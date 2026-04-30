    మళ్ళీ మెరుస్తున్న పసిడి: అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయంతో బంగారం ధరల జంప్.. ఎంసీఎక్స్‌లో లేటెస్ట్ రేట్లు ఇవే

    అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచుతూ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు పుంజుకున్నాయి. ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్‌లో పసిడి, వెండి ధరలు లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతుండగా.. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు మదుపరులను అప్రమత్తం చేస్తున్నాయి.

    Published on: Apr 30, 2026 9:58 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి, అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం భారత పసిడి మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపాయి. గురువారం ఉదయం ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను 3.5% నుంచి 3.75% శ్రేణిలో మార్చకుండా అలాగే ఉంచడం (Status Quo) మదుపరులకు కలిసి వచ్చింది.

    దేశీయ మార్కెట్లో పుంజుకున్న బంగారం, వెండి ధరలు
    దేశీయ మార్కెట్లో పుంజుకున్న బంగారం, వెండి ధరలు

    ధరల వివరాలు ఇలా..

    గురువారం ఉదయం 9:05 గంటల సమయంలో, ఎంసీఎక్స్ జూన్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.25% పెరిగి రూ. 1,49,420 (ప్రతి 10 గ్రాములకు) వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. పసిడి బాటలోనే వెండి కూడా పరుగులు తీస్తోంది. జూలై వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.71% లాభంతో కిలోకు రూ. 2,39,950 వద్ద కొనసాగుతోంది. అయితే, అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు నాలుగేళ్ల గరిష్టానికి చేరడం పసిడి లాభాలను కొంతమేర కట్టడి చేస్తోంది.

    వడ్డీ రేట్ల కోత ఇప్పట్లో లేనట్టే?

    వరుసగా మూడోసారి వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచిన ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్.. ద్రవ్యోల్బణంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా పశ్చిమ ఆసియాలో (West Asia) నెలకొన్న యుద్ధ మేఘాలు, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల ద్రవ్యోల్బణం మళ్ళీ ఎగబాకే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. దీంతో ఈ ఏడాదిలో వడ్డీ రేట్ల కోత ఉండకపోవచ్చని, వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి రేట్లు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

    యుద్ధం.. ఆంక్షలు.. చమురు సెగ

    ఇరాన్-అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరడం పసిడి ధరలకు 'సేఫ్ హెవెన్' డిమాండ్‌ను పెంచుతోంది.

    • క్షిపణుల మోహరింపు: ఇరాన్‌పై ప్రయోగించడానికి 'డార్క్ ఈగిల్' (Dark Eagle) హైపర్ సోనిక్ క్షిపణులను మధ్యప్రాచ్యానికి పంపాలని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ యోచిస్తోంది.
    • క్రిప్టో ఫ్రీజ్: ఇరాన్‌కు నిధులు అందకుండా ఉండేందుకు ఆ దేశానికి చెందిన సుమారు 344 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన క్రిప్టో కరెన్సీని అమెరికా స్తంభింపజేసింది.
    • బ్రెంట్ క్రూడ్: చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 120 డాలర్ల పైకి చేరడం ప్రపంచ దేశాల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

    నిపుణుల సూచనలు (Technical Levels)

    పృథ్వీ ఫిన్‌మార్ట్ కమోడిటీ రీసెర్చ్ విశ్లేషకులు మనోజ్ కుమార్ జైన్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ స్థిరపడే వరకు కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టకుండా వేచి చూడటం ఉత్తమం.

    • MCX బంగారం: మద్దతు ధర (Support) రూ. 1,48,400 వద్ద, నిరోధక స్థాయి (Resistance) రూ. 1,49,800 వద్ద ఉంది.
    • MCX వెండి: మద్దతు ధర రూ. 2,35,500 వద్ద ఉండగా, రూ. 2,41,000 వద్ద నిరోధక స్థాయి కనిపిస్తోంది.

    అంతర్జాతీయంగా డాలర్ ఇండెక్స్, బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరుగుతున్నా.. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు బంగారానికి రక్షణ కవచంలా నిలుస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అమెరికా ఫెడ్ రేట్లను పెంచకుండా అలాగే ఉంచితే బంగారం ధర ఎందుకు పెరుగుతుంది?

    సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే మదుపరులు బంగారం కంటే బాండ్లలో పెట్టుబడికి మొగ్గు చూపుతారు. రేట్లు పెరగకుండా స్థిరంగా ఉంటే లేదా తగ్గితే, సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు పెట్టుబడులు మళ్లుతాయి.

    2. అంతర్జాతీయ యుద్ధ వాతావరణం బంగారానికి ఎలా కలిసి వస్తుంది?

    యుద్ధం లేదా ఆర్థిక అనిశ్చితి ఉన్న సమయంలో స్టాక్ మార్కెట్లు, కరెన్సీలు పడిపోతాయి. అలాంటి సమయంలో బంగారం విలువ పెరగడమే కాకుండా అది భద్రతను ఇస్తుంది. అందుకే దీనిని 'సేఫ్ హెవెన్' అసెట్ అంటారు.

    3. ప్రస్తుతం బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి సరైన సమయమేనా?

    ధరలు ఆల్-టైమ్ గరిష్టాల వద్ద ఉన్నందున, మార్కెట్ కొంత స్థిరపడిన తర్వాత లేదా స్వల్పంగా తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    News/News/మళ్ళీ మెరుస్తున్న పసిడి: అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయంతో బంగారం ధరల జంప్.. ఎంసీఎక్స్‌లో లేటెస్ట్ రేట్లు ఇవే
    News/News/మళ్ళీ మెరుస్తున్న పసిడి: అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయంతో బంగారం ధరల జంప్.. ఎంసీఎక్స్‌లో లేటెస్ట్ రేట్లు ఇవే
