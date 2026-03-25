Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఇరాన్‌తో చర్చలకు ట్రంప్ సై.. అమాంతం పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు! 7 శాతం జంప్

    అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం ముగిసి, శాంతి చర్చలు మొదలవుతాయన్న వార్తలతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పుంజుకున్నాయి. బుధవారం (మార్చి 25) ట్రేడింగ్‌లో ఇవి ఏకంగా 7 శాతం మేర పెరిగి మదుపర్లను ఆశ్చర్యపరిచాయి.

    Updated on: Mar 25, 2026 7:02 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ముంబై/న్యూయార్క్: గత కొంతకాలంగా వరుస నష్టాలతో బెంబేలెత్తిస్తున్న పసిడి ధరలకు ఒక్కసారిగా రెక్కలొచ్చాయి. అమెరికా, ఇరాన్‌ల మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలు మొదలయ్యే సూచనలు కనిపిస్తుండటంతో బుధవారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఆసియా ట్రేడింగ్ సమయంలో వెండి ధర ఏకంగా 7 శాతం పెరగగా, బంగారం 4 శాతం మేర లాభపడింది.

    ఇరాన్‌తో చర్చలకు ట్రంప్ సై.. అమాంతం పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు! 7 శాతం జంప్
    ఇరాన్‌తో చర్చలకు ట్రంప్ సై.. అమాంతం పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు! 7 శాతం జంప్

    పసిడి, వెండి పైపైకి

    అంతర్జాతీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (COMEX)లో బుధవారం బంగారం ధర సుమారు 4 శాతం పెరిగి ప్రతి ఔన్సు‌కు $4,600 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అటు వెండి ధర మరింత వేగంగా పెరిగి 7 శాతం వృద్ధితో $74.42 వద్ద కొనసాగుతోంది. యుద్ధ మేఘాల మధ్య నిన్నటి వరకు కుదేలైన మార్కెట్లు, ఒక్కసారిగా చర్చల వార్తలు రావడంతో కోలుకున్నాయి.

    ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఒక ప్రకటన మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను పూర్తిగా మార్చేసింది. హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణా పునరుద్ధరణకు సంబంధించి.. ఇరాన్ ఒక 'కానుక' (Present) వంటి ప్రతిపాదనను పంపిందని, ఇది చర్చలకు సానుకూల సంకేతమని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. గురువారం నాటికే రెండు దేశాల మధ్య ఉన్నత స్థాయి చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందని బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదించింది.

    అయితే, ఒకవైపు చర్చల మాట వినిపిస్తున్నా.. మరోవైపు ఉద్రిక్తతలు పూర్తిగా తగ్గలేదు. అమెరికా తన '82వ ఎయిర్‌బోర్న్ డివిజన్'కు చెందిన 2,000 మంది సైనికులను మధ్య ప్రాచ్యానికి పంపుతూనే ఉంది. ఈ అస్థిరత్వమే మదుపర్లను సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మళ్ళించింది.

    నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    మార్కెట్ ఒడిదుడుకులపై ఎల్.కె.పి సెక్యూరిటీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జతీన్ త్రివేది స్పందిస్తూ.. "ప్రస్తుతం మార్కెట్లు భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలకు అత్యంత వేగంగా స్పందిస్తున్నాయి. యుద్ధ భయాలు తగ్గితే బంగారం ధరలు కొంత స్థిరపడవచ్చు, కానీ ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చే ద్రవ్యోల్బణ ముప్పు పసిడికి మద్దతుగా నిలుస్తోంది" అని వివరించారు.

    ఎన్‌రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ మాట్లాడుతూ.. "గోల్డ్ ప్రస్తుతం $4,300 - $4,380 రేంజ్‌లో ట్రేడవుతోంది. ఒకవేళ $4,550 స్థాయిని దాటితే, ఇది $4,700 - $4,750 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అయితే $4,250 కంటే కిందకు పడిపోతే మాత్రం అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరగొచ్చు" అని విశ్లేషించారు.

    వెండి విషయానికొస్తే.. $68 - $70 మధ్య బలమైన ప్రతిఘటన (Resistance) ఉందని, $70 మార్కును దాటితేనే వెండి ధరలు $74 వరకు చేరుకుంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    సెంట్రల్ బ్యాంకుల వ్యూహం

    యుద్ధం కారణంగా కరెన్సీ విలువలు పడిపోతుండటంతో, కొన్ని దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు తమ వద్ద ఉన్న బంగారాన్ని విక్రయించి కరెన్సీని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా టర్కీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ తన లిరా (Lira) విలువను స్థిరీకరించేందుకు భారీగా ఉన్న పసిడి నిల్వలను ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. బంగారం ధరలు అకస్మాత్తుగా ఎందుకు పెరిగాయి?

    అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు ప్రారంభమవుతాయన్న వార్తలతో పాటు, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి వల్ల మదుపర్లు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపడం వల్ల ధరలు పెరిగాయి.

    2. వెండి ధర ఎంత పెరిగింది?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర ఏకంగా 7 శాతం పెరిగి ఔన్సు‌కు $74.42 వద్ద నిలిచింది.

    3. రానున్న రోజుల్లో ధరలు ఎలా ఉండవచ్చు?

    యుద్ధం ముగిసి, చమురు సరఫరా సాధారణ స్థితికి వస్తే ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. కానీ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగితే బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/ఇరాన్‌తో చర్చలకు ట్రంప్ సై.. అమాంతం పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు! 7 శాతం జంప్
    News/News/ఇరాన్‌తో చర్చలకు ట్రంప్ సై.. అమాంతం పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు! 7 శాతం జంప్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes