హైదరాబాద్ మైండ్స్పేస్లో భారీ లగ్జరీ హోటల్.. షాలే హోటల్స్తో ₹350 కోట్ల ఒప్పందం
హైదరాబాద్లోని మైండ్స్పేస్ మాదాపూర్ క్యాంపస్లో ₹350 కోట్ల పెట్టుబడితో 330 గదుల లగ్జరీ హోటల్ రానుంది. మైండ్స్పేస్ బిజినెస్ పార్క్స్ REIT, షాలె హోటల్స్ (chalet hotels) మధ్య జరిగిన ఈ ఒప్పందం ద్వారా 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ఈ ప్రాజెక్ట్ అందుబాటులోకి రానుంది.
భాగ్యనగర ఐటీ హబ్ మాదాపూర్లోని 'మైండ్స్పేస్' క్యాంపస్ మరో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుకు వేదిక కానుంది. గ్రేడ్-ఏ ఆఫీస్ అసెట్స్ డెవలపర్ అయిన మైండ్స్పేస్ బిజినెస్ పార్క్స్ REIT, తన మాదాపూర్ క్యాంపస్లో 5.3 లక్షల చదరపు అడుగుల భవనాన్ని లగ్జరీ హోటల్ ప్రాజెక్ట్ కోసం షాలే హోటల్స్ (chalet hotels) లిమిటెడ్కు ప్రీ-లీజుకు ఇచ్చినట్లు బుధవారం ప్రకటించింది.
₹350 కోట్ల పెట్టుబడి.. 330 గదుల లగ్జరీ
ఈ నూతన భవనాన్ని సుమారు ₹350 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్నారు. ఇందులో 330 గదులతో కూడిన అత్యాధునిక లగ్జరీ హోటల్తో పాటు వాణిజ్య అవసరాల కోసం అదనపు స్థలాన్ని కేటాయిస్తారు. మైండ్స్పేస్ REITకి చెందిన స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ (SPV) అయిన 'కె. రహేజా ఐటీ పార్క్ (హైదరాబాద్) లిమిటెడ్ (KRIT)' ఈ భవనాన్ని నిర్మిస్తుంది. కాగా, హోటల్ లోపలి అలంకరణ (Interior fit-outs), నిర్వహణ బాధ్యతలను షాలే హోటల్స్ చూసుకుంటుంది.
2028 నాటికి పూర్తి
ఈ ప్రాజెక్టును 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం (FY28) ముగిసేలోపు పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. మైండ్స్పేస్ మాదాపూర్ క్యాంపస్లో ఇప్పటికే మూడు వెస్టిన్ (Westin) బ్రాండెడ్ హోటళ్లు, ఇనార్బిట్ మాల్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రాబోయేది ఈ క్యాంపస్లో నాలుగో హోటల్ కావడం విశేషం.
"మా బిజినెస్ పార్కుల్లో కేవలం ఆఫీస్ స్పేస్ మాత్రమే కాకుండా, అన్ని వసతులు కలిగిన ఒక పటిష్టమైన వ్యవస్థను (Ecosystem) నిర్మించడమే మా వ్యూహం. షాలె హోటల్స్తో భాగస్వామ్యం ద్వారా మైండ్స్పేస్ మాదాపూర్ ఆకర్షణ మరింత పెరుగుతుంది" అని కె. రహేజా కార్ప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్స్ సీఈఓ రమేష్ నాయర్ పేర్కొన్నారు.
మైండ్స్పేస్ మాదాపూర్ ప్రత్యేకత
హైదరాబాద్లోనే అత్యంత పాతది. అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ బిజినెస్ పార్కుల్లో ఇది ఒకటి.
- విస్తీర్ణం: 13 మిలియన్ చదరపు అడుగులకు పైగా ప్రీమియం ఆఫీస్ స్పేస్.
- ఉద్యోగులు: ఇక్కడ లక్షకు పైగా ఐటీ నిపుణులు పనిచేస్తున్నారు.
- వసతులు: ఆఫీసులతో పాటు షాపింగ్ మాల్స్, హోటళ్లు ఒకే ప్రాంగణంలో ఉండటం దీని ప్రత్యేకత.
మార్కెట్లో మైండ్స్పేస్ హవా
దేశంలో పబ్లిక్ లిస్టెడ్ అయిన నాలుగు ఆఫీస్ REITలలో మైండ్స్పేస్ ఒకటి. గతేడాది డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో దీని నికర నిర్వహణ ఆదాయం (NOI) ఏడాది ప్రాతిపదికన 29% వృద్ధి చెంది ₹671 కోట్లుగా నమోదైంది. ప్రస్తుతం దీని పోర్ట్ఫోలియోలో 31.9 మిలియన్ చదరపు అడుగుల పూర్తిస్థాయి భవనాలు ఉండగా, మరో 3.6 మిలియన్ చదరపు అడుగుల నిర్మాణం కొనసాగుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మైండ్స్పేస్ మాదాపూర్లో కొత్త హోటల్ ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది?
ఈ ప్రాజెక్ట్ 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి నాటికి (FY28) పూర్తవుతుందని అంచనా.
2. ఈ ప్రాజెక్ట్ విలువ ఎంత?
ఈ లగ్జరీ హోటల్ ప్రాజెక్ట్ కోసం సుమారు ₹350 కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతున్నారు.
3. హోటల్ నిర్వహణ ఎవరు చేస్తారు?
భవనాన్ని మైండ్స్పేస్ REIT నిర్మిస్తుండగా, హోటల్ కార్యకలాపాలను 'షాలే హోటల్స్' నిర్వహిస్తుంది.
4. ఈ క్యాంపస్లో ఇప్పటికే ఏవైనా హోటళ్లు ఉన్నాయా?
అవును, ప్రస్తుతం ఇక్కడ మూడు వెస్టిన్ బ్రాండెడ్ హోటళ్లు పనిచేస్తున్నాయి.