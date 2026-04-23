పెరుగుతున్న చమురు ధరలు, తగ్గుతున్న వెండి బంగారం ధరలు
బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా నీరసించాయి. ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో వెండి ఏకంగా 2.5 శాతం మేర పడిపోగా, పసిడి కూడా నష్టాల బాటలో పయనిస్తోంది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతున్నాయి.
భారతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ముఖ్యంగా వెండి కొనుగోలుదారులకు ఇది ఊరటనిచ్చే విషయమే అయినా, ఇన్వెస్టర్లలో మాత్రం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ముడి చమురు ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకోవడంతో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు మరింత ఆలస్యం కావచ్చనే సంకేతాలే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఒక్కరోజే రూ. 6,100 పతనమైన వెండి
దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో వెండి ధరలు భారీగా కుంగాయి. కిలో వెండిపై ఏకంగా 2.5 శాతం అంటే సుమారు రూ. 6,100 మేర తగ్గి, రూ. 2,42,220 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అటు పసిడి ప్రేమికులకు కూడా స్వల్ప ఊరట లభించింది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,000 (0.6%) తగ్గి రూ. 1,51,719 వద్ద కొనసాగుతోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. స్పాట్ సిల్వర్ ధర 1.4 శాతం తగ్గి 76.64 డాలర్లకు చేరుకోగా, ప్లాటినం, పల్లాడియం వంటి ఇతర విలువైన లోహాలు కూడా 1 శాతం పైగా నష్టపోయాయి.
చమురు సెగ.. పసిడిపై ప్రభావం
సాధారణంగా అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ వాతావరణం ఉంటే బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ముడి చమురు ధరలు బారెల్కు 100 డాలర్ల పైనే కొనసాగుతుండటంతో రవాణా, ఉత్పత్తి ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
"చమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం ఉండదు. వడ్డీ రేట్లు తగ్గకపోతే ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు కాకుండా బాండ్లు, ఇతర డిపాజిట్ల వైపు మొగ్గు చూపుతారు" అని ఆర్థిక నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతలు
పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న సంక్షోభం చమురు ధరలకు రెక్కలు తొడుగుతోంది. కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద ఇరాన్ రెండు నౌకలను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో చమురు సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దాడులను విరమించుకున్నప్పటికీ, ఇరాన్ పై ఆర్థిక దిగ్బంధాన్ని మాత్రం కొనసాగిస్తున్నారు. ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఖర్ గాలిబాఫ్ స్పందిస్తూ, "నౌకాదళ దిగ్బంధాన్ని ఎత్తివేస్తేనే కాల్పుల విరమణకు అర్థం ఉంటుంది" అని స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రతిష్టంభన వల్ల చమురు ధరలు ఇప్పట్లో తగ్గేలా కనిపించడం లేదు.
వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై నీలి నీడలు
రాయిటర్స్ జరిపిన తాజా సర్వే ప్రకారం, అమెరికాలో వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు మరో ఆరు నెలల పాటు వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఈ ఏడాదిలో రెండుసార్లు వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయని ఆశించిన ఇన్వెస్టర్లు, ఇప్పుడు డిసెంబర్లో కూడా రేట్లు తగ్గే అవకాశం కేవలం 23 శాతమే ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలన్నీ వెండి, బంగారం ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి.
భారతదేశం తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది కాబట్టి, చమురు ధరల పెరుగుదల దేశీయ ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది. ఇది రూపాయి విలువను తగ్గించడమే కాకుండా, సామాన్యుడి పొదుపుపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయం నెలకొంది. దీనివల్ల అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోవచ్చనే అంచనాతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం, వెండిని విక్రయిస్తున్నారు.
2. ముడి చమురు ధరకు, బంగారానికి సంబంధం ఏమిటి?
చమురు ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడానికి బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువగా ఉంచుతాయి. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, వడ్డీ లేని బంగారం కంటే ఇతర పెట్టుబడులే లాభదాయకంగా కనిపిస్తాయి.
3. హార్ముజ్ జలసంధి వివాదం ఏమిటి?
ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలకమైన చమురు రవాణా మార్గం. ఇరాన్ ఇక్కడ నౌకలను స్వాధీనం చేసుకోవడం, అమెరికా దిగ్బంధం విధించడం వల్ల చమురు సరఫరా నిలిచిపోయి ధరలు పెరుగుతున్నాయి.
4. మున్ముందు ధరలు ఎలా ఉండవచ్చు?
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు సఫలమైతే తప్ప చమురు ధరలు తగ్గవు. అప్పటివరకు బంగారం, వెండి ధరల్లో ఒడిదుడుకులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.