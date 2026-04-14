    Gold Price: క్రూడాయిల్ ధరలు 120 డాలర్లకు చేరితే, బంగారం ధరలు మరో 10 శాతం పతనం

    Gold Price: క్రూడాయిల్ ధరలు 120 డాలర్లకు చేరితే, బంగారం ధరలు మరో 10 శాతం మేర కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి.

    Updated on: Apr 14, 2026 1:44 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Gold Price: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం అనిశ్చితి రాజ్యమేలుతోంది. సాధారణంగా యుద్ధ వాతావరణం ఉంటే సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మదుపర్లు మొగ్గు చూపుతారు. కానీ, ఈసారి పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి బంగారం ధరలు 8 శాతానికి పైగా, వెండి ధరలు దాదాపు 16 శాతం మేర క్షీణించాయి. భారతీయ వినియోగదారులకు ఇది కొంత ఊరట కలిగించే అంశమే అయినా, పెట్టుబడిదారులకు మాత్రం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

    బంగారం ధరలు మరింత తగ్గనున్నాయా?
    క్రూడాయిల్ ధరకు.. పసిడి పతనానికి సంబంధమేంటి?

    హార్ముజ్ జలసంధిని అమెరికా దిగ్బంధించడంతో ముడి చమురు సరఫరాకు ఆటంకాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ క్రూడాయిల్ ధర స్థిరంగా 120 డాలర్ల మార్కును దాటితే, అది ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచుతుంది.

    "చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయంతో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం ఉండదు. పైగా వడ్డీ రేట్లు మరికొంత కాలం పాటు గరిష్ఠ స్థాయిలోనే కొనసాగే వీలుంది. దీనివల్ల డాలర్ మరింత బలపడి, వడ్డీ ఆశించని బంగారం వంటి లోహాలపై పెట్టుబడులు తగ్గుతాయి," అని కోటక్ సెక్యూరిటీస్ కమొడిటీ రీసెర్చ్ ఏవీపీ కైనత్ చైన్వాలా విశ్లేషించారు.

    భారీగా పడిపోనున్న ధరలు.. నిపుణుల అంచనా ఇదే

    చమురు సెగ ఇలాగే కొనసాగితే బంగారం, వెండి ధరలు దిగువ స్థాయికి పడిపోతాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

    "ఒకవేళ ముడి చమురు ధర 120 డాలర్లు దాటితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర 4,400 డాలర్ల దిగువకు, వెండి 67 డాలర్ల లోపునకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది" అని కైనత్ చైన్వాలా పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో చమురు ధర 90 డాలర్ల కంటే తగ్గితే మాత్రం బంగారం మళ్లీ 5,000 డాలర్ల మార్కును అందుకుంటుందని ఆమె అంచనా వేశారు.

    ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో కీలక స్థాయిలు

    భారతీయ మార్కెట్లను గమనిస్తే, బంగారం ధరలకు కీలక మద్దతు స్థాయిలు ఉన్నాయని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ కమొడిటీ రీసెర్చ్ నిపుణురాలు కావేరి మోరె వెల్లడించారు.

    "ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో బంగారం 1,49,650 స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోతే, అమ్మకాల ఒత్తిడి మరింత పెరగొచ్చు. ఇది క్రమంగా ధరను 1,44,930 నుంచి 1,39,200 స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది" అని కావేరి మోరె వివరించారు. వెండి విషయానికి వస్తే 2,33,600 స్థాయిని దాటి కిందకు వస్తే అది 2,19,000 వరకు పడిపోవచ్చని ఆమె హెచ్చరించారు.

    ప్రస్తుతానికి భౌగోళిక పరిస్థితులు సద్దుమణిగి, డాలర్ ఇండెక్స్ తగ్గే వరకు పసిడి మార్కెట్లో అస్థిరత కొనసాగుతుందని, మదుపర్లు ఆచితూచి అడుగువేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చమురు ధరలు భారత్‌లో రవాణా భారానికి దారితీసి, రూపాయి విలువపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున, స్థానిక మార్కెట్‌లో బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు సహజమని గుర్తించాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. యుద్ధం జరుగుతున్నా బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?

    సాధారణంగా యుద్ధ సమయంలో బంగారం పెరగాలి. కానీ ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న చమురు ధరల వల్ల డాలర్ బలపడుతోంది. డాలర్ బలంగా ఉంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి.

    2. క్రూడాయిల్ ధర బంగారంపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?

    క్రూడాయిల్ ధర పెరిగితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి (ద్రవ్యోల్బణం). దీనిని కట్టడి చేయడానికి బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతాయి. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మదుపర్లు బంగారం కంటే బాండ్లపై పెట్టుబడి పెట్టడానికే ఇష్టపడతారు.

    3. వెండి ధరలు కూడా తగ్గుతాయా?

    అవును. బంగారం కంటే వెండి ధరల్లో ఒడిదుడుకులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇప్పటికే వెండి 16 శాతం క్షీణించింది. పారిశ్రామిక డిమాండ్ తగ్గితే ఇది మరింత దిగువకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/Gold Price: క్రూడాయిల్ ధరలు 120 డాలర్లకు చేరితే, బంగారం ధరలు మరో 10 శాతం పతనం
