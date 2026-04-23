Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    పెరుగుతున్న చమురు ధరలు, తగ్గుతున్న వెండి బంగారం ధరలు

    బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా నీరసించాయి. ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్‌లో వెండి ఏకంగా 2.5 శాతం మేర పడిపోగా, పసిడి కూడా నష్టాల బాటలో పయనిస్తోంది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతున్నాయి.

    Updated on: Apr 23, 2026 9:39 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ముఖ్యంగా వెండి కొనుగోలుదారులకు ఇది ఊరటనిచ్చే విషయమే అయినా, ఇన్వెస్టర్లలో మాత్రం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ముడి చమురు ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకోవడంతో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు మరింత ఆలస్యం కావచ్చనే సంకేతాలే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు మండుతుండటంతో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి

    ఒక్కరోజే రూ. 6,100 పతనమైన వెండి

    దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో వెండి ధరలు భారీగా కుంగాయి. కిలో వెండిపై ఏకంగా 2.5 శాతం అంటే సుమారు రూ. 6,100 మేర తగ్గి, రూ. 2,42,220 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అటు పసిడి ప్రేమికులకు కూడా స్వల్ప ఊరట లభించింది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,000 (0.6%) తగ్గి రూ. 1,51,719 వద్ద కొనసాగుతోంది.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోనూ ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. స్పాట్ సిల్వర్ ధర 1.4 శాతం తగ్గి 76.64 డాలర్లకు చేరుకోగా, ప్లాటినం, పల్లాడియం వంటి ఇతర విలువైన లోహాలు కూడా 1 శాతం పైగా నష్టపోయాయి.

    చమురు సెగ.. పసిడిపై ప్రభావం

    సాధారణంగా అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ వాతావరణం ఉంటే బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ముడి చమురు ధరలు బారెల్‌కు 100 డాలర్ల పైనే కొనసాగుతుండటంతో రవాణా, ఉత్పత్తి ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    "చమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం ఉండదు. వడ్డీ రేట్లు తగ్గకపోతే ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు కాకుండా బాండ్లు, ఇతర డిపాజిట్ల వైపు మొగ్గు చూపుతారు" అని ఆర్థిక నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

    హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతలు

    పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న సంక్షోభం చమురు ధరలకు రెక్కలు తొడుగుతోంది. కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద ఇరాన్ రెండు నౌకలను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో చమురు సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దాడులను విరమించుకున్నప్పటికీ, ఇరాన్ పై ఆర్థిక దిగ్బంధాన్ని మాత్రం కొనసాగిస్తున్నారు. ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఖర్ గాలిబాఫ్ స్పందిస్తూ, "నౌకాదళ దిగ్బంధాన్ని ఎత్తివేస్తేనే కాల్పుల విరమణకు అర్థం ఉంటుంది" అని స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రతిష్టంభన వల్ల చమురు ధరలు ఇప్పట్లో తగ్గేలా కనిపించడం లేదు.

    వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై నీలి నీడలు

    రాయిటర్స్ జరిపిన తాజా సర్వే ప్రకారం, అమెరికాలో వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు మరో ఆరు నెలల పాటు వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఈ ఏడాదిలో రెండుసార్లు వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయని ఆశించిన ఇన్వెస్టర్లు, ఇప్పుడు డిసెంబర్‌లో కూడా రేట్లు తగ్గే అవకాశం కేవలం 23 శాతమే ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలన్నీ వెండి, బంగారం ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి.

    భారతదేశం తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది కాబట్టి, చమురు ధరల పెరుగుదల దేశీయ ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది. ఇది రూపాయి విలువను తగ్గించడమే కాకుండా, సామాన్యుడి పొదుపుపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయం నెలకొంది. దీనివల్ల అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోవచ్చనే అంచనాతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం, వెండిని విక్రయిస్తున్నారు.

    2. ముడి చమురు ధరకు, బంగారానికి సంబంధం ఏమిటి?

    చమురు ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడానికి బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువగా ఉంచుతాయి. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, వడ్డీ లేని బంగారం కంటే ఇతర పెట్టుబడులే లాభదాయకంగా కనిపిస్తాయి.

    3. హార్ముజ్ జలసంధి వివాదం ఏమిటి?

    ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలకమైన చమురు రవాణా మార్గం. ఇరాన్ ఇక్కడ నౌకలను స్వాధీనం చేసుకోవడం, అమెరికా దిగ్బంధం విధించడం వల్ల చమురు సరఫరా నిలిచిపోయి ధరలు పెరుగుతున్నాయి.

    4. మున్ముందు ధరలు ఎలా ఉండవచ్చు?

    అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు సఫలమైతే తప్ప చమురు ధరలు తగ్గవు. అప్పటివరకు బంగారం, వెండి ధరల్లో ఒడిదుడుకులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes