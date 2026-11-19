82 దాటిన గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో.. 2027 వరకు ఏ ఈటీఎఫ్ ఎస్ఐపీ బెటర్?
భారీ దిద్దుబాటుతో గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో 82 దాటింది. బంగారంతో పోలిస్తే వెండి చౌకగా మారిన నేపథ్యంలో, 2027 వరకు గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లలో ఎస్ఐపీ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి? నిపుణుల పోర్ట్ఫోలియో కేటాయింపు సూచనలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు గత నెల రోజులుగా భారీ దిద్దుబాటుకు (కరెక్షన్) లోనయ్యాయి. నెల వ్యవధిలోనే బంగారం ధర 10 శాతానికి పైగా పడిపోగా, వెండి ఏకంగా 23 శాతానికి పైగా క్షీణించింది. ఈ భారీ పతనం నేపథ్యంలో ‘గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో’ (బంగారం-వెండి నిష్పత్తి) 82 మార్క్ను దాటింది. అంటే బంగారంతో పోలిస్తే వెండి సాపేక్షంగా చాలా చౌకగా మారిందని ఈ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
ట్రేడింగ్వ్యూ (TradingView) డేటా ప్రకారం, నవంబర్ 19న గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో 82.26 వద్ద నమోదైంది. ఒక ఔన్స్ బంగారం కొనడానికి ఎన్ని ఔన్సుల వెండి అవసరమో కొలిచే ప్రమాణమే ఈ గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో. సరళంగా చెప్పాలంటే, రేషియో 82 వద్ద ఉందంటే.. ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 82 ఔన్సుల వెండి ధరకు సమానమని అర్థం. చారిత్రక గణాంకాల ప్రకారం, ఈ నిష్పత్తి 80 దాటితే బంగారంతో పోలిస్తే వెండి విలువ తక్కువగా (అండర్ వాల్యూడ్) ఉందని, 50–60 దిగువకు వస్తే బంగారం చౌకగా ఉందని భావిస్తారు. 50–70 మధ్య శ్రేణిని సమతుల్య విలువ జోన్గా పరిగణిస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఇటీవల భౌతిక బంగారం, వెండికి బదులుగా ఈటీఎఫ్ల (ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్) ద్వారా ఎస్ఐపీ (సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్) విధానంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మరి నిష్పత్తి 82 దాటిన ప్రస్తుత తరుణంలో వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడం లాభదాయకమా? 2027 వరకు కొనసాగేలా ఇప్పుడు ఈటీఎఫ్ ఎస్ఐపీలు ప్రారంభిస్తే ఏ లోహానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి? మార్కెట్ నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో వివరంగా చూద్దాం.
గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో 82 దాటడాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి?
"ఈ ఏడాది బంగారంతో పోలిస్తే వెండి చాలా తీవ్రంగా పతనమైందని 82 వద్ద ఉన్న నిష్పత్తి స్పష్టం చేస్తోంది" అని మీరా మనీ (MIRA Money) ఫౌండింగ్ పార్ట్నర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీసెర్చ్ హెడ్ మోహిత్ బగ్దీ వివరించారు. జనవరిలో ఈ నిష్పత్తి 45 సమీపంలో ఉండేది. ప్రస్తుతం వెండి తన రికార్డు గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి 60 శాతానికి పైగా పడిపోగా, బంగారం తన గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి సుమారు 30 శాతం తగ్గింది.
నిష్పత్తి 82 దాటడం వల్ల వెండిపై బంగారం భారీ ప్రీమియం (అధిక విలువ) కలిగి ఉందని, ఫలితంగా వెండి సాపేక్షంగా తక్కువ విలువకు లభిస్తోందని లెమన్ (Lemonn) రీసెర్చ్ హెడ్ గౌరవ్ గార్గ్ పేర్కొన్నారు.
నవంబర్ 16న ఈ నిష్పత్తి 82.7 వద్దకు చేరిందని, 2025 నవంబర్ తర్వాత ఇదే అత్యధిక స్థాయి అని వెల్త్ కేఫ్ (Wealth Cafe) వ్యవస్థాపకుడు హర్షవర్ధన్ దావర్ (ఏసీఏ, సీఎఫ్ఏ, ఎఫ్ఆర్ఎం) తెలిపారు. 2026 జనవరిలో వెండి ధర ఔన్స్ 122 డాలర్లను తాకినప్పుడు ఈ నిష్పత్తి 46 వద్ద ఉండేది. అక్టోబర్ చివరి నాటికి 75కు పెరిగింది. ఈ ఏడాది నిష్పత్తిలో భారీ ఒడిదుడుకులు కనిపించాయని ఆయన గుర్తుచేశారు.
అయితే, నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉన్నంత మాత్రాన వెండి అసలు ధర పరంగా చౌకగా ఉందని లేదా ఈ రెండు లోహాల ధరలు వెంటనే పెరుగుతాయని అర్థం కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కేవలం బంగారంతో పోలిస్తే వెండి ధర తక్కువగా ఉందని మాత్రమే ఇది సూచిస్తుంది.
"గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో 82 వద్దకు చేరడంతో, బంగారంతో పోలిస్తే వెండి సాధించిన అదనపు లాభాలన్నింటినీ దాదాపు కోల్పోయింది. జనవరిలో ఒక ఔన్స్ బంగారంతో సుమారు 45 ఔన్సుల వెండి కొనే అవకాశం ఉండగా, నేడు 82 ఔన్సులకు పైగా కొనవచ్చు. వెండి గరిష్ఠంగా ఔన్స్ 110 డాలర్ల పైనుంచి ఏకంగా 48 డాలర్ల దిగువకు పడిపోయింది," అని ఛాయిస్ వెల్త్ (Choice Wealth) రీసెర్చ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ హెడ్ అక్షత్ గార్గ్ తెలిపారు. నిష్పత్తి 80 దాటడం వెండి చౌకగా ఉందని సంకేతమిచ్చినప్పటికీ, అది కేవలం సాపేక్ష విలువను మాత్రమే కొలుస్తుందని, ఎప్పుడు కొనుగోలు చేయాలనే సమయాన్ని చెప్పదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఎస్ఐపీ ఎక్కడ ప్రారంభించాలి: గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లేదా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్?
బంగారంతో పోలిస్తే వెండి చౌకగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో వెండిలో రాబోయే భారీ లాభాల వెంట పడకుండా ఈ రోజు ఎస్ఐపీ ప్రారంభించి 2027 వరకు కొనసాగించే ఇన్వెస్టర్లు సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ల కంటే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
85:15 లేదా 90:10 నిష్పత్తి (మోహిత్ బగ్దీ, మీరా మనీ): నేడు ఎస్ఐపీ ప్రారంభించి 2027 వరకు కొనసాగించేవారు గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ల మధ్య 85:15 లేదా 90:10 నిష్పత్తిలో కేటాయింపులు జరపాలని మోహిత్ బగ్దీ సూచించారు. మొత్తం పెట్టుబడి పోర్ట్ఫోలియోలో విలువైన లోహాల వాటాను 5–10 శాతానికే పరిమితం చేయాలని చెప్పారు. మూడో త్రైమాసికంలో వివిధ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు వార్షిక ప్రాతిపదికన 42 శాతం పెరగడం పసిడికి బలంగా నిలుస్తోందని, వెండి మాత్రం పారిశ్రామిక చక్రంపై ఎక్కువగా ఆధారపడటం వల్ల తీవ్ర దిద్దుబాటుకు గురైందని వివరించారు.
60:40 కేటాయింపు (శౌర్యం గుప్తా, సీఈవో - రుపీజీ): విలువైన లోహాల పోర్ట్ఫోలియోలో గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ల మధ్య 60:40 నిష్పత్తిని శౌర్యం గుప్తా ప్రతిపాదించారు. నిష్పత్తి 82 దాటడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు తమ రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి రాబోయే 12–14 నెలల్లో క్రమంగా వెండి పెట్టుబడులను పెంచుకునే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
65–70% బంగారం, 30–35% వెండి (గౌరవ్ గార్గ్, లెమన్): గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలో 65–70 శాతం, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లలో 30–35 శాతం ఇన్వెస్ట్ చేయాలని గౌరవ్ గార్గ్ సిఫార్సు చేశారు. కేంద్ర బ్యాంకుల నిల్వలు, పెట్టుబడి గిరాకీ, సురక్షిత పెట్టుబడి కొనుగోళ్లు బంగారానికి కలిసివస్తుండగా; సౌర శక్తి, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగాల నుంచి పారిశ్రామిక గిరాకీ వెండికి మద్దతునిస్తుందని తెలిపారు.
70–75% బంగారం, 25–30% వెండి (అక్షత్ గార్గ్, ఛాయిస్ వెల్త్): ఒకవేళ నిష్పత్తి మళ్లీ కిందికి దిగొస్తే ప్రయోజనం పొందేలా, విలువైన లోహాల ఎస్ఐపీలో 70–75 శాతం బంగారానికి, 25–30 శాతం సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లకు వ్యూహాత్మకంగా కేటాయించాలని అక్షత్ గార్గ్ సూచించారు. నిష్పత్తి తిరిగి 60ల స్థాయికి చేరితే వెండిలో ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని, అయితే అధిక ఒడిదుడుకులు, పారిశ్రామిక గిరాకీపై ఆధారపడటం వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి మందగిస్తే వెండిపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొన్నారు.
కొత్త పెట్టుబడులపై వేచి చూడాలా? ఈటీఎఫ్ ఎంపికలో జాగ్రత్తలు
మరోవైపు, బంగారం, వెండి ధరలు ఒక స్థిరత్వానికి వచ్చే వరకు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు తాజా పెట్టుబడులకు (ఫ్రెష్ పొజిషన్స్) దూరంగా ఉండాలని హర్షవర్ధన్ దావర్ సలహా ఇచ్చారు. మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోలో విలువైన లోహాల వాటాను 5–10 శాతానికే పరిమితం చేయాలని, స్వల్పకాలంలో అవసరమయ్యే డబ్బుతో వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఇక ఈటీఎఫ్లను ఎంచుకునే ముందు ఎక్స్పెన్స్ రేషియో (నిర్వహణ వ్యయం), ట్రాకింగ్ ఎర్రర్, లిక్విడిటీ, బిడ్-ఆస్క్ స్ప్రెడ్లతో పాటు ఇండికేటివ్ ఎన్ఏవీ (NAV) కంటే అది ప్రీమియంలో ఉందా లేదా డిస్కౌంట్లో ట్రేడ్ అవుతోందా అనే అంశాలను తప్పనిసరిగా పోల్చి చూసుకోవాలని శౌర్యం గుప్తా సూచించారు. మొత్తంగా చూస్తే, పసిడి స్థిరత్వాన్ని, వెండి సాపేక్ష విలువను సమన్వయం చేసుకుంటూ తమ రిస్క్ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో ఎస్ఐపీలు ప్లాన్ చేసుకోవడం ఇన్వెస్టర్లకు మేలు చేస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More