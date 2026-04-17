Iran War : ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన- త్వరలోనే పాకిస్థాన్కు..?
Trump Latest news : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య సాగుతున్న ఉద్రిక్తతలకు త్వరలోనే తెరపడనుందా? యురేనియం ఇచ్చేందుకు టెహ్రాన్ అంగీకరించిందా? ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరగనున్న చర్చల నేపథ్యంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
ఇరాన్ తన వద్ద ఉన్న యురేనియం నిల్వలను అప్పగించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని, అదే జరిగితే అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్తో పాటు పశ్చిమాసియాలో పెను మార్పులు వస్తాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
'న్యూక్లియర్ డస్ట్' అప్పగింతకు సై: ట్రంప్ మార్క్ వ్యూహం..
వైట్హౌస్లో విలేకరులతో మాట్లాడిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇరాన్ వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుందని వెల్లడించారు. ఇరాన్ తన వద్ద ఉన్న సుసంపన్నమైన యురేనియం నిల్వలను అప్పగించేందుకు అంగీకరించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ నిల్వలను ట్రంప్ తనదైన శైలిలో "న్యూక్లియర్ డస్ట్" (అణు ధూళి) అని సంబోధించడం విశేషం. అణు ఆయుధాల తయారీకి ఈ యురేనియం వాడే ప్రమాదం ఉందని అమెరికా ఎప్పటి నుంచో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది.
"మేము ఒక చారిత్రాత్మక ఒప్పందానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. చర్చలు అత్యంత విజయవంతంగా సాగుతున్నాయి," అని ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఒప్పందం గనుక కార్యరూపం దాల్చితే, ప్రపంచ దేశాలకు చమురు సరఫరా సులభతరం అవుతుందని, ముఖ్యంగా హర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా రవాణాకు ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని ఆయన వివరించారు.
పాకిస్థాన్ పర్యటనపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
ఇరాన్-అమెరికా శాంతి ఒప్పందం గనుక ఖరారైతే, దానిపై సంతకం చేసేందుకు తాను పాకిస్థాన్ వెళ్లే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇస్లామాబాద్ వేదికగా ఈ సంతకాల కార్యక్రమం జరిగే ఛాన్స్ ఉందని ఆయన సూచనప్రాయంగా తెలిపారు. భారత్-పాకిస్థాన్ సంబంధాల నేపథ్యంలో ట్రంప్ పాక్ పర్యటనపై చేసిన వ్యాఖ్యలు దక్షిణాసియా రాజకీయాల్లో ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
అడ్డంకిగా మారిన 'కాలపరిమితి'.. 5 ఏళ్లా? 20 ఏళ్లా?
గత వారం ఇస్లామాబాద్లో దాదాపు 21 గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా సాగిన చర్చలు ఎటువంటి నిర్ణయం లేకుండానే ముగిశాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం యురేనియం నిల్వల అప్పగింతపై ఇరు దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడమే.
అమెరికా డిమాండ్: ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమాలను కనీసం 20 ఏళ్ల పాటు నిలిపివేయాలని వాషింగ్టన్ పట్టుబడుతోంది.
ఇరాన్ వాదన: తాము కేవలం 5 ఏళ్ల పాటు మాత్రమే ఈ పరిమితికి లోబడి ఉంటామని టెహ్రాన్ స్పష్టం చేస్తోంది.
"అమెరికా నిర్దేశించిన రెడ్ లైన్స్కు ఇరాన్ కట్టుబడితే, అది రెండు దేశాలకు గొప్ప ఒప్పందమవుతుంది," అని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ వ్యాఖ్యానించారు. మొదట్లో ఇరాన్ అసలు యురేనియం నిల్వలను పూర్తిగా వదులుకోవాలని అమెరికా డిమాండ్ చేసినప్పటికీ, ఇప్పుడు 20 ఏళ్ల నిలుపుదల ఒప్పందానికి మొగ్గు చూపుతున్నట్లు సమాచారం.
అంతర్జాతీయ ప్రభావం: భారత్కు కలిసొచ్చే అంశమేనా?
ఒకవేళ ట్రంప్ చెబుతున్నట్లుగా ఒప్పందం కుదిరితే, అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇరాన్పై ఆంక్షలు తొలగితే భారత్ వంటి దేశాలకు తక్కువ ధరకే చమురు లభించే మార్గం సుగమం అవుతుంది. అయితే, ఇరాన్ మాత్రం తమ అణు కార్యక్రమం కేవలం శాంతియుత అవసరాల కోసమేనని, ఆయుధాల తయారీ తమ ఉద్దేశం కాదని పదేపదే వాదిస్తోంది.
ట్రంప్ మాటలు వాస్తవ రూపం దాల్చుతాయా లేక ఇది కేవలం దౌత్యపరమైన ఒత్తిడి పెంచే ఎత్తుగడనా అనేది రానున్న రోజుల్లో తేలనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. ఇరాన్ నుంచి అమెరికా ఏం కోరుకుంటోంది?
ఇరాన్ తన అణు ఆయుధాల తయారీకి పనికొచ్చే సుసంపన్నమైన యురేనియం నిల్వలను పూర్తిగా వదులుకోవాలని లేదా సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఆ ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని అమెరికా డిమాండ్ చేస్తోంది.
2. హర్ముజ్ జలసంధి ప్రాముఖ్యత ఏంటి?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే ముడి చమురులో అత్యధిక భాగం ఈ జలసంధి గుండానే వెళ్తుంది. ఇరాన్-అమెరికా ఉద్రిక్తతల వల్ల ఈ మార్గంలో తరచుగా నౌకల రాకపోకలకు ఆటంకాలు ఏర్పడుతుంటాయి.
3. ట్రంప్ పాకిస్థాన్కు ఎందుకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారు?
అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చలకు పాకిస్థాన్ వేదికగా నిలుస్తోంది. అక్కడ ఒప్పందం ఖరారైతే, అధికారికంగా సంతకాలు చేసేందుకు ట్రంప్ అక్కడికి వెళ్లే అవకాశం ఉందని ప్రకటించారు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.