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పసిడి, వెండి ధరల పతనం: హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే

అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచిన నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో పసిడి, వెండి ధరలు తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,53,600 వద్ద ముగియగా, హైదరాబాద్‌తో పాటు ప్రధాన నగరాల్లో నమోదైన రేట్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.

Published on: Sep 17, 2026, 09:29:22 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు భారతీయ బులియన్ మార్కెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు అయిన ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచడం వల్ల బంగారం, వెండి ధరల్లో ఒడుదొడుకులు కొనసాగుతున్నాయి. గత సెషన్‌లో భారీగా పతనమైన పసిడి ధరలు గురువారం నాటికి మళ్లీ కోలుకున్నాయి.

పసిడి, వెండి ధరల సంచలనం: హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
పసిడి, వెండి ధరల సంచలనం: హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే

అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితి ఏంటి?

ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన కీలక ప్రామాణిక వడ్డీ రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచడంతో ప్రస్తుత లక్ష్య పరిధి 3.75 శాతం నుంచి 4 శాతానికి చేరింది. ఈ నిర్ణయంతో ఇన్వెస్టర్లు అమెరికా ద్రవ్య విధానం, బాండ్ ఈల్డ్‌లు, డాలర్ విలువను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. బుధవారం నాటి సెషన్‌లో పసిడి, వెండి రేట్లు ఒక శాతానికి పైగా పడిపోయినప్పటికీ, గురువారం తిరిగి పుంజుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 1 శాతానికి పైగా పెరిగి ప్రతి ఔన్స్‌కు దాదాపు 4,310 డాలర్ల వద్ద వర్తకమైంది.

దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరల సరళి

భారతదేశంలో రీటైల్ పసిడి, వెండి ధరలు అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్ కదలికలు, రూపాయి-డాలర్ మారకం విలువతో పాటు స్థానిక డిమాండ్‌పై ఆధారపడి ఉంటాయి. గురువారం నాటికి దేశీయంగా 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర (10 గ్రాములు) రూ.1,53,600 వద్ద నమోదవ్వగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,40,800గా ఉంది. ఇక కిలో వెండి (999 ఫైన్) ధర రూ.2,35,140గా ఉంది. వినియోగదారులు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు స్థానిక పన్నులు, మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్‌టీ అదనంగా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

ప్రధాన నగరాల్లో నేటి పసిడి, వెండి రేట్లు

దేశంలోని వివిధ ప్రముఖ నగరాల్లో నమోదైన పసిడి (10 గ్రాములు), వెండి (1 కిలో) ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.

  • హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్లు రూ.1,53,560 | 22 క్యారెట్లు రూ.1,40,763 | వెండి రూ.2,35,080
  • న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్లు రూ.1,53,060 | 22 క్యారెట్లు రూ.1,40,305 | వెండి రూ.2,34,310
  • ముంబై: 24 క్యారెట్లు రూ.1,53,320 | 22 క్యారెట్లు రూ.1,40,543 | వెండి రూ.2,34,710
  • బెంగళూరు: 24 క్యారెట్లు రూ.1,53,440 | 22 క్యారెట్లు రూ.1,40,653 | వెండి రూ.2,34,890
  • కోల్‌కతా: 24 క్యారెట్లు రూ.1,53,120 | 22 క్యారెట్లు రూ.1,40,360 | వెండి రూ.2,34,400
  • చెన్నై: 24 క్యారెట్లు రూ.1,53,770 | 22 క్యారెట్లు రూ.1,40,956 | వెండి రూ.2,35,390

ఇన్వెస్టర్లకు బంగారం, వెండి ఇచ్చిన రిటర్న్స్ ఎంత?

గత ఏడాది కాలంలో బంగారం, వెండి రేట్లు అద్భుతమైన లాభాలను అందించాయి. ఏడాది క్రితం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,10,350గా ఉండగా, ప్రస్తుతం అది రూ.1,53,600కు చేరి ఏకంగా 39.22 శాతం రిటర్న్ ఇచ్చింది. మరోవైపు వెండి అంతకంటే ఎక్కువ రాబడిని ఇచ్చింది. ఏడాది కిందట కిలో వెండి ధర రూ.1,26,850 ఉండగా, ఇప్పుడు రూ.2,35,140కి చేరి 85.49 శాతం లాభాన్ని ఆర్జించిపెట్టింది.

ఏడాది కిందట పసిడిలో రూ.1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి అది రూ.1.39 లక్షలుగా, వెండిలో పెట్టిన పెట్టుబడి దాదాపు రూ.1.85 లక్షలుగా మారింది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/పసిడి, వెండి ధరల పతనం: హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
Home/News/పసిడి, వెండి ధరల పతనం: హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
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