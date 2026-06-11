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    Gold price today: 6 నెలల కనిష్టానికి బంగారం ధరలు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే

    Gold price today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏర్పడిన భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల ప్రభావంతో బంగారం ధరలు ఆరు నెలల కనిష్టానికి పడిపోయాయి. హైదరాబాద్‌తో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 18, 22, 24 క్యారెట్ల బంగారం, వెండి తాజా ధరల వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Jun 11, 2026 9:11 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    Gold price today: బంగారం కొనాలనుకునే వారికి బులియన్ మార్కెట్ నుంచి ఊరట లభించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వేగంగా మారుతున్న పరిణామాల వల్ల గురువారం (జూన్ 11) పసిడి ధరలు భారీగా క్షీణించాయి. గత ఆరు నెలల కాలంలో బంగారం ధరలు ఈ స్థాయిలో పడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి. ఇరాన్‌పై అమెరికా జరిపిన తాజా దాడులు, శాంతి ఒప్పందం కుదరకపోతే మరిన్ని దాడులు తప్పవంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో గ్లోబల్ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు పతనమయ్యాయి.

    తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు
    తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు

    ఈ పరిణామాల వల్ల స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.2 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 4,063.87 డాలర్లకు పడిపోయింది. గత ఏడాది నవంబర్ 21 తర్వాత బంగారం ఈ స్థాయికి చేరడం ఇదే మొదటిసారి. ఒక దశలో ఇది 1.2 శాతం నష్టపోయి 4,024 డాలర్ల వద్దకు చేరింది. ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1.1 శాతం తగ్గి 4,086.50 డాలర్లకు చేరింది.

    ఫిబ్రవరి ఆఖరి వారంలో ఉన్న ధరలతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం బంగారం ఏకంగా 23 శాతం తక్కువ ధరకు ట్రేడ్ అవుతోంది. సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు నిశితంగా గమనించే 200 రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్, 4,100 డాలర్ల కీలక మద్దతు స్థాయిని (Support level) బంగారం కోల్పోవడంతో అమ్మకాలు మరింత వేగవంతమయ్యాయి. వెండి ధరలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి. స్పాట్ సిల్వర్ ధర 0.9 శాతం తగ్గి 63.15 డాలర్లకు పడిపోగా, కామెక్స్ (COMEX) వెండి ధర 0.23 శాతం తగ్గి 64.59 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

    నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    "వరుసగా వస్తున్న పరస్పర విరుద్ధ వార్తలు మార్కెట్లో అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి. దీనివల్ల ఇన్వెస్టర్లు తమ రిస్క్‌ను తగ్గించుకోవడానికి వివిధ రంగాల నుంచి పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుని నగదు రూపంలో దాచుకుంటున్నారు" అని జేపీ మోర్గాన్ చేజ్ మాజీ ట్రేడర్, మార్కెట్ విశ్లేషకులు రాబర్ట్ గాట్లీబ్ అభిప్రాయపడ్డారు. బంగారంపై నమ్మకం తగ్గడం వల్ల ఈ పతనం రాలేదని, కేవలం ఇన్వెస్టర్లు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలను మార్చుకోవడం (Portfolio repositioning) వల్లే ఈ క్షీణత కనిపిస్తోందని ఆయన వివరించారు.

    దేశీయ మార్కెట్లపైనా ప్రభావం

    గ్లోబల్ మార్కెట్లలోని బలహీనతలు స్థానిక మార్కెట్లపైనా ప్రభావం చూపాయి. భారతదేశంలో ఎంసీఎక్స్ (MCX) గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ గత సెషన్‌లో దాదాపు 2 శాతం మేర నష్టపోయాయి. ఈ నెల ప్రారంభంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1.55 లక్షల నుంచి రూ.1.56 లక్షల రికార్డు స్థాయిని తాకినప్పటికీ, తాజా పతనంతో రూ.1.50 లక్షల మార్కు కంటే కిందకు పడిపోయింది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా పెరిగిన ఇంధన ధరల వల్ల మే నెలలో వినియోగదారుల ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిందని అమెరికా ఆర్థిక గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి త్వరలో విడుదల కానున్న ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (PPI) డేటాపైనే ఉంది. దీని ఆధారంగానే యూఎస్ ఫెడ్ భవిష్యత్తు వడ్డీ రేట్ల వ్యూహాలు ఆధారపడి ఉంటాయి.

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధర

    హైదరాబాద్ మార్కెట్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలకు అనుగుణంగానే ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇవి పూట పూటకు మారుతాయని గమనించాలి.

    భాగ్యనగరంలో 24 క్యారెట్ల ప్యూర్ గోల్డ్ ధర 10 గ్రాములకు 1,47,100 కి చేరింది. ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1,34,758 గా ఉండగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1,10,075 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి ధర 2,36,170 గా నమోదైంది.

    దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు

    దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాల్లోనూ పసిడి ధరలు స్వల్ప తేడాలతో కొనసాగుతున్నాయి. ఆయా నగరాల్లో 10 గ్రాముల బంగారం, కిలో వెండి రేట్లు ఇలా ఉన్నాయి.

    ముంబై: ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1,46,860 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర 1,34,538, 18 క్యారెట్ల ధర 1,09,895 గా ఉంది. ఇక్కడ కిలో వెండి ధర 2,35,790 పలుకుతోంది.

    ఢిల్లీ: జాతీయ రాజధానిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1,46,610, 22 క్యారెట్ల ధర 1,34,309 గా ఉండగా, 18 క్యారెట్ల ధర 1,09,708 వద్ద ఉంది. ఇక్కడ కిలో వెండి 2,35,390 వద్ద విక్రయమవుతోంది.

    బెంగళూరు: ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర 1,46,980, 22 క్యారెట్ల ధర 1,34,648, 18 క్యారెట్ల ధర 1,09,985 గా ఉంది. కిలో వెండి ధర 2,35,980 గా నమోదైంది.

    చెన్నై: చెన్నై నగరంలో దేశంలోని ఇతర నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువ ధరలు నమోదయ్యాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల ధర 1,47,290, 22 క్యారెట్ల ధర 1,34,933, 18 క్యారెట్ల ధర 1,10,218 గా ఉంది. కిలో వెండి ధర 2,36,480 కి చేరింది.

    (గమనిక: పెట్టుబడిదారులు బంగారం, వెండి మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, కరెన్సీ మార్పిడి విలువల ఆధారంగా ఈ ధరల్లో ప్రతిరోజూ మార్పులు జరుగుతుంటాయి.)

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/Gold Price Today: 6 నెలల కనిష్టానికి బంగారం ధరలు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
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