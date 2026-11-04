రిపబ్లికన్ల ఓటమితో పుంజుకున్న బంగారం, వెండి.. స్టాక్ మార్కెట్ల జోరు సాగేనా?
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్ల విజయంతో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పుంజుకున్నాయి. డాలర్ ఇండెక్స్, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ పతనమవడమే ఇందుకు కారణం. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల బాట పట్టగా, నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ సరికొత్త గరిష్ఠాలను తాకవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడికి గట్టి రాజకీయ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అమెరికా కాంగ్రెస్ ఉభయ సభలను డెమొక్రాట్లు కైవసం చేసుకోవడంతో మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని రిపబ్లికన్ పార్టీ పరాజయం పాలైంది. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలతో బుధవారం (నవంబర్ 4) గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. డాలర్ విలువ, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ బలహీనపడటంతో బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పుంజుకున్నాయి. మరోవైపు గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ మెరుగుపడటంతో భారత్ సహా ఎమర్జింగ్ మార్కెట్లలోకి విదేశీ పెట్టుబడులు (FIIs) వెల్లువెత్తుతాయన్న అంచనాలతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సైతం వరుసగా ఐదో సెషన్లోనూ లాభాలను నమోదు చేశాయి.
పసిడి, వెండికి మళ్లీ డిమాండ్
పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, ఇరాన్తో యుద్ధ వాతావరణం నేపథ్యంలో ఓటర్లు ట్రంప్ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా తీర్పునిచ్చారు. దీంతో రాబోయే రెండేళ్లలో భారీ బడ్జెట్ లోటును పెంచే నిర్ణయాలను ట్రంప్ యంత్రాంగం అమలు చేయలేదని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలతో అమెరికా ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ పతనం కాగా, డాలర్ విలువ రెండు నెలల కనిష్ఠ స్థాయికి (0.4 శాతం మేర) పడిపోయింది. డాలర్ బలహీనపడటం, ఈల్డ్స్ తగ్గడం వడ్డీ రహిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారానికి కలిసొచ్చింది.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో బంగారం ధర 2.5 శాతం పెరిగి ఇంట్రాడేలో 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,957 గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. అటు వెండి ఏకంగా 4 శాతానికి పైగా జంప్ చేసి కిలో రూ. 1,87,422 పలికింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ బులియన్ ధరలు ఆగస్టు తర్వాత అతిపెద్ద ఇంట్రాడే లాభాన్ని నమోదు చేశాయి. స్పాట్ గోల్డ్ 2.5 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,030 డాలర్ల దరిదాపులకు చేరుకోగా, వెండి 4.1 శాతం పెరిగి 52 డాలర్ల దిగువన ట్రేడవుతోంది.
ఫిబ్రవరి చివరిలో అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు భగ్గుమన్న తర్వాత కఠిన ద్రవ్య విధానాల భయాలతో అక్టోబర్లో బంగారం ఏకంగా 7 శాతం పడిపోయి 4,000 డాలర్ల దిగువకు చేరింది. తాజా ఎన్నికల ఫలితాలతో మళ్లీ కోలుకుంది. అయితే, పశ్చిమాసియాలో పరిణామాలపై మార్కెట్ ఆచితూచి స్పందిస్తోంది.
లాభాల్లో దలాల్ స్ట్రీట్
రిపబ్లికన్ల ఓటమితో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిస్క్ సెంటిమెంట్ మెరుగుపడటం భారత మార్కెట్లకు కలిసొచ్చింది. బుధవారం సెన్సెక్స్ 383.55 పాయింట్లు (0.50 శాతం) పెరిగి 77,301.40 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 149.75 పాయింట్లు (0.63 శాతం) ఎగబాకి 23,960.60 వద్ద స్థిరపడింది. మిడ్క్యాప్, స్మాల్క్యాప్ షేర్లలో భారీ కొనుగోళ్లు మార్కెట్ బలాన్ని మరింత పెంచాయి.
