Gold rate today: తగ్గిన బంగారం ధర: ఎంసీఎక్స్లో రూ. 1.55 లక్షల దిగువకు పసిడి, వెండిదీ అదే దారి
Gold rate today: బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో బంగారం ధర రూ. 1.55 లక్షల దిగువకు పడిపోగా, వెండి కూడా దాదాపు 1 శాతం మేర క్షీణించింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న బలహీన సంకేతాల నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్లలో పసిడి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. మంగళవారం మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో బంగారం, వెండి ధరలు నష్టాలతో ట్రేడింగ్ను ప్రారంభించాయి. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య తాత్కాలికంగా కుదిరిన కాల్పుల విరమణ, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
ఎంసీఎక్స్లో పసిడి, వెండి ధరలు ఇలా..
మార్కెట్ ప్రారంభంలో ఆగస్టు ఫ్యూచర్స్ పసిడి ధర 0.25 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,54,397 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. సోమవారం ఈ ధర రూ. 1,54,784 వద్ద ముగిసింది. మరోవైపు జూలై ఫ్యూచర్స్ వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ. 2,137 (0.86 శాతం) తగ్గి రూ. 2,44,252కు చేరుకుంది. క్రితం సెషన్లో వెండి ధర రూ. 2,46,389 వద్ద ముగిసింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ అదే ట్రెండ్
గ్లోబల్ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,332.50 డాలర్ల వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. అంతకుముందు సెషన్లో ఇది గత రెండు నెలల కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. అలాగే అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.1 శాతం తగ్గి 4,357.10 డాలర్లకు చేరుకోగా, స్పాట్ వెండి ధర 0.7 శాతం క్షీణించి 67.71 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విజ్ఞప్తి మేరకు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ ప్రస్తుతానికి దాడులను ఆపాయి. అయితే, లెబనాన్లోని హిజ్బుల్లాపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు కొనసాగిస్తే తాము మళ్లీ విరుచుకుపడతామని టెహ్రాన్ హెచ్చరించడం మార్కెట్లలో కొంత ఉత్కంఠను రేపుతోంది. మధ్యప్రాచ్య వివాదంలో తదుపరి పరిణామాల కోసం ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాలు
మరోవైపు అమెరికా కేంద్రీయ బ్యాంక్ 'ఫెడరల్ రిజర్వ్' వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు మార్కెట్లను కలవరపెడుతున్నాయి. బలమైన ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, ఉపాధి వృద్ధి కారణంగా ఫెడరల్ రిజర్వ్ 2026 ఏడాది పొడవునా వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయకపోవచ్చని ప్రముఖ ఆర్థిక సంస్థ గోల్డ్మన్ సాక్స్ విశ్లేషించింది. అంతేకాదు, రేట్ల తగ్గింపు ప్రక్రియను 2027 వరకు వాయిదా వేసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
CME ఫెడ్వాచ్ టూల్ ప్రకారం, ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచే అవకాశం 70 శాతానికి పైగా ఉందని ట్రేడర్లు భావిస్తున్నారు. బుధవారం విడుదల కానున్న అమెరికా మే నెల వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) ద్రవ్యోల్బణం గణాంకాల ఆధారంగా ఫెడ్ తదుపరి విధానాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయనే దానిపై ఒక స్పష్టత రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More