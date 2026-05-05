    5 ఏళ్లలో 10 గ్రాముల బంగారం రూ. 2.15 లక్షలు? డాయిష్ బ్యాంక్ కీలక విశ్లేషణ

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు ఊహించని స్థాయికి చేరనున్నాయా? రాబోయే ఐదేళ్లలో బంగారం ధర ఏకంగా 8,000 డాలర్లకు (ప్రస్తుత భారత కరెన్సీలో 10 గ్రాములకు సుమారు రూ. 2.15 లక్షలకు పైగా) చేరుకోవచ్చని డాయిష్ బ్యాంక్ తాజా నివేదిక వెల్లడించింది.

    Published on: May 05, 2026 3:38 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయులకు బంగారం అంటే కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు, అది ఒక ఆర్థిక భరోసా. అయితే, ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు కూడా ఇదే బాటలో నడుస్తున్నాయి. డాలర్ ఆధిపత్యానికి చరమగీతం పాడుతూ, సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా పసిడిని పోగేస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలే రాబోయే కాలంలో బంగారం ధరను ఆకాశానికి తీసుకెళ్తాయని డాయిష్ బ్యాంక్ విశ్లేషించింది.

    పెరగనున్న బంగారం ధరలు

    డాలర్ వర్సెస్ గోల్డ్: మారుతున్న సమీకరణాలు

    ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి వల్ల డాలర్‌పై నమ్మకం తగ్గుతోంది. ముఖ్యంగా ఎమర్జింగ్ మార్కెట్లు (అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు) తమ విదేశీ మారక నిల్వలలో డాలర్ వాటాను తగ్గించుకుని, బంగారాన్ని పెంచుకుంటున్నాయి.

    "ఒకవేళ ఈ దేశాల విదేశీ మారక నిల్వలు 5 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయినా, వారు తమ నిల్వల్లో 40% బంగారాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే.. పసిడి ధర 8,000 డాలర్లకు చేరడం ఖాయం" అని డాయిష్ బ్యాంక్ నివేదిక స్పష్టం చేసింది. గత నాలుగేళ్లలోనే గ్లోబల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ నిల్వల్లో బంగారం వాటా రెట్టింపు అయ్యి 30 శాతానికి చేరడం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం.

    కేంద్ర బ్యాంకుల 'బంగారు' వ్యూహం

    2008 ఆర్థిక మాంద్యం తర్వాత నుంచి కేంద్ర బ్యాంకుల ధోరణిలో భారీ మార్పు వచ్చింది. గత 17 ఏళ్లలో ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ కేంద్ర బ్యాంకులు సుమారు 22.5 కోట్ల ట్రాయ్ ఔన్సుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేశాయి.

    డాలర్ 'ఆయుధీకరణ' (Weaponisation): రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం తర్వాత అమెరికా విధిస్తున్న ఆంక్షలు, ఆర్థిక వ్యవస్థను అదుపు చేసే తీరుపై చాలా దేశాల్లో ఆందోళన మొదలైంది. అందుకే తమ సంపదను కాపాడుకోవడానికి బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి.

    స్వయం ప్రతిపత్తి: రక్షణ, ఇంధన రంగాల్లో స్వయం సమృద్ధి సాధించేందుకు దేశాలు తమ పొదుపును వాడుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో కరెన్సీ విలువ పడిపోకుండా ఉండాలంటే బంగారం ఒక్కటే మార్గమని భావిస్తున్నాయి.

    చరిత్ర పునరావృతమవుతుందా?

    1990ల కాలానికి ముందు గ్లోబల్ రిజర్వుల్లో బంగారం వాటా 40 నుండి 70 శాతం వరకు ఉండేది. ప్రస్తుతం ఇది 30 శాతంగా ఉంది. మళ్లీ అదే నాటి పరిస్థితులు (భౌగోళిక విచ్ఛిన్నత, ద్రవ్యోల్బణం) కనిపిస్తుండటంతో, బంగారం వాటా తిరిగి 40 శాతానికి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇదే జరిగితే డిమాండ్ పెరిగి ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయం.

    భారతీయ పెట్టుబడిదారుల దృష్టికోణంలో చూస్తే.. అంతర్జాతీయంగా ధరలు పెరిగితే, స్థానిక మార్కెట్‌లో రూపాయి విలువతో సంబంధం లేకుండా బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది కేవలం తాత్కాలిక పెరుగుదల మాత్రమే కాదు, ప్రపంచ ద్రవ్య వ్యవస్థలో వస్తున్న ఒక వ్యవస్థాగత మార్పుగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. బంగారం ధర 8,000 డాలర్లకు చేరుతుందా?

    డాయిష్ బ్యాంక్ విశ్లేషణ ప్రకారం, కేంద్ర బ్యాంకులు తమ నిల్వల్లో బంగారం వాటాను 40 శాతానికి పెంచితే ఐదేళ్లలో ఈ మార్కును అందుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది ఒక అంచనా మాత్రమే.

    2. కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారాన్ని ఎందుకు ఎక్కువగా కొంటున్నాయి?

    డాలర్‌పై ఆధారపడటం తగ్గించుకోవడానికి (De-dollarization), భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నుంచి తమ సంపదను కాపాడుకోవడానికి, ఆర్థిక అనిశ్చితిని తట్టుకోవడానికి బ్యాంకులు పసిడిని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి.

    3. ఇది భారతీయ సామాన్యుడిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?

    అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధర పెరిగితే మన దేశంలోనూ ధరలు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడిగా చూస్తే ఇది శుభపరిణామమే అయినా, ఆభరణాలు కొనేవారికి మాత్రం పెనుభారంగా మారుతుంది.

    4. గోల్డ్ ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటి?

    కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు, ద్రవ్యోల్బణం, యుద్ధ మేఘాలు, అమెరికా డాలర్ విలువలో అస్థిరత ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

