Gold, Silver Price: వెండి ధర కిలోపై రూ. 2,300లకు పైగా పతనం.. బంగారం కూడా దిగొచ్చింది
Gold, Silver Price: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలపడటం, క్రూడాయిల్ ధరలు మండిపోతుండటంతో వెండి, బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా దిగొచ్చాయి. భారత్లో కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ. 2,300 మేర కోత పడగా, పసిడి ధర కూడా తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లలో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఆర్థిక అనిశ్చితి, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల మధ్య బులియన్ మార్కెట్ తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనవుతోంది. శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 24) భారతీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు పతనమయ్యాయి. ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర 1 శాతం అంటే సుమారు రూ. 2,300 కంటే ఎక్కువ తగ్గి రూ. 2,39,200 వద్ద స్థిరపడింది. బంగారం కూడా స్వల్పంగా తగ్గింది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 600 మేర తగ్గి రూ. 2,41,513 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ధరల పతనానికి అసలు కారణాలేంటి?
సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతాయి. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు (Crude Oil) ధరలు పెరగడం, అమెరికా డాలర్ తన ప్రతాపాన్ని చూపడం వల్ల లోహాల ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర ఈ వారంలోనే 17 శాతం ఎగబాకి బ్యారెల్ కు 105 డాలర్ల పైకి చేరింది. చమురు ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరిగి, వడ్డీ రేట్లు మళ్లీ పెరుగుతాయనే ఆందోళన ఇన్వెస్టర్లలో మొదలైంది. ఇలాంటి సమయంలో వడ్డీ రాని బంగారం, వెండి కంటే.. బాండ్ ఈల్డ్స్ (Bond Yields) వైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతారు.
హార్ముజ్ జలసంధిలో సెగలు..
ఇరాన్, అమెరికా మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు కూడా మార్కెట్ను శాసిస్తున్నాయి. ప్రపంచ వాణిజ్యానికి కీలకమైన 'హార్ముజ్ జలసంధి'పై ఇరాన్ పట్టు బిగించడం, శాంతి చర్చలు విఫలం కావడం వంటి పరిణామాలు చమురు ధరలకు రెక్కలు తొడిగింది. అగ్రరాజ్యం అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సైతం ఇరాన్ విషయంలో దూకుడుగా వ్యవహరిస్తామని సంకేతాలివ్వడం మార్కెట్లలో సెగలు పుట్టిస్తోంది.
సామాన్యుడిపై ప్రభావం ఎంత?
మన దేశంలో వెండిని కేవలం ఆభరణంగానే కాకుండా ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఈ ధరల తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశమే. అయితే, డాలర్ తో పోలిస్తే రూపాయి బలహీనపడటం వల్ల అంతర్జాతీయంగా ధరలు తగ్గినా, మన దేశంలో ఆ స్థాయిలో తగ్గుదల కనిపించడం లేదు. అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడి పెరగడం వల్ల వెండిపై పెట్టుబడి పెట్టేవారు ప్రస్తుతానికి వెనకడుగు వేస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర 0.3 శాతం తగ్గి 75.22 డాలర్లకు చేరుకోగా, బంగారం ధర గత నాలుగు వారాల గరిష్ట స్థాయి నుంచి కిందకు జారింది. ప్లాటినం, పల్లాడియం వంటి ఇతర విలువైన లోహాలు కూడా నష్టాల్లోనే కొనసాగుతున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ప్రస్తుతం భారత్లో వెండి ధర ఎంత తగ్గింది?
ఏప్రిల్ 24న వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,300 కంటే ఎక్కువ తగ్గి రూ. 2,39,200 వద్దకు చేరుకుంది.
2. బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?
అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడం, బాండ్ల రాబడి పెరగడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు బంగారం నుంచి పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగి తగ్గుతున్నాయి.
3. ముడి చమురు ధరలకు, వెండి ధరలకు సంబంధం ఏమిటి?
ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. దీనిని అరికట్టేందుకు కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతాయి. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే బంగారం, వెండి వంటి వడ్డీ రాని ఆస్తుల విలువ తగ్గుతుంది.
4. హార్ముజ్ జలసంధి వివాదం మార్కెట్ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తోంది? ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు రవాణాలో ఈ జలసంధి చాలా కీలకం. అక్కడ యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో సరఫరాకు ఆటంకం కలిగి చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి, ఇది పరోక్షంగా బులియన్ మార్కెట్ను దెబ్బతీస్తోంది.
