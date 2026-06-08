Gold Price: భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Price: యూఎస్-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా దూసుకెళ్లాయి. దీంతో ద్రవ్యోల్బణ భయాలు మళ్లీ తెరపైకి రావడంతో ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు. ఫలితంగా దేశీయ ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్తో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ బంగారం, వెండి ధరలు సోమవారం భారీగా క్షీణించాయి.
యూఎస్-ఇరాన్ మధ్య ముదిరిన యుద్ధ వాతావరణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను కుదిపేస్తోంది. చమురు ధరలు పైపైకి దూసుకుపోతుండటంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణ భయాలు ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. దీని ప్రభావం పసిడి, వెండి మార్కెట్లపై తీవ్రంగా పడింది. సోమవారం ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే అటు బంగారం, ఇటు వెండి ధరలు ఒత్తిడికి లోనై భారీగా పతనమయ్యాయి.
దేశీయ మార్కెట్లో నేటి ధరల స్థితి
మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో సోమవారం బంగారం ధరలు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రారంభ గంటల్లోనే 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,54,177 వద్ద ఓపెన్ అయి, కొద్ది నిమిషాల వ్యవధిలోనే రూ. 1,53,596 ల ఇంట్రాడే కనిష్ట స్థాయిని తాకింది.
మరోవైపు వెండి ధర ప్రారంభంలో కొంత సానుకూలంగా కిలో రూ. 2,51,001 వద్ద ముందడుగు వేసినప్పటికీ, మార్కెట్ ఒత్తిడి తట్టుకోలేకపోయింది. ఉదయపు ట్రేడింగ్లోనే భారీగా పడిపోయి రూ. 2,41,990 ల కనిష్ట స్థాయికి పతనమైంది.
గ్లోబల్ మార్కెట్లోనూ అదే దారి
దేశీయ మార్కెట్ తరహాలోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ పసిడి, వెండి ధరలు క్షీణతను నమోదు చేస్తున్నాయి. కామెక్స్ (COMEX) మార్కెట్లో బంగారం ధర దాదాపు 0.50 శాతం తగ్గి పౌనుకు (ounce) 4,342 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. కామెక్స్ వెండి ధర కూడా దాదాపు 1.60 శాతం క్షీణించి 68 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
మార్కెట్ పతనానికి కారణాలు ఇవే..
"యూఎస్-ఇరాన్ యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చడంతో ముడిచమురు ధరలు పెరిగాయి. ఇది ఇన్వెస్టర్లలో ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలను పెంచింది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడానికి రాబోయే సమీక్షలో యూఎస్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ భయాల వల్లే బులియన్ మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి నెలకొంది" అని సెబీ రిజిస్టర్డ్ మార్కెట్ నిపుణుడు అనుజ్ గుప్తా విశ్లేషించారు.
కోటక్ సెక్యూరిటీస్ కమొడిటీ రీసెర్చ్ ఏవీపీ కైనత్ చైన్వాలా మార్కెట్ పరిస్థితిపై స్పందిస్తూ.. "శాంతి చర్చలు నిలిచిపోవడం, ఇంధన ధరలు పెరగడం వల్ల స్వల్పకాలంలో బంగారం ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు విడుదల కానున్న మే నెల యూఎస్ జాబ్స్ డేటా (May Jobs Report) మార్కెట్కు అత్యంత కీలకం కానుంది. ఒకవేళ ఉద్యోగాల డేటా బలంగా ఉంటే, వడ్డీ రేట్లను సుదీర్ఘకాలం పాటు ఎక్కువగా ఉంచాలనే ఫెడ్ నిర్ణయానికి బలం చేకూరుతుంది. ఇది బులియన్ మార్కెట్పై మరింత ఒత్తిడి పెంచుతుంది" అని పేర్కొన్నారు.
బంగారం మున్ముందు ఎలా ఉండనుంది?
బంగారం, వెండి ధరల భవిష్యత్తు గమనంపై ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ సాంకేతిక విశ్లేషణను పంచుకున్నారు. కామెక్స్ గోల్డ్ ప్రస్తుతం 4,350 డాలర్ల మద్దతు ధర (Support zone) వద్ద ట్రేడవుతోందని, గతంలో 4,500-4,550 డాలర్ల స్థాయిని దాటలేకపోవడంతో విక్రయాల ఒత్తిడి పెరిగిందని ఆయన తెలిపారు.
రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలు: సాంకేతికంగా చూస్తే, ఎగువన 4,460–4,500 డాలర్లు కీలక ప్రతిరోధక స్థాయిగా ఉంది. దీనిని దాటితే 4,560–4,600 డాలర్ల వద్ద మరో బలమైన నిరోధం ఎదురుకావచ్చు.
సపోర్ట్ స్థాయిలు: కిందకు పడిపోతే 4,350 డాలర్ల మద్దతు అత్యంత కీలకం. ఒకవేళ ఈ స్థాయిని కోల్పోతే ధర మరింత వేగంగా 4,250 డాలర్లకు, అక్కడి నుండి 4,100 డాలర్ల స్థాయికి పడిపోవచ్చు.
దేశీయంగా ఎంసీఎక్స్ (MCX) గోల్డ్ గత వారం తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనై, రూ. 1,61,000 మార్కును తాకిన తర్వాత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కారణంగా రూ. 1,55,000 - రూ. 1,56,000 స్థాయికి పడిపోయింది. మార్కెట్ తిరిగి పుంజుకోవాలంటే రూ. 1,58,000 - రూ. 1,58,500 పైన నిలదొక్కుకోవాలి. అప్పుడు ధర మళ్లీ రూ. 1,60,000 నుండి రూ. 1,61,000 కి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అయితే, రూ. 1,55,000 స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోతే ధర రూ. 1,53,500 మరియు రూ. 1,52,000 స్థాయికి చేరవచ్చు.
వెండి ధరల ఔట్లుక్
వెండి మార్కెట్ కూడా ప్రస్తుతం బలహీనంగానే ఉందని పొన్ముడి ఆర్ తెలిపారు. కామెక్స్ సిల్వర్ 75-76 డాలర్ల రెసిస్టెన్స్ దాటలేక 68 డాలర్ల సపోర్ట్ జోన్ వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ఎగువన 72-73 డాలర్లు దాటితేనే మార్కెట్లో సానుకూల సెంటిమెంట్ మారుతుంది. ఒకవేళ కిందకు పడిపోతే 68-67 డాలర్ల సపోర్ట్ బ్రేక్ అయితే వెండి ధర 64 డాలర్ల స్థాయికి పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More