"దలాల్ స్ట్రీట్లో 'దీపావళి పటాకుల' మోత కొనసాగుతోంది. రిస్క్ తీసుకునేందుకు ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపడంతో మిడ్క్యాప్, స్మాల్క్యాప్ షేర్లు అదరగొడుతున్నాయి. అమెరికా ఎన్నికల ఫలితాలతో పన్నులు, వాణిజ్య విధానాలపై మరింత పారదర్శకత వస్తుందన్న అంచనాలున్నాయి. రాబోయే కేంద్ర బడ్జెట్లో పన్ను మినహాయింపులు ఉంటాయన్న అంచనాలు, త్రైమాసిక ఫలితాలు సానుకూలంగా రావడం మార్కెట్ ర్యాలీకి ఊతమిచ్చాయి. అయితే, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు ధరల ఒడిదుడుకులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి" అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ వినోద్ నాయర్ విశ్లేషించారు.
సరికొత్త గరిష్ఠాలకు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ?
రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ ర్యాలీ కొనసాగాలంటే కార్పొరేట్ లాభాలు, క్రూడాయిల్ ధరలు కీలకం కానున్నాయి. "రాబోయే 12 నెలల్లో నిఫ్టీ 26,500–27,000 స్థాయికి, సెన్సెక్స్ 86,000–88,000 గరిష్ఠాలకు చేరుకోవచ్చు. కార్పొరేట్ లాభాలు మెరుగుపడటం, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు సద్దుమణుగుతాయన్న అంచనాలే ఇందుకు ఆధారం. ఒకవేళ ముడిచమురు ధరలు అనూహ్యంగా పెరిగితే మార్కెట్ పతనమై, నిఫ్టీ 21,000-21,500 స్థాయిని పరీక్షించే ప్రమాదం ఉంది" అని చాయిస్ వెల్త్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఆఫీసర్ ధీరజ్ గౌర్ స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు డెమొక్రాట్ల విజయంతో పశ్చిమాసియా యుద్ధం వెంటనే ఆగిపోదని, అయితే ట్రంప్ టారిఫ్ విధానాలపై కాంగ్రెస్ నిఘా పెరుగుతుందని ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ తమ నివేదికలో వెల్లడించింది.
టెక్నికల్ అవుట్లుక్: గమనించాల్సిన స్థాయిలు
నిఫ్టీ తన కీలకమైన 200-రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్ను దాటడంతో టెక్నికల్ గా మరింత బలం పుంజుకుంది. "నిఫ్టీ తన 200-రోజుల ఈఎంఏ (23,900) స్థాయిని దాటి బలమైన బుల్ క్యాండిల్ను నమోదు చేసింది. మార్కెట్ గరిష్ఠ స్థాయిల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడా బలహీనత కనిపించడం లేదు. మున్ముందు నిఫ్టీ 24,300-24,400 స్థాయిలను తాకే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ తగ్గితే 23,700 వద్ద మద్దతు లభించవచ్చు" అని హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ నాగరాజ్ శెట్టి వెల్లడించారు.
"ఐదు రోజుల వరుస లాభాల తర్వాత మార్కెట్లో కొంత కన్సాలిడేషన్ కనిపించవచ్చు. నిఫ్టీకి 24,200 వద్ద తదుపరి నిరోధం ఉండగా, ఆ తర్వాత 24,400–24,700 శ్రేణిని గమనించాలి. 23,200–23,500 శ్రేణిలో తక్షణ మద్దతు లభిస్తుంది. నష్టాల్లో ఉన్న షేర్లకు దూరంగా ఉంటూ, పటిష్ఠమైన షేర్లను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి" అని రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ ఎస్వీపీ అజిత్ మిశ్రా సూచించారు.
(గమనిక: ఈ కథనంలో నిపుణులు, బ్రోకరేజ్ సంస్థలు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు వారి వ్యక్తిగతమైనవి. వీటితో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More