ్రీ పూర్తయిన ఏడాదిలోగా శాశ్వత వేతన ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తున్న వారు 7 శాతం కంటే తక్కువగానే ఉన్నారు. వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్న వారు కేవలం 4 శాతం లోపే కావడం ఆందోళనకరం. ఇది ప్రతిభ లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన సమస్య కాదు; కళాశాలలు అందిస్తున్న విద్యకు, పరిశ్రమల అవసరాలకు మధ్య ఉన్న అంతరమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
"AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) నైపుణ్యాలు ఇప్పుడు తప్పనిసరి అయ్యాయి. హెల్త్కేర్, కార్పొరేట్, ఫైనాన్స్.. ఇలా ప్రతి రంగంలోనూ వీటికి డిమాండ్ ఉంది. పరిశ్రమలకు క్రియేటివ్, హ్యూమన్ టాలెంట్ రెండూ అవసరమే. ఇంజనీరింగ్ లేదా సాంకేతిక రంగాలలో ఉన్నత విద్యను ఎంచుకునే విద్యార్థులు సరైన మార్గంలోనే ఉన్నారు. పోటీ ఎక్కువే ఉన్నప్పటికీ, విజయం సాధించిన వారికి లభించే గుర్తింపు, రివార్డులు కూడా అంతే ఎక్కువగా ఉంటాయి" అని ప్రాడిజీ ఫైనాన్స్ గ్లోబల్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ సోనాల్ కపూర్ విశ్లేషించారు.
అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి పొందే పీజీ లేదా ఎంబీఏ డిగ్రీలు గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడానికి కొత్త దారులుగా మారాయని సోనాల్ కపూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. కేవలం సర్టిఫికెట్ కోసమే కాకుండా, విదేశీ విద్య ద్వారా లభించే ఎక్స్పోజర్, ఆలోచనా విధానం, ఆత్మవిశ్వాసం అంతర్జాతీయ కంపెనీలను ఆకర్షిస్తాయని ఆమె తెలిపారు. మార్కెట్ గమనాన్ని ముందుగానే గుర్తిస్తున్న విద్యార్థులు ఈ దిశగా ముందడుగు వేస్తున్నారు.
దేశీయ వేతనాలు.. అంతర్జాతీయ ప్యాకేజీలు
భారత్లో బీటెక్ పూర్తి చేసిన ఫ్రెషర్ల వాస్తవ వేతనాలు కాలేజీ బ్రోచర్లలో చూపించే అంత ఆశాజనకంగా ఉండటం లేదు. గ్లాస్డోర్ ఏప్రిల్ 2026 గణాంకాల ప్రకారం.. భారత్లో బీటెక్ ఫ్రెషర్ సగటు వార్షిక వేతనం రూ. 4.5 లక్షల నుండి రూ. 8 లక్షల వరకు ఉండగా, టాప్ ప్యాకేజీలు రూ. 12.9 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తే, చిన్న కంపెనీలలో చేరే వేలాది మంది ఇంజనీర్లు ఏడాదికి కేవలం రూ. 2.5 లక్షల నుండి రూ. 3 లక్షల లోపు వేతనాలతోనే కెరీర్ ప్రారంభిస్తున్నారు.
మరోవైపు, విదేశీ బ్రాండ్ ఉన్న యూనివర్సిటీలలో చదివిన వారికి లభిస్తున్న ప్యాకేజీలు భారీగా ఉన్నాయి. నేస్ (NACE) వింటర్ 2026 శాలరీ సర్వే ప్రకారం.. అమెరికాలో ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ సగటు ప్రారంభ వేతనం 81,198 డాలర్లు (ప్రస్తుత మారకపు విలువ ప్రకారం సుమారు రూ. 67 లక్షలు) గా ఉంది. అలాగే బ్రిటన్కు చెందిన హెచ్ఇఎస్ఎ (HESA) నివేదిక ప్రకారం అక్కడ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు సగటున £31,975 (సుమారు రూ. 34 లక్షలు) వార్షిక వేతనంతో కెరీర్ ప్రారంభిస్తున్నారు. స్వదేశంలో మంచి ఉద్యోగం కోసం ఏళ్ల తరబడి వేచి చూసే విద్యార్థులు, విదేశాల్లో చదువు పూర్తి చేసిన కొన్ని నెలల్లోనే ఉన్నత స్థానాల్లో స్థిరపడుతున్నారు.
