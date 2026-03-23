    వెండి ధరలకు పెద్ద షాక్: ఒక్కరోజే 6% పతనం.. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ భయాలతో కుప్పకూలిన పసిడి, వెండి

    అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో మార్కెట్లు అతలాకుతలమయ్యాయి. సోమవారం వెండి ధర ఏకంగా 6% పడిపోగా, బంగారం కూడా 5% క్షీణించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగిన చమురు ధరలు, బలపడిన డాలర్ ప్రభావంతో మదుపర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు.

    Published on: Mar 23, 2026 9:10 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బంగారం, వెండి అంటేనే సురక్షితమైన పెట్టుబడి అని భావించే మదుపర్లకు సోమవారం (మార్చి 23) ఊహించని షాక్ తగిలింది. పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి వెరసి పసిడి, వెండి ధరలను పాతాళానికి తొక్కేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వెండి ధరలు ఒక్కరోజే 6 శాతం మేర కుప్పకూలడం ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది.

    వెండి ధరలకు 'పెద్ద' షాక్: ఒక్కరోజే 6% పతనం.. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ భయాలు (Bloomberg)
    దేశీయ మార్కెట్లో భారీ పతనం

    భారతీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో సోమవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి విక్రయాల ఒత్తిడి స్పష్టంగా కనిపించింది.

    • వెండి (MCX Silver): కేజీ వెండి ధర ఏకంగా 6 శాతం (రూ. 13,606) తగ్గి, రూ. 2,13,166 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
    • బంగారం (MCX Gold): 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు 5 శాతం (రూ. 7,115) పతనమై, రూ. 1,37,377 స్థాయికి పడిపోయింది.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను గమనిస్తే, స్పాట్ సిల్వర్ 3.2 శాతం తగ్గి 65.61 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, స్పాట్ గోల్డ్ 2.5 శాతం క్షీణించి 4,372 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. గడిచిన వారం రోజుల్లోనే బంగారం పది శాతానికి పైగా విలువను కోల్పోవడం గమనార్హం. అంతేకాకుండా, పసిడి ధరలు వరుసగా తొమ్మిదో సెషన్‌లోనూ నష్టాలను నమోదు చేస్తూ జనవరి నాటి కనిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి.

    ఎందుకీ పతనం? కారణాలివే..

    సాధారణంగా యుద్ధం వంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు బంగారం ధరలు పెరగాలి, కానీ ఇప్పుడు రివర్స్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. దీనికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు:

    • భగ్గుమంటున్న చమురు ధరలు: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర బ్యారెల్‌కు 110 డాలర్లు దాటిపోయింది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం (ధరల పెరుగుదల) పెరగడానికి కారణమవుతోంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేసేందుకు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఇప్పట్లో తగ్గించకపోవచ్చనే సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారం కంటే బాండ్లు, బ్యాంకు డిపాజిట్లపై మదుపర్లు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతారు.
    • బలపడుతున్న డాలర్: మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో అమెరికా తన బలగాలను మోహరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో గ్లోబల్ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ భారీగా పెరుగుతోంది. డాలర్ బలపడితే, ఇతర కరెన్సీలు వాడే దేశాలకు బంగారం కొనడం భారంగా మారుతుంది. ఫలితంగా డిమాండ్ తగ్గుతుంది.
    • ఇరాన్ హెచ్చరికలు: అమెరికా గనుక దాడులకు దిగితే తమ చమురు, ఐటీ, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కేంద్రాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఈ అనిశ్చితి వల్ల ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడకుండా, తమ వద్ద ఉన్న బంగారం, వెండిని అమ్మి నగదుగా మార్చుకుంటున్నారు (Profit Booking).

    ఇతర లోహాల పరిస్థితి

    బంగారం, వెండితో పాటు ప్లాటినం కూడా 2.9 శాతం తగ్గి 1,866 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. పల్లాడియం ధర స్వల్పంగా 0.5 శాతం క్షీణించి 1,397 డాలర్ల వద్ద ఉంది.

    మొత్తానికి, పశ్చిమాసియా పరిణామాలు సద్దుమణిగితే తప్ప పసిడి ధరలు కోలుకోవడం కష్టమని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుతం ‘వేచి చూసే’ ధోరణిని అవలంబించడం ఉత్తమమని నిపుణుల సలహా.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. బంగారం ధరలు వరుసగా ఎన్ని రోజులు తగ్గాయి?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు వరుసగా గత 9 రోజులుగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి.

    2. వెండి ధర ఎందుకు ఒక్కసారిగా 6% పడిపోయింది?

    ప్రధానంగా పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ భయాలు, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం మరియు డాలర్ బలపడటం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు వెండిని భారీగా విక్రయించారు.

    3. చమురు ధరలకు, బంగారానికి సంబంధం ఏమిటి?

    చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతాయి. వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు బంగారంపై పెట్టుబడులు తగ్గుతాయి, తద్వారా ధరలు తగ్గుతాయి.

    News/News/వెండి ధరలకు పెద్ద షాక్: ఒక్కరోజే 6% పతనం.. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ భయాలతో కుప్పకూలిన పసిడి, వెండి