గ్లోబల్ టాలెంట్ హబ్గా భారత్
దేశీయంగా కొంత ప్రతికూలత ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలికంగా భారతీయ ఇంజనీర్ల భవిష్యత్తు ఎంతో ప్రకాశవంతంగా ఉంది. ప్రపంచానికి అవసరమైన అత్యుత్తమ నిపుణులను భారత్ అందిస్తోంది. ఈ రేసులో మహిళలు కూడా దూసుకుపోతున్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలోని స్టెమ్ (STEM) గ్రాడ్యుయేట్లలో 40 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది మహిళలే ఉండటం విశేషం.
ఇండియా స్కిల్స్ రిపోర్ట్ 2026 అంచనా ప్రకారం.. 2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8.5 కోట్ల మంది నిపుణుల కొరత ఏర్పడనుంది. అదే సమయంలో భారతదేశం 4.5 కోట్ల మంది నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులను ప్రపంచ మార్కెట్కు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. తద్వారా ప్రపంచ దేశాలకు భారత్ అతిపెద్ద టాలెంట్ హబ్గా అవతరించబోతోంది.
ఈ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మార్కెట్లో అంతర్జాతీయ స్టూడెంట్ లెండర్ అయిన 'ప్రాడిజీ ఫైనాన్స్' కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. 2007లో ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ ఇప్పటివరకు 150కి పైగా దేశాల నుండి 47,000 మందికి పైగా మాస్టర్స్ విద్యార్థులకు టాప్ యూనివర్సిటీలలో చదివేందుకు 2.6 బిలియన్ డాలర్ల నిధులను అందించింది. విద్యార్థుల ప్రస్తుత ఆర్థిక స్థితిని మాత్రమే కాకుండా, వారి భవిష్యత్తు సంపాదన సామర్థ్యాన్ని బట్టి బోర్డర్లెస్ మోడల్లో విద్యా రుణాలు అందిస్తూ రేపటి ప్రపంచ నాయకులను తీర్చిదిద్దుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: 2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతమంది నిపుణుల కొరత ఏర్పడనుంది? భారత్ పాత్ర ఏమిటి?
జవాబు: 2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8.5 కోట్ల మంది నిపుణుల కొరత ఏర్పడనుందని అంచనా. ఈ తరుణంలో భారతదేశం 4.5 కోట్ల మంది నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులను ప్రపంచానికి అందించడం ద్వారా ప్రధాన గ్లోబల్ టాలెంట్ హబ్గా మారనుంది.
ప్రశ్న 2: నివేదికల ప్రకారం భారతదేశంలో బీటెక్ ఫ్రెషర్ల సగటు వేతనాలు ఎలా ఉన్నాయి?
జవాబు: గ్లాస్డోర్ ఏప్రిల్ 2026 నివేదిక ప్రకారం, భారత్లో బీటెక్ ఫ్రెషర్ సాధారణ వేతనం రూ. 4.5 లక్షల నుండి రూ. 8 లక్షల మధ్య ఉంది. అయితే చిన్న కంపెనీలలో వేలాది మంది ఇంజనీర్లు రూ. 2.5 లక్షల నుండి రూ. 3 లక్షల ప్రారంభ వేతనంతోనే కెరీర్ మొదలుపెడుతున్నారు.
ప్రశ్న 3: అమెరికా, బ్రిటన్లలో ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ల సగటు ప్రారంభ వేతనం ఎంత?
జవాబు: 2026 నివేదికల ప్రకారం, అమెరికాలో ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ సగటు ప్రారంభ వేతనం 81,198 డాలర్లు (సుమారు రూ. 67 లక్షలు). బ్రిటన్లో సగటు ప్రారంభ వేతనం £31,975 (సుమారు రూ. 34 లక్షలు) గా ఉంది.
ప్రశ్న 4: భారతదేశంలో స్టెమ్ (STEM) కోర్సులలో మహిళల భాగస్వామ్యం ఎంత శాతం ఉంది?
జవాబు: భారతదేశంలో సాంకేతిక రంగానికి అందుతున్న ప్రోత్సాహంతో ప్రస్తుతం దేశంలోని మొత్తం స్టెమ్ (STEM) గ్రాడ్యుయేట్లలో 40 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది మహిళలే ఉన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More